https://sputnikarabic.ae/20221016/إيران-ترفض-دعم-بايدن-للاحتجاجات-وتعتبره-تدخلا-في-شؤون-الدولة-1069078989.html

إيران ترفض دعم بايدن للاحتجاجات وتعتبره تدخلا في شؤون الدولة

إيران ترفض دعم بايدن للاحتجاجات وتعتبره تدخلا في شؤون الدولة

نددت وزارة الخارجية الايرانية، اليوم الأحد، "بتصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي أعلن فيها دعمه للاحتجاجات الأخيرة في إيران، مخاطبةً إياه بأن عادته الصيد... 16.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-16T07:21+0000

2022-10-16T07:21+0000

2022-10-16T07:21+0000

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

جو بايدن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/14/1067993849_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_d439041e9834582ba7e22cbebda379f1.jpg

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن "عادته الصيد في الماء العكر"، مؤكدا أن "هذه إيران أرض الرجال والنساء الشرفاء"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وأضاف كنعاني: "أذكّر بايدن بأن إيران كانت قوية وصامدة لدرجة لا تسمح لها بالاستسلام لعقوباتك القاسية وتهديداتك السخيفة"، متابعًا: "هو فخور للغاية بتدخلاته السياسية وإجراءاته غير المثمرة ضد إيران لأنه لا يتمتع بمستشارين موثوق بهم ولا ذاكرة جيدة".وأردف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "في منزلنا، نتحدث معا، ونعمل معا، وسنحاول معا لمداواة جروح إيران الكبيرة والصغيرة، وسندافع معا عن استقلال إيران، وبالطبع سيضاف فشل آخر إلى حكومة إخفاقاتك".وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قال، أمس السبت، إنه "يعلق على الاضطرابات التي تشهدها إيران منذ أسابيع"، مؤكدا أنه "فوجئ بشجاعة الناس الذين نزلوا إلى الشوارع للاحتجاج هناك".من جانبها، علقت وزارة الخارجية الأمريكية، على حريق سجن إيفين، مؤكدة أن "إيران مسؤولة عن سلامة الأمريكيين في السجن الذي يقع في العاصمة طهران".وشهد سجن إيفين، الذي يضم سجناء سياسيين، "اضطرابات" تخللتها مواجهات بين سجناء وعناصره، واندلاع حريق في أحد أقسامه، ما تسبب في وقوع 8 جرحى على الأقل، فيما قال الأمن الإيراني إنه سيطر على الوضع.

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن