https://sputnikarabic.ae/20221016/إيران-تعلن-مقتل-4-سجناء-وإصابة-61-في-حريق-سجن-إيفين---1069084390.html

إيران تعلن مقتل 4 سجناء وإصابة 61 في حريق سجن إيفين

إيران تعلن مقتل 4 سجناء وإصابة 61 في حريق سجن إيفين

سقط أربعة قتلى وأصيب 61 آخرين لاستنشاقهم الدخان الناجم عن الحريق الذي اندلع في سجن إيفين، الذي شهد أيضا اندلاع أعمال شغب أمس السبت، في العاصمة الإيرانية طهران. 16.10.2022, سبوتنيك عربي

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أخبار إيران

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وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، اليوم الأحد، أنه "توفي 4 سجناء بسبب استنشاق الدخان الناجم عن الحرائق، وأصيب 61 سجينا آخرون، وتم علاج 51 من المصابين في العيادات الخارجية".وأضافت الوكالة الرسمية أن "جميع السجناء المتوفين كانوا من بين المحكوم عليهم بالسرقة الذين كانوا يقضون عقوباتهم".واندلع حريق، أمس السبت، في سجن "إيفين" وسط العاصمة الإيرانية طهران، نتيجة إشعال النار في مخزن ملابس داخل السجن.وقالت وسائل إعلام إيرانية إن الحريق سببه عدد من مثيري الشغب المحتجزين داخل السجن عقب صراع بينهم، مشيرة إلى أن الوضع أصبح تحت سيطرة الأمن. وأوضحت أنه تم فصل مثيري الشغب عن باقي السجناء الذين تم إعادتهم إلى أماكن حبسهم.وتشهد إيران احتجاجات في عدة مناطق منذ وفاة فتاة عقب توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في البلاد بسبب ما قالت إنه "طريقة غير ملائمة لارتداء الحجاب".

https://sputnikarabic.ae/20221016/المدعي-العام-في-طهران-يؤكد-أن-الهدوء-يسيطر-على-سجن-إيفين-بعد-الحريق-الذي-أصاب-8-أشخاص-1069078531.html

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