https://sputnikarabic.ae/20221016/إيران-تحذر-من-إقرار-عقوبات-أوروبية-ضدها-على-خلفية-وفاة-مهسا-أميني-وتهدد-بـإجراءات-مماثلة-1069082232.html
إيران تحذر من إقرار عقوبات أوروبية ضدها على خلفية وفاة مهسا أميني وتهدد بـ"إجراءات مماثلة"
إيران تحذر من إقرار عقوبات أوروبية ضدها على خلفية وفاة مهسا أميني وتهدد بـ"إجراءات مماثلة"
حذر وزير الخارجية الإيراني، حسين أميرعبد اللهيان، من "إقرار عقوبات ضد إيران خلال اجتماع مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي"، على خلفية وفاة الشابة الإيرانية... 16.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-16T09:55+0000
2022-10-16T09:55+0000
2022-10-16T09:55+0000
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وقال عبد اللهيان، في اتصال هاتفي مع نظيره البرتغالي، جواو غوميز كرافينيو، إن "بعض الدول في تصريحاتها التدخلية تعتبر أعمال الشغب والنشاطات الإرهابية بمثابة احتجاجات، وفي الواقع فإن هذه الدول تحرض الإرهابيين"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).وأضاف أن "هذه الدول تحدثت عن إصدار قرار أو فرض عقوبات على إيران"، مؤكدا أنه "في حال القيام بمثل هذا الإجراءات، ستتخذ الجمهورية الإسلامية الإيرانية التدابير اللازمة".وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، أن "إيران هددت في رسالة إلى دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي بأنه إذا فرضت أوروبا عقوبات على طهران، بسبب قمع الاحتجاجات، فقد لا تستمر العلاقات الثنائية وستكون لها عواقب وخيمة".وأجرى عبد اللهيان اتصالا هاتفيا مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، مساء الجمعة الماضي، مؤكدا أن "إيران ليست أرض الانقلاب المخملي أو الملون".وقال إن وفاة الفتاة مهسا أميني كان مبعث أسف لنا، لافتا إلى أن الطب الشرعي قدم تقريرا من قبل الأطباء المتخصصين وأن الإجراءات القضائية ما زالت جارية. وأضاف أن "هذا الموضوع مجرد ذريعة لبعض المسؤولين الغربيين".
https://sputnikarabic.ae/20221015/عبد-اللهيان-يؤكد-لبوريل-أن-إيران-ليست-أرض-الانقلابات-الملونة-1069049844.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران, البرتغال, أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار إيران, البرتغال, أخبار الاتحاد الأوروبي
إيران تحذر من إقرار عقوبات أوروبية ضدها على خلفية وفاة مهسا أميني وتهدد بـ"إجراءات مماثلة"
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حذر وزير الخارجية الإيراني، حسين أميرعبد اللهيان، من "إقرار عقوبات ضد إيران خلال اجتماع مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي"، على خلفية وفاة الشابة الإيرانية مهسا أميني.
وقال عبد اللهيان، في اتصال هاتفي مع نظيره البرتغالي، جواو غوميز كرافينيو، إن "بعض الدول في تصريحاتها التدخلية تعتبر أعمال الشغب والنشاطات الإرهابية بمثابة احتجاجات، وفي الواقع فإن هذه الدول تحرض الإرهابيين"، حسب وكالة
الأنباء الإيرانية (إرنا).
وأضاف أن "هذه الدول تحدثت عن إصدار قرار أو فرض عقوبات على إيران"، مؤكدا أنه "في حال القيام بمثل هذا الإجراءات، ستتخذ الجمهورية الإسلامية الإيرانية التدابير اللازمة".
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، أن "إيران هددت في رسالة إلى دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي بأنه إذا فرضت أوروبا عقوبات على طهران، بسبب قمع الاحتجاجات، فقد لا تستمر العلاقات الثنائية وستكون لها عواقب وخيمة".
وأجرى عبد اللهيان اتصالا هاتفيا مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، مساء الجمعة الماضي، مؤكدا أن "إيران ليست أرض الانقلاب المخملي أو الملون".
وقال إن وفاة الفتاة مهسا أميني كان مبعث أسف لنا
، لافتا إلى أن الطب الشرعي قدم تقريرا من قبل الأطباء المتخصصين وأن الإجراءات القضائية ما زالت جارية. وأضاف أن "هذا الموضوع مجرد ذريعة لبعض المسؤولين الغربيين".