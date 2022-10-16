https://sputnikarabic.ae/20221016/البرهان-ينفي-إبرامه-أية-تسوية-ثنائية-مع-أي-من-المكونات-السياسية-1069096434.html
البرهان ينفي إبرامه أية تسوية ثنائية مع أي من المكونات السياسية
البرهان ينفي إبرامه أية تسوية ثنائية مع أي من المكونات السياسية
قالت القوات المسلحة السودانية، اليوم الأحد، إن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان "نفى ما يشاع عن إبرام أي تسوية ثنائية مع... 16.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-16T15:56+0000
2022-10-16T15:56+0000
2022-10-16T15:56+0000
أخبار السودان اليوم
العالم العربي
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وأكد البرهان أن "القوات المسلحة ستقف على مسافة واحدة من الجميع دون الانحياز لأي طرف وتدعم خطوات التحول الديمقراطي"، وفقا لصحيفة "الانتباهة" السودانية.وجاء نفي البرهان خلال حضورة اجتماعا تنويريا مع كبار الضباط برتبة اللواء فما فوق، وقادة الوحدات والتشكيلات داخل العاصمة الخرطوم، وبحضور هيئة قيادة القوات المسلحة وقادة القوات الرئيسة والمفتش العام ومدراء الإدارات والأفرع والمعاهد والكليات وقادة الوحدات والقواعد العسكرية في العاصمة.كما أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، خلال الاجتماع على "موقف القوات المسلحة الثابت تجاه قضايا استقرار وأمن البلاد في ظل التحديات الحالية، لافتا إلى الالتزام بالنأي بالمؤسسة العسكرية عن المعترك السياسي".و"تمنى أن تنجح القوى السياسية في تحقيق مستوى من التوافق يمكن أن يساعد على تجاوز التحديات التي تواجه البلاد وتمكنها من إكمال المرحلة الانتقالية في ظل حكومة كفاءات مستقلة غير حزبية تصل بالبلاد إلى محطة الانتخابات".وسبق أن أكد القائد العسكري الحاكم في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان أن الجيش السوداني سيظل وفيا للشعب وينحاز لخياراته الوطنية في جميع الأحوال، مذكرا بما آلت إليه الأوضاع في السودان، محذرا من أنها لا تحتمل التفرقة. وعبر عن أمله في أن تنتهي الفترة الانتقالية وتخلص لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
https://sputnikarabic.ae/20221014/البرهان-يؤكد-أن-القوات-المسلحة-ستمضي-في-أي-طريق-يمكن-أن-يقود-السودان-إلى-بر-الأمان-1069036316.html
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أخبار السودان اليوم, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, العالم العربي
البرهان ينفي إبرامه أية تسوية ثنائية مع أي من المكونات السياسية
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قالت القوات المسلحة السودانية، اليوم الأحد، إن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان "نفى ما يشاع عن إبرام أي تسوية ثنائية مع أي من المكونات السياسية".
وأكد البرهان أن "القوات المسلحة ستقف على مسافة واحدة من الجميع دون الانحياز لأي طرف وتدعم خطوات التحول الديمقراطي"، وفقا لصحيفة
"الانتباهة" السودانية.
وجاء نفي البرهان خلال حضورة اجتماعا تنويريا مع كبار الضباط برتبة اللواء فما فوق، وقادة الوحدات والتشكيلات داخل العاصمة الخرطوم، وبحضور هيئة قيادة القوات المسلحة وقادة القوات الرئيسة والمفتش العام ومدراء الإدارات والأفرع والمعاهد والكليات وقادة الوحدات والقواعد العسكرية في العاصمة.
كما أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، خلال الاجتماع على "موقف القوات المسلحة الثابت تجاه قضايا استقرار وأمن البلاد في ظل التحديات الحالية، لافتا إلى الالتزام بالنأي بالمؤسسة العسكرية عن المعترك السياسي".
و"تمنى أن تنجح القوى السياسية في تحقيق مستوى من التوافق يمكن أن يساعد على تجاوز التحديات التي تواجه البلاد وتمكنها من إكمال المرحلة الانتقالية في ظل حكومة كفاءات مستقلة غير حزبية تصل بالبلاد إلى محطة الانتخابات".
وسبق أن أكد القائد العسكري الحاكم في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان أن الجيش السوداني
سيظل وفيا للشعب وينحاز لخياراته الوطنية في جميع الأحوال، مذكرا بما آلت إليه الأوضاع في السودان، محذرا من أنها لا تحتمل التفرقة. وعبر عن أمله في أن تنتهي الفترة الانتقالية وتخلص لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.