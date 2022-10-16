https://sputnikarabic.ae/20221016/الجيش-اليمني-يعلن-إسقاط-طائرة-مسيرة-لـأنصار-الله-في-محافظة-تعز-1069097446.html
الجيش اليمني يعلن إسقاط طائرة مسيرة لـ"أنصار الله" في محافظة تعز
الجيش اليمني يعلن إسقاط طائرة مسيرة لـ"أنصار الله" في محافظة تعز
أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً، اليوم الأحد، إسقاط طائرة مُسيرة تابعة لجماعة "أنصار الله"، في محافظة تعز جنوب غربي اليمن، في تصعيد ميداني... 16.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-16T17:22+0000
2022-10-16T17:22+0000
2022-10-16T17:22+0000
العالم العربي
الجيش اليمني
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القاهرة – سبوتنيك. وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني، في تعز عبر صفحته على "فيسبوك"، إن "الدفاعات الجوية للجيش الوطني والمقاومة الشعبية [كيان موالٍ للجيش] أسقطت طائرة مُسيرة تابعة للحوثيين غرب مدينة تعز".وتعد الطائرة المُسيرة لـ "أنصار الله" هي السادسة التي يعلن الجيش اليمني إسقاطها للجماعة منذ انتهاء هدنة الأمم المتحدة في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.ويوم الخميس الماضي، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ خلال إحاطة لمجلس الأمن، "تقديمه مطلع أكتوبر مقترحاً منقحاً لتمديد وتوسيع الهدنة"، مثمنا "موقف الحكومة اليمنية للتعاطي مع مقترحه بشكل إيجابي"، معربا عن "الأسف من أن أنصار الله جاءوا بمطالب إضافية لم يكن من الممكن تلبيتها".وأعلنت جماعة "أنصار الله"، مطلع الشهر الجاري، وصول مفاوضات تمديد الهدنة إلى طريق مسدود.وتشترط الجماعة، لتمديد الهدنة الأممية، دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية، فيما يتمسك مجلس القيادة الرئاسي اليمني بدفع رواتب الموظفين من رسوم دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة غربي اليمن.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, الجيش اليمني
العالم العربي, الجيش اليمني
الجيش اليمني يعلن إسقاط طائرة مسيرة لـ"أنصار الله" في محافظة تعز
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أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً، اليوم الأحد، إسقاط طائرة مُسيرة تابعة لجماعة "أنصار الله"، في محافظة تعز جنوب غربي اليمن، في تصعيد ميداني جديد بعد انقضاء هدنة الأمم المتحدة التي استمرت في اليمن 6 أشهر.
القاهرة – سبوتنيك. وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني، في تعز عبر صفحته على "فيسبوك"، إن "الدفاعات الجوية للجيش الوطني والمقاومة الشعبية [كيان موالٍ للجيش] أسقطت طائرة مُسيرة تابعة للحوثيين غرب مدينة تعز".
وتعد الطائرة المُسيرة لـ "أنصار الله
" هي السادسة التي يعلن الجيش اليمني إسقاطها للجماعة منذ انتهاء هدنة الأمم المتحدة في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
ويوم الخميس الماضي، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ خلال إحاطة لمجلس الأمن، "تقديمه مطلع أكتوبر مقترحاً منقحاً لتمديد وتوسيع الهدنة"، مثمنا "موقف الحكومة اليمنية للتعاطي مع مقترحه بشكل إيجابي"، معربا عن "الأسف من أن أنصار الله جاءوا بمطالب إضافية لم يكن من الممكن تلبيتها".
وأعلنت جماعة "أنصار الله"، مطلع الشهر الجاري، وصول مفاوضات تمديد الهدنة إلى طريق مسدود.
وتشترط الجماعة، لتمديد الهدنة الأممية، دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية، فيما يتمسك مجلس القيادة الرئاسي اليمني بدفع رواتب الموظفين من رسوم دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة غربي اليمن.