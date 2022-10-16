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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221016/الخارجية-الصينية-تحث-مواطنيها-على-مغادرة-أوكرانيا-في-أسرع-وقت-1069076108.html
الخارجية الصينية تحث مواطنيها على مغادرة أوكرانيا في أسرع وقت
الخارجية الصينية تحث مواطنيها على مغادرة أوكرانيا في أسرع وقت
دعت وزارة الخارجية في الصينية، اليوم الأحد، مواطنيها إلى مغادرة أراضي أوكرانيا، حسبما ذكرت صحيفة جلوبال تايمز الصينية نقلا عن بيان للوزارة. 16.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-16T03:30+0000
2022-10-16T03:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الصين
أخبار أوكرانيا
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وبحسب البيان، حثت الخارجية الصينية وكذلك السفارة الصينية في أوكرانيا، المواطنين الصينيين يوم السبت على مغادرة أوكرانيا في أسرع وقت. مضيفة أن السفارة يمكن أن تساعد في إجلاء المواطنين.قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، يوم الاثنين الماضي، إن بكين تأمل في تهدئة سريعة للوضع في أوكرانيا في ضوء الضربات التي تستهدف البنية التحتية الأوكرانية.قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمجلس الأمن الروسي يوم الاثنين الماضي، إن روسيا نفذت ضربات انتقامية باستخدام أسلحة دقيقة التوجيه ضد البنية التحتية الأوكرانية، ردا على الجرائم التي ارتكبتها كييف ضد البنية التحتية المدنية الروسية.وأدان بوتين قصف جسر مضيق كيرتش، المعروف أيضا باسم جسر القرم، الذي وقع في 8 أكتوبر، قائلا إن "مثل هذا العمل الإرهابي لا يمكن تركه دون رد".
https://sputnikarabic.ae/20221016/الرئيس-الصيني-يقول-إن-مؤتمر-الحزب-الشيوعي-يعقد-في-لحظة-حرجة-بالنسبة-للصين-1069075703.html
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الصين, أخبار أوكرانيا
الصين, أخبار أوكرانيا

الخارجية الصينية تحث مواطنيها على مغادرة أوكرانيا في أسرع وقت

03:30 GMT 16.10.2022
© AFP 2022 / ANGELOS TZORTZINISوزير الخارجية الصيني، وانغ يي
وزير الخارجية الصيني، وانغ يي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2022
© AFP 2022 / ANGELOS TZORTZINIS
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دعت وزارة الخارجية في الصينية، اليوم الأحد، مواطنيها إلى مغادرة أراضي أوكرانيا، حسبما ذكرت صحيفة جلوبال تايمز الصينية نقلا عن بيان للوزارة.
وبحسب البيان، حثت الخارجية الصينية وكذلك السفارة الصينية في أوكرانيا، المواطنين الصينيين يوم السبت على مغادرة أوكرانيا في أسرع وقت. مضيفة أن السفارة يمكن أن تساعد في إجلاء المواطنين.
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، يوم الاثنين الماضي، إن بكين تأمل في تهدئة سريعة للوضع في أوكرانيا في ضوء الضربات التي تستهدف البنية التحتية الأوكرانية.
الرئيس الصيني شي جين بينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2022
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02:29 GMT
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمجلس الأمن الروسي يوم الاثنين الماضي، إن روسيا نفذت ضربات انتقامية باستخدام أسلحة دقيقة التوجيه ضد البنية التحتية الأوكرانية، ردا على الجرائم التي ارتكبتها كييف ضد البنية التحتية المدنية الروسية.
وأدان بوتين قصف جسر مضيق كيرتش، المعروف أيضا باسم جسر القرم، الذي وقع في 8 أكتوبر، قائلا إن "مثل هذا العمل الإرهابي لا يمكن تركه دون رد".
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