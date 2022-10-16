عربي
https://sputnikarabic.ae/20221016/الرئيس-التركي-يبحث-هاتفيا-مع-نظيره-الإماراتي-التعاون-في-مجال-الصناعات-العسكرية-والدفاعية-1069091549.html
الرئيس التركي يبحث هاتفيا مع نظيره الإماراتي التعاون في مجال الصناعات العسكرية والدفاعية
الرئيس التركي يبحث هاتفيا مع نظيره الإماراتي التعاون في مجال الصناعات العسكرية والدفاعية
أفادت الرئاسة التركية بأن الرئيس رجب طيب أردوغان بحث مع نظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان تعزيز التعاون الثنائي في مجال الصناعات الدفاعية والعسكرية. 16.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-16T13:50+0000
2022-10-16T13:50+0000
أخبار تركيا اليوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0e/1058550917_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ea6e1a826b04a9ba37f223d2a870d404.jpg
أنطاكيا - سبوتنيك. وذكرت الرئاسة، في بيان اليوم الأحد، أن "الرئيس رجب طيب أردوغان اتفق مع نظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، خلال محادثة هاتفية، على توسيع التعاون بين البلدين بحيث يشمل الصناعات الدفاعية والعسكرية".وفي الـ30 من أيار/مايو الماضي، استعرض وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في أبوظبي، التعاون في مجال التدريب العسكري والصناعات الدفاعية بين البلدين، وذلك خلال زيارته، هي الأولى من نوعها لوزير دفاع تركي، للإمارات منذ 15 عاما.وفي شباط/فبراير الماضي، التقى ولي عهد أبو ظبي السابق رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حاليا، محمد بن زايد آل نهيان، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في أول زيارة للدولة الخليجية منذ قرابة 10 أعوام.وتابع البيان أن الرئيس الإماراتي أجرى اتصاله بنظيره التركي للإعراب عن تعازيه في ضحايا انفجار في منجم للفحم الذي وقع أمس السبت في ولاية بارتين شمالي البلاد وأسفر عن مصرع 41 شخصا.كما أعلن وزير الصحة فخر الدين قوجة، في وقت سابق من اليوم، أن هناك 5 جرحى على الأقل في حالة خطيرة.وتعتبر حوادث المناجم شائعة في تركيا؛ وتعد كارثة منجم سوما للفحم في مدينة مانيسا التركية عام 2014 الأفظع في تاريخها، عندما قتل نحو 300 من عمال المناجم جراء انفجار في محول للكهرباء ما أدى إلى اندلاع حريق تلاه انهيار، نتج عنه محاصرة عدد كبير من العمال على عمق كيلومترين من سطح الأرض وأربعة كيلومترات من مدخل المنجم.
https://sputnikarabic.ae/20221016/غازبروم-تشير-إلى-إمكانية-تحويل-إمدادات-نورد-ستريم-عبر-التيار-التركي-1069087370.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0e/1058550917_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_78545ac7711e140ea2f09fca49e7159a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
أخبار تركيا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

الرئيس التركي يبحث هاتفيا مع نظيره الإماراتي التعاون في مجال الصناعات العسكرية والدفاعية

13:50 GMT 16.10.2022
© AP Photo / Jon Gambrellالرئيس التركي رجب طيب أردوغان وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ينظر إلى حرس الشرف في قصر الوطن في أبوظبي، الإمارات، 14 فبراير 2022
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ينظر إلى حرس الشرف في قصر الوطن في أبوظبي، الإمارات، 14 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2022
© AP Photo / Jon Gambrell
تابعنا عبرTelegram
أفادت الرئاسة التركية بأن الرئيس رجب طيب أردوغان بحث مع نظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان تعزيز التعاون الثنائي في مجال الصناعات الدفاعية والعسكرية.
أنطاكيا - سبوتنيك. وذكرت الرئاسة، في بيان اليوم الأحد، أن "الرئيس رجب طيب أردوغان اتفق مع نظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، خلال محادثة هاتفية، على توسيع التعاون بين البلدين بحيث يشمل الصناعات الدفاعية والعسكرية".
وفي الـ30 من أيار/مايو الماضي، استعرض وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في أبوظبي، التعاون في مجال التدريب العسكري والصناعات الدفاعية بين البلدين، وذلك خلال زيارته، هي الأولى من نوعها لوزير دفاع تركي، للإمارات منذ 15 عاما.
وفي شباط/فبراير الماضي، التقى ولي عهد أبو ظبي السابق رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حاليا، محمد بن زايد آل نهيان، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في أول زيارة للدولة الخليجية منذ قرابة 10 أعوام.
خط الغاز المسمى بـالتيار التركي لنقل الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2022
"غازبروم" تشير إلى إمكانية تحويل إمدادات "نورد ستريم" عبر "التيار التركي"
12:20 GMT
وتابع البيان أن الرئيس الإماراتي أجرى اتصاله بنظيره التركي للإعراب عن تعازيه في ضحايا انفجار في منجم للفحم الذي وقع أمس السبت في ولاية بارتين شمالي البلاد وأسفر عن مصرع 41 شخصا.
كما أعلن وزير الصحة فخر الدين قوجة، في وقت سابق من اليوم، أن هناك 5 جرحى على الأقل في حالة خطيرة.
وتعتبر حوادث المناجم شائعة في تركيا؛ وتعد كارثة منجم سوما للفحم في مدينة مانيسا التركية عام 2014 الأفظع في تاريخها، عندما قتل نحو 300 من عمال المناجم جراء انفجار في محول للكهرباء ما أدى إلى اندلاع حريق تلاه انهيار، نتج عنه محاصرة عدد كبير من العمال على عمق كيلومترين من سطح الأرض وأربعة كيلومترات من مدخل المنجم.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيالشوط الأول... ريال مدريد (1) وبرشلونة (0) في الدوري الإسباني13:34 GMTСпециалист Международного противоминного центра ВС РФ во время разминирования территории прилегающей к дороге в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:43 GMTПредположительно взрыв на Львовской ТЭЦ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала