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https://sputnikarabic.ae/20221016/الخارجية-الأمريكية-تحمل-طهران-مسؤولية-سلامة-مواطنيها-المحتجزين-في-سجن-إيفين-1069075464.html
الخارجية الأمريكية تحمل طهران مسؤولية سلامة مواطنيها المحتجزين في سجن إيفين
الخارجية الأمريكية تحمل طهران مسؤولية سلامة مواطنيها المحتجزين في سجن إيفين
قالت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم السبت، إن إيران مسؤولة عن سلامة الأمريكيين المحتجزين في سجن إيفين، بعد اندلاع حريق واشتباكات داخل السجن. 16.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-16T01:26+0000
2022-10-16T01:26+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إيران
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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس على تويتر، "إيران مسؤولة مسؤولية كاملة عن سلامة مواطنينا المحتجزين ظلما، والذين يجب إطلاق سراحهم على الفور". مضيفا أن واشنطن تتابع التقارير عن الحادث "على وجه السرعة".واندلع حريق، السبت، في سجن "إيفين" وسط العاصمة الإيرانية طهران، نتيجة إشعال النار في مخزن ملابس داخل السجن.ولفتت وكالة "تسنيم" الإيرانية، إلى أن الحريق سببه عدد من مثيري الشغب المحتجزين داخل السجن عقب صراع بينهم، مشيرة إلى أن الوضع أصبح تحت سيطرة الأمن.وأوضحت أنه تم فصل مثيري الشغب عن باقي السجناء الذين تم إعادتهم إلى أماكن حبسهم.يذكر أن إيران تشهد احتجاجات في عدة مناطق منذ وفاة الفتاة (مهسا أميني) عقب توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في البلاد، بسبب ما قالت إنه "طريقة غير ملائمة لارتداء الحجاب".
https://sputnikarabic.ae/20221015/تقارير-إخبارية-تفيد-بإصابة-8-أشخاص-جراء-حريق-سجن-إيفين-في-طهران-1069072620.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران

الخارجية الأمريكية تحمل طهران مسؤولية سلامة مواطنيها المحتجزين في سجن إيفين

01:26 GMT 16.10.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورمؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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قالت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم السبت، إن إيران مسؤولة عن سلامة الأمريكيين المحتجزين في سجن إيفين، بعد اندلاع حريق واشتباكات داخل السجن.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس على تويتر، "إيران مسؤولة مسؤولية كاملة عن سلامة مواطنينا المحتجزين ظلما، والذين يجب إطلاق سراحهم على الفور". مضيفا أن واشنطن تتابع التقارير عن الحادث "على وجه السرعة".
واندلع حريق، السبت، في سجن "إيفين" وسط العاصمة الإيرانية طهران، نتيجة إشعال النار في مخزن ملابس داخل السجن.
ولفتت وكالة "تسنيم" الإيرانية، إلى أن الحريق سببه عدد من مثيري الشغب المحتجزين داخل السجن عقب صراع بينهم، مشيرة إلى أن الوضع أصبح تحت سيطرة الأمن.
الشرطة الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2022
تقارير إخبارية تفيد بإصابة 8 أشخاص جراء حريق سجن "إيفين" في طهران
أمس, 20:57 GMT
وأوضحت أنه تم فصل مثيري الشغب عن باقي السجناء الذين تم إعادتهم إلى أماكن حبسهم.
يذكر أن إيران تشهد احتجاجات في عدة مناطق منذ وفاة الفتاة (مهسا أميني) عقب توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في البلاد، بسبب ما قالت إنه "طريقة غير ملائمة لارتداء الحجاب".
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