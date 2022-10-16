https://sputnikarabic.ae/20221016/إيران-تبدأ-في-اختبار-منظومة-الدفاع-الجوية-بافار-373-على-مدى-300-كيلومتر-1069105987.html
إيران تبدأ في اختبار منظومة الدفاع الجوية "بافار-373" على مدى 300 كيلومتر
إيران تبدأ في اختبار منظومة الدفاع الجوية "بافار-373" على مدى 300 كيلومتر
أعلنت إيران، اليوم الأحد، عن بدئها في الاختبارات الأولية لمنظومة الدفاع الجوية "بافار-373" على مدى 300 كيلومتر. 16.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-16T18:39+0000
2022-10-16T18:39+0000
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وقال قائد الدفاع الجوي بالجيش الإيراني، العميد علي رضا صباحي فرد، تعليقا على هذا: "يدرك الأعداء جيدا أن إيران هي اليوم القوة الدفاعية المطلقة للمنطقة"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا).ولفت إلى أن طهران اختبرت نظام الدفاع "بافار-373" على مدى 200 كيلومتر، مضيفا أنه يتم أيضا إجراء الاختبارات الأولية للنظام على مدى 300 كيلومتر.ونوّه بأن "أنظمة الرادار الإيرانية محلية الصنع تراقب منطقة يصل عرضها إلى آلاف الكيلومترات".وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2020، استخدمت إيران لأول مرة، خلال التدريبات، منظومة الدفاع الجوية "بافار-373" والتي تعتبر نظيرة منظومة الدفاع الروسية "إس-300".وأكد بيان الخدمة الصحفية للجيش الإيراني نجاح المنظومة، خلال تدريبات قوات الدفاع الجوي، في إصابة الهدف من مسافة بعيدة.يشار إلى أن "بافار-373"، نظام صاروخي إيراني متنقل، وبعيد المدى تم تصنيعه محليا بمناسبة يوم الصناعات الدفاعية، وقام الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بإزاحة الستار عن تلك المنظومة الايرانية الجديدة المعروفة بـ"باور 373" أو "بافار-373"، وعرض التلفزيون الرسمي لقطات لتلك المراسم.
https://sputnikarabic.ae/20220611/قائد-عسكري-إيران-هي-القوة-المطلقة-والمقتدرة-للدفاع-الجوي-في-المنطقة-1063423639.html
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إيران, أخبار إيران, العالم
إيران تبدأ في اختبار منظومة الدفاع الجوية "بافار-373" على مدى 300 كيلومتر
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أعلنت إيران، اليوم الأحد، عن بدئها في الاختبارات الأولية لمنظومة الدفاع الجوية "بافار-373" على مدى 300 كيلومتر.
وقال قائد الدفاع الجوي بالجيش الإيراني، العميد علي رضا صباحي فرد، تعليقا على هذا: "يدرك الأعداء جيدا أن إيران هي اليوم القوة الدفاعية المطلقة للمنطقة"، وفقا لوكالة
الأنباء الإيرانية (إيرنا).
وتابع صباحي مشيرا إلى أن "الدفاع الجوي للجيش الإيراني مجهز بأحدث التقنيات في العالم".
ولفت إلى أن طهران اختبرت نظام الدفاع "بافار-373" على مدى 200 كيلومتر، مضيفا أنه يتم أيضا إجراء الاختبارات الأولية للنظام على مدى 300 كيلومتر.
ونوّه بأن "أنظمة الرادار الإيرانية محلية الصنع تراقب منطقة يصل عرضها إلى آلاف الكيلومترات".
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2020، استخدمت إيران لأول مرة، خلال التدريبات، منظومة الدفاع الجوية "بافار-373"
والتي تعتبر نظيرة منظومة الدفاع الروسية "إس-300".
وأكد بيان الخدمة الصحفية للجيش الإيراني نجاح المنظومة، خلال تدريبات قوات الدفاع الجوي، في إصابة الهدف من مسافة بعيدة.
يشار إلى أن "بافار-373"، نظام صاروخي إيراني متنقل، وبعيد المدى تم تصنيعه محليا بمناسبة يوم الصناعات الدفاعية، وقام الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بإزاحة الستار عن تلك المنظومة الايرانية الجديدة المعروفة بـ"باور 373" أو "بافار-373"، وعرض التلفزيون الرسمي لقطات لتلك المراسم.