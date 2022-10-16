https://sputnikarabic.ae/20221016/إيران-ترفض-دعم-بايدن-للاحتجاجات-وتعتبره-تدخلا-في-شؤون-الدولة-1069078989.html
إيران ترفض دعم بايدن للاحتجاجات وتعتبره تدخلا في شؤون الدولة
إيران ترفض دعم بايدن للاحتجاجات وتعتبره تدخلا في شؤون الدولة
نددت وزارة الخارجية الايرانية، اليوم الأحد، "بتصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي أعلن فيها دعمه للاحتجاجات الأخيرة في إيران، مخاطبةً إياه بأن عادته الصيد... 16.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-16T07:21+0000
2022-10-16T07:21+0000
2022-10-16T07:21+0000
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن "عادته الصيد في الماء العكر"، مؤكدا أن "هذه إيران أرض الرجال والنساء الشرفاء"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وأضاف كنعاني: "أذكّر بايدن بأن إيران كانت قوية وصامدة لدرجة لا تسمح لها بالاستسلام لعقوباتك القاسية وتهديداتك السخيفة"، متابعًا: "هو فخور للغاية بتدخلاته السياسية وإجراءاته غير المثمرة ضد إيران لأنه لا يتمتع بمستشارين موثوق بهم ولا ذاكرة جيدة".وأردف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "في منزلنا، نتحدث معا، ونعمل معا، وسنحاول معا لمداواة جروح إيران الكبيرة والصغيرة، وسندافع معا عن استقلال إيران، وبالطبع سيضاف فشل آخر إلى حكومة إخفاقاتك".وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قال، أمس السبت، إنه "يعلق على الاضطرابات التي تشهدها إيران منذ أسابيع"، مؤكدا أنه "فوجئ بشجاعة الناس الذين نزلوا إلى الشوارع للاحتجاج هناك".من جانبها، علقت وزارة الخارجية الأمريكية، على حريق سجن إيفين، مؤكدة أن "إيران مسؤولة عن سلامة الأمريكيين في السجن الذي يقع في العاصمة طهران".وشهد سجن إيفين، الذي يضم سجناء سياسيين، "اضطرابات" تخللتها مواجهات بين سجناء وعناصره، واندلاع حريق في أحد أقسامه، ما تسبب في وقوع 8 جرحى على الأقل، فيما قال الأمن الإيراني إنه سيطر على الوضع.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن
أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن
إيران ترفض دعم بايدن للاحتجاجات وتعتبره تدخلا في شؤون الدولة
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نددت وزارة الخارجية الايرانية، اليوم الأحد، "بتصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي أعلن فيها دعمه للاحتجاجات الأخيرة في إيران، مخاطبةً إياه بأن عادته الصيد في الماء العكر، وأكدت أن هذه إيران أرض الرجال والنساء الشرفاء.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن "عادته الصيد في الماء العكر"، مؤكدا أن "هذه إيران أرض الرجال والنساء الشرفاء"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
وأضاف كنعاني: "أذكّر بايدن بأن إيران كانت قوية وصامدة لدرجة لا تسمح لها بالاستسلام لعقوباتك القاسية وتهديداتك السخيفة"، متابعًا: "هو فخور للغاية بتدخلاته السياسية وإجراءاته غير المثمرة ضد إيران لأنه لا يتمتع بمستشارين موثوق بهم ولا ذاكرة جيدة".
وأردف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "في منزلنا، نتحدث معا، ونعمل معا، وسنحاول معا لمداواة جروح إيران الكبيرة والصغيرة، وسندافع معا عن استقلال إيران، وبالطبع سيضاف فشل آخر إلى حكومة إخفاقاتك".
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قال، أمس السبت، إنه "يعلق على الاضطرابات التي تشهدها إيران منذ أسابيع"، مؤكدا أنه "فوجئ بشجاعة الناس الذين نزلوا إلى الشوارع للاحتجاج هناك".
من جانبها، علقت وزارة الخارجية الأمريكية، على حريق سجن إيفين
، مؤكدة أن "إيران مسؤولة عن سلامة الأمريكيين في السجن الذي يقع في العاصمة طهران".
وشهد سجن إيفين، الذي يضم سجناء سياسيين، "اضطرابات" تخللتها مواجهات بين سجناء وعناصره، واندلاع حريق في أحد أقسامه، ما تسبب في وقوع 8 جرحى على الأقل، فيما قال الأمن الإيراني إنه سيطر على الوضع.