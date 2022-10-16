عربي
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221016/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-أوكرانيا-1069077774.html
إعلان حالة التأهب الجوي في أوكرانيا
إعلان حالة التأهب الجوي في أوكرانيا
تم إعلان حالة التأهب الجوي في عاصمة أوكرانيا، كييف، ومقاطعة كييف، وكذلك في مقاطعتي تشيركاسي وبولتافا، حسب صحيفة "سترانا.أو". 16.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-16T05:46+0000
2022-10-16T05:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0b/1062085288_0:128:3081:1861_1920x0_80_0_0_3bf41d5160a7c2b7485ddb3b2ff1dc50.jpg
وجاء في المنشور: "تنبيه جوي في كييف والمقاطعة والمناطق المجاورة - مقاطعتي تشيركاسي وبولتافا".أفادت وسائل الإعلام الأوكرانية، يومي 10 و11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، عن انفجارات وأضرار لحقت بالبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك الطاقة. نتيجة للهجمات الصاروخية على المحطة الحرارية في منطقة فينيتسا في أوكرانيا، تم الإبلاغ عن أضرار للمعدات الكهربائية. بالإضافة إلى ذلك، أوقفت واحدة من أكبر شركات التعدين في أوكرانيا، عملياتها بسبب انقطاع التيار الكهربائي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0b/1062085288_119:0:2848:2047_1920x0_80_0_0_76ee44d4adeedf805e3636c6a1776f99.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

إعلان حالة التأهب الجوي في أوكرانيا

05:46 GMT 16.10.2022 (تم التحديث: 05:49 GMT 16.10.2022)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورأطقم المروحيات مي-8 أ إم تي شي المشاركة في العملية العسكرية الروسية، في منطقة خاركوف،اوكرانيا
أطقم المروحيات مي-8 أ إم تي شي المشاركة في العملية العسكرية الروسية، في منطقة خاركوف،اوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2022
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
تم إعلان حالة التأهب الجوي في عاصمة أوكرانيا، كييف، ومقاطعة كييف، وكذلك في مقاطعتي تشيركاسي وبولتافا، حسب صحيفة "سترانا.أو".
وجاء في المنشور: "تنبيه جوي في كييف والمقاطعة والمناطق المجاورة - مقاطعتي تشيركاسي وبولتافا".
أفادت وسائل الإعلام الأوكرانية، يومي 10 و11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، عن انفجارات وأضرار لحقت بالبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك الطاقة. نتيجة للهجمات الصاروخية على المحطة الحرارية في منطقة فينيتسا في أوكرانيا، تم الإبلاغ عن أضرار للمعدات الكهربائية. بالإضافة إلى ذلك، أوقفت واحدة من أكبر شركات التعدين في أوكرانيا، عملياتها بسبب انقطاع التيار الكهربائي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Специалист Международного противоминного центра ВС РФ во время разминирования территории прилегающей к дороге в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:49 GMTПредположительно взрыв на Львовской ТЭЦ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала