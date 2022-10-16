عربي
https://sputnikarabic.ae/20221016/الجيش-اللبناني-يسجل-خروقات-جديدة-للبحرية-الإسرائيلية-قبالة-رأس-الناقورة-1069113058.html
الجيش اللبناني يسجل خروقات جديدة للبحرية الإسرائيلية قبالة رأس الناقورة
الجيش اللبناني يسجل خروقات جديدة للبحرية الإسرائيلية قبالة رأس الناقورة
قال الجيش اللبناني، اليوم الأحد، إن "زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي اخترق المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمسافة حوالى 481 متراً ولمدة ساعتين... 16.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-16T23:17+0000
2022-10-16T23:17+0000
أخبار لبنان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/04/1067287936_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_db0ec803fa4c722c6238bd5d415503d2.jpg
وبحسب الوكالة اللبنانية للإعلام، أضاف الجيش أنه "ما بين الساعة 9.20 والساعة 9.35 بالتوقيت المحلي، خرق زورق معادٍ مماثل البقعة البحرية المذكورة ولمسافة حوالي 370 مترا".وأشار الجيش إلى أنه تتم متابعة موضوع خروقات البحرية الإسرائيلية بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان "اليونيفيل".كان الجيش اللبناني أكد، الأحد، تسجيله 4 خروقات للبحرية الإسرائيلية قبالة بلدة رأس الناقورة الحدودية.
https://sputnikarabic.ae/20221016/الجيش-الإسرائيلي-ينفي-اختراق-زوارقه-الحربية-المياه-اللبنانية-1069098309.html
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/04/1067287936_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_11d61cf413817f818632ee07255a052f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار لبنان
أخبار لبنان

الجيش اللبناني يسجل خروقات جديدة للبحرية الإسرائيلية قبالة رأس الناقورة

23:17 GMT 16.10.2022
© Sputnik . Abed.K Bayأسطول بحري لبناني للدفاع عن الثروة البحرية
أسطول بحري لبناني للدفاع عن الثروة البحرية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2022
© Sputnik . Abed.K Bay
تابعنا عبرTelegram
قال الجيش اللبناني، اليوم الأحد، إن "زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي اخترق المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمسافة حوالى 481 متراً ولمدة ساعتين و5 دقائق.
وبحسب الوكالة اللبنانية للإعلام، أضاف الجيش أنه "ما بين الساعة 9.20 والساعة 9.35 بالتوقيت المحلي، خرق زورق معادٍ مماثل البقعة البحرية المذكورة ولمسافة حوالي 370 مترا".
وأشار الجيش إلى أنه تتم متابعة موضوع خروقات البحرية الإسرائيلية بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان "اليونيفيل".
جبيل علم لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2022
الجيش الإسرائيلي ينفي اختراق زوارقه الحربية المياه اللبنانية
16:51 GMT
كان الجيش اللبناني أكد، الأحد، تسجيله 4 خروقات للبحرية الإسرائيلية قبالة بلدة رأس الناقورة الحدودية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Специалист Международного противоминного центра ВС РФ во время разминирования территории прилегающей к дороге в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:43 GMTПредположительно взрыв на Львовской ТЭЦ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала