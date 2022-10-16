https://sputnikarabic.ae/20221016/الجيش-الروسي-يعلن-تنفيذ-عملية-مشتركة-مع-القوات-السورية-في-درعا-ومقتل-عناصر-من-داعش-1069107496.html
الجيش الروسي يعلن تنفيذ عملية مشتركة مع القوات السورية في درعا ومقتل عناصر من "داعش"
الجيش الروسي يعلن تنفيذ عملية مشتركة مع القوات السورية في درعا ومقتل عناصر من "داعش"
أعلن مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتنازعة في سوريا، اليوم الأحد، تنفيذ عملية مشتركة بين القوات الروسية والسورية، أسفرت عن مقتل عدد من عناصر تنظيم داعش... 16.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-16T19:48+0000
2022-10-16T19:48+0000
2022-10-16T19:48+0000
أخبار سوريا اليوم
روسيا
رصد عسكري
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وقال نائب مدير المركز أوليغ إيغوروف، في بيان إن مجموعة من القوات المسلحة الروسية بالتنسيق مع وحدات القوات المسلحة السورية، عملية خاصة في مدينة جاسم بمحافظة درعا جنوبي سوريا، للقضاء على عناصر تنظيم "داعش" المتورطين في العمل الإرهابي المرتكب، يوم 13 تشرين الأول / أكتوبر.وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول، عن مقتل وإصابة عدد من الجنود السوريين بانفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلتهم في ريف دمشق الجنوبي الغربي.وقال المراسل إن عبوة ناسفة انفجرت أثناء مرور حافلة تقل جنودا وضباطا في الجيش السوري على طريق (الصبورة/ 16 كيلومترا جنوب غرب دمشق).وأكد شهود عيان ومصادر أهلية لـ "سبوتنيك" أن "التفجير استهدف حافلة مبيت كانت تقوم بنقل عسكريين على طريق عام (دمشق- الصبورة)، ما أسفر عن استشهاد عدد منهم وإصابة آخرين".وأفاد مصدر عسكري أنه "تعرضت صباح هذا اليوم حافلة مبيت عسكرية في ريف دمشق لتفجير إرهابي بعبوة ناسفة مزروعة مسبقاً ما أدى إلى استشهاد 18عسكرياً وإصابة 27 آخرين".
https://sputnikarabic.ae/20221016/تركيا-تعلن-اعتقال-أحد-عناصر-داعش-بعد-محاولته-التسلل-من-سوريا-1069087499.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, روسيا, رصد عسكري
أخبار سوريا اليوم, روسيا, رصد عسكري
الجيش الروسي يعلن تنفيذ عملية مشتركة مع القوات السورية في درعا ومقتل عناصر من "داعش"
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أعلن مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتنازعة في سوريا، اليوم الأحد، تنفيذ عملية مشتركة بين القوات الروسية والسورية، أسفرت عن مقتل عدد من عناصر تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من دول العالم)، وذلك في محافظة درعا جنوبي سوريا.
وقال نائب مدير المركز أوليغ إيغوروف، في بيان إن مجموعة من القوات المسلحة الروسية بالتنسيق مع وحدات القوات المسلحة السورية، عملية خاصة في مدينة جاسم بمحافظة درعا جنوبي سوريا، للقضاء على عناصر تنظيم "داعش" المتورطين في العمل الإرهابي المرتكب، يوم 13 تشرين الأول / أكتوبر.
وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول، عن مقتل وإصابة عدد من الجنود السوريين بانفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلتهم في ريف دمشق الجنوبي الغربي.
وقال المراسل إن عبوة ناسفة انفجرت أثناء مرور حافلة تقل جنودا وضباطا في الجيش السوري على طريق (الصبورة/ 16 كيلومترا جنوب غرب دمشق).
وأكد شهود عيان ومصادر أهلية لـ "سبوتنيك" أن "التفجير استهدف حافلة مبيت كانت تقوم بنقل عسكريين على طريق عام (دمشق- الصبورة)، ما أسفر عن استشهاد عدد منهم وإصابة آخرين".
وأفاد مصدر عسكري
أنه "تعرضت صباح هذا اليوم حافلة مبيت عسكرية في ريف دمشق لتفجير إرهابي بعبوة ناسفة مزروعة مسبقاً ما أدى إلى استشهاد 18عسكرياً وإصابة 27 آخرين".