https://sputnikarabic.ae/20221016/الجيش-الإسرائيلي-ينفي-اختراق-زوارقه-الحربية-المياه-اللبنانية-1069098309.html
الجيش الإسرائيلي ينفي اختراق زوارقه الحربية المياه اللبنانية
الجيش الإسرائيلي ينفي اختراق زوارقه الحربية المياه اللبنانية
قال الجيش اللبناني، اليوم الأحد، إن زوارق حربية إسرائيلية اخترقت المياه الإقليمية اللبنانية عدة مرات في منطقة رأس الناقورة الحدودية. 16.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-16T16:51+0000
2022-10-16T16:51+0000
2022-10-16T16:51+0000
لبنان
إسرائيل
ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل
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وجاء في البيان أن أربعة انتهاكات من هذا القبيل حدثت أمس السبت، عندما دخلت السفن عدة مئات من الأمتار داخل المنطقة.وأضاف على ما نقلت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية: "تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (يونفيل)".من جانبه، نفى الجيش الإسرائيلي الاتهامات اللبنانية، وقال إن زوارقه لم تتجاوز الحدود البحرية، على ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.يأتي ذلك في وقت يتوقع أن يوقع فيه البلدان قريبا على اتفاق لترسيم الحدود البحرية بينهما بوساطة أمريكية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
لبنان, إسرائيل, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل
لبنان, إسرائيل, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل
الجيش الإسرائيلي ينفي اختراق زوارقه الحربية المياه اللبنانية
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قال الجيش اللبناني، اليوم الأحد، إن زوارق حربية إسرائيلية اخترقت المياه الإقليمية اللبنانية عدة مرات في منطقة رأس الناقورة الحدودية.
وجاء في البيان
أن أربعة انتهاكات من هذا القبيل حدثت أمس السبت، عندما دخلت السفن عدة مئات من الأمتار داخل المنطقة.
وأضاف على ما نقلت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية: "تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (يونفيل)".
من جانبه، نفى الجيش الإسرائيلي الاتهامات اللبنانية، وقال إن زوارقه لم تتجاوز الحدود البحرية، على ما نقلت صحيفة
"يديعوت أحرونوت" العبرية.
يأتي ذلك في وقت يتوقع أن يوقع فيه البلدان قريبا على اتفاق لترسيم الحدود البحرية
بينهما بوساطة أمريكية.