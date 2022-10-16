https://sputnikarabic.ae/20221016/إيران-تبدأ-في-اختبار-منظومة-الدفاع-الجوية-بافار-373-على-مدى-300-كيلومتر-1069105987.html

إيران تبدأ في اختبار منظومة الدفاع الجوية "بافار-373" على مدى 300 كيلومتر

إيران تبدأ في اختبار منظومة الدفاع الجوية "بافار-373" على مدى 300 كيلومتر

أعلنت إيران، اليوم الأحد، عن بدئها في الاختبارات الأولية لمنظومة الدفاع الجوية "بافار-373" على ‏مدى 300 كيلومتر.‏ 16.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-16T18:39+0000

2022-10-16T18:39+0000

2022-10-16T18:39+0000

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وقال قائد الدفاع الجوي بالجيش الإيراني، العميد علي رضا صباحي فرد، تعليقا على هذا: "يدرك الأعداء جيدا أن إيران هي اليوم القوة الدفاعية المطلقة للمنطقة"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا).ولفت إلى أن طهران اختبرت نظام الدفاع "بافار-373" على مدى 200 كيلومتر، مضيفا أنه يتم أيضا إجراء الاختبارات الأولية للنظام على مدى 300 كيلومتر.ونوّه بأن "أنظمة الرادار الإيرانية محلية الصنع تراقب منطقة يصل عرضها إلى آلاف الكيلومترات".وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2020، استخدمت إيران لأول مرة، خلال التدريبات، منظومة الدفاع الجوية "بافار-373" والتي تعتبر نظيرة منظومة الدفاع الروسية "إس-300".وأكد بيان الخدمة الصحفية للجيش الإيراني نجاح المنظومة، خلال تدريبات قوات الدفاع الجوي، في إصابة الهدف من مسافة بعيدة.يشار إلى أن "بافار-373"، نظام صاروخي إيراني متنقل، وبعيد المدى تم تصنيعه محليا بمناسبة يوم الصناعات الدفاعية، وقام الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بإزاحة الستار عن تلك المنظومة الايرانية الجديدة المعروفة بـ"باور 373" أو "بافار-373"، وعرض التلفزيون الرسمي لقطات لتلك المراسم.

https://sputnikarabic.ae/20220611/قائد-عسكري-إيران-هي-القوة-المطلقة-والمقتدرة-للدفاع-الجوي-في-المنطقة-1063423639.html

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