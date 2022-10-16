https://sputnikarabic.ae/20221016/الجيش-اللبناني-يسجل-خروقات-جديدة-للبحرية-الإسرائيلية-قبالة-رأس-الناقورة-1069113058.html
الجيش اللبناني يسجل خروقات جديدة للبحرية الإسرائيلية قبالة رأس الناقورة
الجيش اللبناني يسجل خروقات جديدة للبحرية الإسرائيلية قبالة رأس الناقورة
قال الجيش اللبناني، اليوم الأحد، إن "زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي اخترق المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمسافة حوالى 481 متراً ولمدة ساعتين... 16.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-16T23:17+0000
2022-10-16T23:17+0000
2022-10-16T23:17+0000
أخبار لبنان
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وبحسب الوكالة اللبنانية للإعلام، أضاف الجيش أنه "ما بين الساعة 9.20 والساعة 9.35 بالتوقيت المحلي، خرق زورق معادٍ مماثل البقعة البحرية المذكورة ولمسافة حوالي 370 مترا".وأشار الجيش إلى أنه تتم متابعة موضوع خروقات البحرية الإسرائيلية بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان "اليونيفيل".كان الجيش اللبناني أكد، الأحد، تسجيله 4 خروقات للبحرية الإسرائيلية قبالة بلدة رأس الناقورة الحدودية.
https://sputnikarabic.ae/20221016/الجيش-الإسرائيلي-ينفي-اختراق-زوارقه-الحربية-المياه-اللبنانية-1069098309.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار لبنان
الجيش اللبناني يسجل خروقات جديدة للبحرية الإسرائيلية قبالة رأس الناقورة
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قال الجيش اللبناني، اليوم الأحد، إن "زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي اخترق المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمسافة حوالى 481 متراً ولمدة ساعتين و5 دقائق.
وبحسب الوكالة
اللبنانية للإعلام، أضاف الجيش أنه "ما بين الساعة 9.20 والساعة 9.35 بالتوقيت المحلي، خرق زورق معادٍ مماثل البقعة البحرية المذكورة ولمسافة حوالي 370 مترا".
وأشار الجيش إلى أنه تتم متابعة موضوع خروقات البحرية الإسرائيلية
بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان "اليونيفيل".
كان الجيش اللبناني أكد، الأحد، تسجيله 4 خروقات للبحرية الإسرائيلية قبالة بلدة رأس الناقورة الحدودية.