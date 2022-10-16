https://sputnikarabic.ae/20221016/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-أوكرانيا-1069077774.html
إعلان حالة التأهب الجوي في أوكرانيا
إعلان حالة التأهب الجوي في أوكرانيا
تم إعلان حالة التأهب الجوي في عاصمة أوكرانيا، كييف، ومقاطعة كييف، وكذلك في مقاطعتي تشيركاسي وبولتافا، حسب صحيفة "سترانا.أو". 16.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-16T05:46+0000
2022-10-16T05:46+0000
2022-10-16T05:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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وجاء في المنشور: "تنبيه جوي في كييف والمقاطعة والمناطق المجاورة - مقاطعتي تشيركاسي وبولتافا".أفادت وسائل الإعلام الأوكرانية، يومي 10 و11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، عن انفجارات وأضرار لحقت بالبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك الطاقة. نتيجة للهجمات الصاروخية على المحطة الحرارية في منطقة فينيتسا في أوكرانيا، تم الإبلاغ عن أضرار للمعدات الكهربائية. بالإضافة إلى ذلك، أوقفت واحدة من أكبر شركات التعدين في أوكرانيا، عملياتها بسبب انقطاع التيار الكهربائي.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
إعلان حالة التأهب الجوي في أوكرانيا
05:46 GMT 16.10.2022 (تم التحديث: 05:49 GMT 16.10.2022) تابعنا عبر
تم إعلان حالة التأهب الجوي في عاصمة أوكرانيا، كييف، ومقاطعة كييف، وكذلك في مقاطعتي تشيركاسي وبولتافا، حسب صحيفة "سترانا.أو".
وجاء في المنشور: "تنبيه جوي في كييف والمقاطعة والمناطق المجاورة - مقاطعتي تشيركاسي وبولتافا".
أفادت وسائل الإعلام الأوكرانية، يومي 10 و11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، عن انفجارات وأضرار لحقت بالبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك الطاقة. نتيجة للهجمات الصاروخية على المحطة الحرارية في منطقة فينيتسا في أوكرانيا، تم الإبلاغ عن أضرار للمعدات الكهربائية. بالإضافة إلى ذلك، أوقفت واحدة من أكبر شركات التعدين في أوكرانيا، عملياتها بسبب انقطاع التيار الكهربائي.