https://sputnikarabic.ae/20221016/الجيش-الإيراني-يعلن-إجراء-الاختبارات-الأولية-لمنظومة-باور-373-على-مدى-300-كيلومتر-1069080842.html
الجيش الإيراني يعلن إجراء الاختبارات الأولية لمنظومة "باور 373" على مدى 300 كيلومتر
الجيش الإيراني يعلن إجراء الاختبارات الأولية لمنظومة "باور 373" على مدى 300 كيلومتر
أعلنت قوة الدفاع الجوي في الجيش الإيراني، اليوم الأحد، عن "إجراء الاختبارات الأولية لمنظومة "باور 373" الصاروخية على مدى 300 كيلومتر". 16.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-16T09:10+0000
2022-10-16T09:10+0000
2022-10-16T09:10+0000
أخبار إيران
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وقال قائد قوة الدفاع الجوي في الجيش الايراني: "اليوم نحن القوة الدفاعية المطلقة في المنطقة ونستطيع مراقبة تحركات أعدائنا في منازلهم وقواعدهم"، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.وأضاف: "كان الأعداء سيهاجموننا عدة مرات لو استطاعوا، ولكن الآن وصلت قواتنا المسلحة إلى أقصى طاقتها وتم إنشاء قوة ردع".وكان الجيش الإيراني أعلن، العام الماضي، إزاحة الستار قريبا عن نسخة جديدة من منظومة الدفاع الصاروخي الإيرانية "باور 373"، مؤكدا أنها تضاهي المنظومة الصاروخية الروسية "إس 400" أو أفضل منها.كما أعلن الجیش الإيراني دخول المنظومة إلی الخدمة في الدفاع الجوي الإيراني في مايو/ أيار الماضي، مؤكدا أنها قادرة علی الكشف عن 300 هدف في الوقت نفسه.وقال قائد قوة الدفاع الجوي للجیش الإيراني العمید علي رضا صباحي فرد، إن "منظومة "باور 373 " هي نتاج الاكتفاء الذاتي للقوات المسلحة خلال فترة العقوبات الجائرة المفروضة علی البلاد"، مضيفا أنه يمكن لهذه المنظومة "تحديد 300 هدف، وتتبّع 60 هدفًا والاشتباك مع 6 أهداف في ذات الوقت"، وذلك حسب وكالة الطلبة الإيرانية (إسنا).
https://sputnikarabic.ae/20210831/وكالة-صواريخ-تدوي-في-سماء-إيران-1049997199.html
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أخبار إيران
الجيش الإيراني يعلن إجراء الاختبارات الأولية لمنظومة "باور 373" على مدى 300 كيلومتر
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أعلنت قوة الدفاع الجوي في الجيش الإيراني، اليوم الأحد، عن "إجراء الاختبارات الأولية لمنظومة "باور 373" الصاروخية على مدى 300 كيلومتر".
وقال قائد قوة الدفاع الجوي في الجيش الايراني: "اليوم نحن القوة الدفاعية المطلقة في المنطقة ونستطيع مراقبة تحركات أعدائنا في منازلهم وقواعدهم"، حسب وكالة
تسنيم الإيرانية.
وأضاف: "كان الأعداء سيهاجموننا عدة مرات لو استطاعوا، ولكن الآن وصلت قواتنا المسلحة إلى أقصى طاقتها وتم إنشاء قوة ردع".
وكان الجيش الإيراني أعلن، العام الماضي، إزاحة الستار قريبا عن نسخة جديدة من منظومة الدفاع الصاروخي الإيرانية
"باور 373"، مؤكدا أنها تضاهي المنظومة الصاروخية الروسية "إس 400" أو أفضل منها.
كما أعلن الجیش الإيراني دخول المنظومة إلی الخدمة
في الدفاع الجوي الإيراني في مايو/ أيار الماضي، مؤكدا أنها قادرة علی الكشف عن 300 هدف في الوقت نفسه.
وقال قائد قوة الدفاع الجوي للجیش الإيراني العمید علي رضا صباحي فرد، إن "منظومة "باور 373 " هي نتاج الاكتفاء الذاتي للقوات المسلحة خلال فترة العقوبات الجائرة المفروضة علی البلاد"، مضيفا أنه يمكن لهذه المنظومة "تحديد 300 هدف، وتتبّع 60 هدفًا والاشتباك مع 6 أهداف في ذات الوقت"، وذلك حسب وكالة الطلبة الإيرانية (إسنا
).