https://sputnikarabic.ae/20221016/الأردن-يدعو-إلى-تفعيل-العمل-العربي-المشترك-لمواجهة-التحديات-1069106116.html
الأردن يدعو إلى تفعيل العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات
الأردن يدعو إلى تفعيل العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات
دعا عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، اليوم الأحد، إلى تفعيل العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة. 16.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-16T18:40+0000
2022-10-16T18:40+0000
2022-10-16T18:40+0000
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جاء ذلك في رسالة بعث بها عبر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، على ما نقلت قناة "المملكة" الرسمية.وخلال اللقاء، نقل الصفدي رسالة شفهية من ملك الأردن "تناولت سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وجهود تفعيل العمل العربي المشترك خدمةً للقضايا العربية".وقال الصفدي في تصريح صحفي عقب اللقاء: "تشرفت بنقل تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله إلى أخيه فخامة الرئيس عبد المجيد تبون، ورسالة شفاهية من جلالته أكدت الحرص على زيادة التعاون وتعزيز العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين".وأضاف: "تناولت الرسالة أيضا الجهود المشتركة لتفعيل العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات التي تحيط بنا جميعاً، وحل قضايانا العربية وفي مقدمها القضية الفلسطينية التي تمثل لنا جميعا القضية المركزية الأولى".كما ثمن الصفدي "الجهد الذي قامت به الجزائر لتحقيق المصالحة الفلسطينية، ورحب بإعلان الجزائر الذي أصدرته الفصائل الفلسطينية بعد لقائها في الجزائر".وأكد أن الرئيس تبون أكد أيضاً "الحرص على زيادة التعاون مع الأردن وفتح آفاق جديدة له في مختلف المجالات، وبعث بتحياته إلى أخيه جلالة الملك عبدالله الثاني".ومساء أمس السبت، أجرى وزير الخارجية الأردني مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة أجريا، محادثات ركزت على آليات تفعيل التعاون الثنائي وتعزيز العلاقات الأخوية في مختلف المجالات، كما بحثا وتحضيرات القمة العربية التي ستستضيفها الجزائر بداية الشهر المقبل.
https://sputnikarabic.ae/20221013/تبون-يصف-توقيع-الفصائل-الفلسطينية-على-إعلان-الجزائر-بأنه-يوم-تاريخي-1069003154.html
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الجزائر, أخبار الأردن, العالم العربي
الجزائر, أخبار الأردن, العالم العربي
الأردن يدعو إلى تفعيل العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات
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دعا عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، اليوم الأحد، إلى تفعيل العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة.
جاء ذلك في رسالة بعث بها عبر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، على ما نقلت قناة
"المملكة" الرسمية.
وخلال اللقاء، نقل الصفدي رسالة شفهية من ملك الأردن "تناولت سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وجهود تفعيل العمل العربي المشترك خدمةً للقضايا العربية".
وقال الصفدي في تصريح صحفي عقب اللقاء: "تشرفت بنقل تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله إلى أخيه فخامة الرئيس عبد المجيد تبون، ورسالة شفاهية من جلالته أكدت الحرص على زيادة التعاون وتعزيز العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين".
وأضاف: "تناولت الرسالة أيضا الجهود المشتركة لتفعيل العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات التي تحيط بنا جميعاً، وحل قضايانا العربية وفي مقدمها القضية الفلسطينية التي تمثل لنا جميعا القضية المركزية الأولى".
كما ثمن الصفدي "الجهد الذي قامت به الجزائر لتحقيق المصالحة الفلسطينية، ورحب بإعلان الجزائر
الذي أصدرته الفصائل الفلسطينية بعد لقائها في الجزائر".
وأكد أن الرئيس تبون أكد أيضاً "الحرص على زيادة التعاون مع الأردن وفتح آفاق جديدة له في مختلف المجالات، وبعث بتحياته إلى أخيه جلالة الملك عبدالله الثاني".
ومساء أمس السبت، أجرى وزير الخارجية الأردني مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة أجريا، محادثات ركزت على آليات تفعيل التعاون الثنائي وتعزيز العلاقات الأخوية في مختلف المجالات، كما بحثا وتحضيرات القمة العربية
التي ستستضيفها الجزائر بداية الشهر المقبل.