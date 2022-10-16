https://sputnikarabic.ae/20221016/الخارجية-الصينية-تحث-مواطنيها-على-مغادرة-أوكرانيا-في-أسرع-وقت-1069076108.html
الخارجية الصينية تحث مواطنيها على مغادرة أوكرانيا في أسرع وقت
الخارجية الصينية تحث مواطنيها على مغادرة أوكرانيا في أسرع وقت
دعت وزارة الخارجية في الصينية، اليوم الأحد، مواطنيها إلى مغادرة أراضي أوكرانيا، حسبما ذكرت صحيفة جلوبال تايمز الصينية نقلا عن بيان للوزارة. 16.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-16T03:30+0000
2022-10-16T03:30+0000
2022-10-16T03:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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أخبار أوكرانيا
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وبحسب البيان، حثت الخارجية الصينية وكذلك السفارة الصينية في أوكرانيا، المواطنين الصينيين يوم السبت على مغادرة أوكرانيا في أسرع وقت. مضيفة أن السفارة يمكن أن تساعد في إجلاء المواطنين.قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، يوم الاثنين الماضي، إن بكين تأمل في تهدئة سريعة للوضع في أوكرانيا في ضوء الضربات التي تستهدف البنية التحتية الأوكرانية.قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمجلس الأمن الروسي يوم الاثنين الماضي، إن روسيا نفذت ضربات انتقامية باستخدام أسلحة دقيقة التوجيه ضد البنية التحتية الأوكرانية، ردا على الجرائم التي ارتكبتها كييف ضد البنية التحتية المدنية الروسية.وأدان بوتين قصف جسر مضيق كيرتش، المعروف أيضا باسم جسر القرم، الذي وقع في 8 أكتوبر، قائلا إن "مثل هذا العمل الإرهابي لا يمكن تركه دون رد".
https://sputnikarabic.ae/20221016/الرئيس-الصيني-يقول-إن-مؤتمر-الحزب-الشيوعي-يعقد-في-لحظة-حرجة-بالنسبة-للصين-1069075703.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, أخبار أوكرانيا
الخارجية الصينية تحث مواطنيها على مغادرة أوكرانيا في أسرع وقت
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دعت وزارة الخارجية في الصينية، اليوم الأحد، مواطنيها إلى مغادرة أراضي أوكرانيا، حسبما ذكرت صحيفة جلوبال تايمز الصينية نقلا عن بيان للوزارة.
وبحسب البيان، حثت الخارجية الصينية وكذلك السفارة الصينية في أوكرانيا، المواطنين الصينيين يوم السبت على مغادرة أوكرانيا في أسرع وقت
. مضيفة أن السفارة يمكن أن تساعد في إجلاء المواطنين.
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، يوم الاثنين الماضي، إن بكين تأمل في تهدئة سريعة للوضع في أوكرانيا في ضوء الضربات التي تستهدف البنية التحتية الأوكرانية.
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمجلس الأمن الروسي يوم الاثنين الماضي، إن روسيا نفذت ضربات انتقامية باستخدام أسلحة دقيقة التوجيه ضد البنية التحتية الأوكرانية، ردا على الجرائم التي ارتكبتها كييف ضد البنية التحتية المدنية الروسية.
وأدان بوتين قصف جسر مضيق كيرتش، المعروف أيضا باسم جسر القرم، الذي وقع في 8 أكتوبر، قائلا إن "مثل هذا العمل الإرهابي لا يمكن تركه دون رد".