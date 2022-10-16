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الجيش اللبناني يسجل 4 خروقات للبحرية الإسرائيلية قبالة رأس الناقورة
الجيش اللبناني يسجل 4 خروقات للبحرية الإسرائيلية قبالة رأس الناقورة
أكد الجيش اللبناني، اليوم الأحد، تسجيله 4 خروقات للبحرية الإسرائيلية قبالة بلدة رأس الناقورة الحدودية. 16.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-16T16:14+0000
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وفي بيان عن مديرية التوجيه التابعة لقيادة الجيش اللبناني، نقلته الوكالة الوطنية للإعلام، مساء اليوم الأحد، جاء فيه أن الجيش قد سجل 4 خروقات للبحرية الإسرائيلية، أمس السبت.وأفاد بيان الجيش اللبناني بأنه "بتاريخ 15 /10 /2022 الساعة 15.00 خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، ولمسافة حوالي 333 مترا ولمدة 10 دقائق".وأضاف البيان أنه "ما بين الساعة 15.55 والساعة 16.00، خرق زورق معاد مماثل البقعة البحرية المذكورة ولمسافة حوالي 370 مترا"، فضلا عن خرق ثالث مماثل بين الساعة 17.13 والساعة 18.09، في البقعة البحرية اللبنانية المذكورة ولمسافة حوالي 203 أمتار.وجاء الخرق الرابع للبحرية الإسرائيلية لمدينة رأس الباقورة اللبنانية، ما بين الساعة 17.18 والساعة 17.43، في المدينة نفسها، ولمسافة حوالي 481 مترا.وشدد بيان الجيش اللبناني على أنه تتم متابعة موضوع الخروقات الإسرائيلية بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان "اليونيفيل".
https://sputnikarabic.ae/20221009/الجيش-اللبناني-زورق-حربي-إسرائيلي-خرق-المياه-الإقليمية-اللبنانية-مقابل-رأس-الناقورة-1068811656.html
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لبنان, اليونيفيل, إسرائيل, أخبار العالم العربي
لبنان, اليونيفيل, إسرائيل, أخبار العالم العربي

الجيش اللبناني يسجل 4 خروقات للبحرية الإسرائيلية قبالة رأس الناقورة

16:14 GMT 16.10.2022
© Twitter.comالبحرية الإسرائيلية
البحرية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2022
© Twitter.com
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أكد الجيش اللبناني، اليوم الأحد، تسجيله 4 خروقات للبحرية الإسرائيلية قبالة بلدة رأس الناقورة الحدودية.
وفي بيان عن مديرية التوجيه التابعة لقيادة الجيش اللبناني، نقلته الوكالة الوطنية للإعلام، مساء اليوم الأحد، جاء فيه أن الجيش قد سجل 4 خروقات للبحرية الإسرائيلية، أمس السبت.
قوات الجيش اللبناني تنتشر في حي الطيونة، بيروت، لبنان 14 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2022
الجيش اللبناني: زورق حربي إسرائيلي خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة
9 أكتوبر, 22:43 GMT
وأفاد بيان الجيش اللبناني بأنه "بتاريخ 15 /10 /2022 الساعة 15.00 خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، ولمسافة حوالي 333 مترا ولمدة 10 دقائق".
وأضاف البيان أنه "ما بين الساعة 15.55 والساعة 16.00، خرق زورق معاد مماثل البقعة البحرية المذكورة ولمسافة حوالي 370 مترا"، فضلا عن خرق ثالث مماثل بين الساعة 17.13 والساعة 18.09، في البقعة البحرية اللبنانية المذكورة ولمسافة حوالي 203 أمتار.
وجاء الخرق الرابع للبحرية الإسرائيلية لمدينة رأس الباقورة اللبنانية، ما بين الساعة 17.18 والساعة 17.43، في المدينة نفسها، ولمسافة حوالي 481 مترا.
وشدد بيان الجيش اللبناني على أنه تتم متابعة موضوع الخروقات الإسرائيلية بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان "اليونيفيل".
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