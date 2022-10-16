https://sputnikarabic.ae/20221016/الرئيس-التركي-يبحث-هاتفيا-مع-نظيره-الإماراتي-التعاون-في-مجال-الصناعات-العسكرية-والدفاعية-1069091549.html

الرئيس التركي يبحث هاتفيا مع نظيره الإماراتي التعاون في مجال الصناعات العسكرية والدفاعية

الرئيس التركي يبحث هاتفيا مع نظيره الإماراتي التعاون في مجال الصناعات العسكرية والدفاعية

أفادت الرئاسة التركية بأن الرئيس رجب طيب أردوغان بحث مع نظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان تعزيز التعاون الثنائي في مجال الصناعات الدفاعية والعسكرية. 16.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-16T13:50+0000

2022-10-16T13:50+0000

2022-10-16T13:50+0000

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أنطاكيا - سبوتنيك. وذكرت الرئاسة، في بيان اليوم الأحد، أن "الرئيس رجب طيب أردوغان اتفق مع نظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، خلال محادثة هاتفية، على توسيع التعاون بين البلدين بحيث يشمل الصناعات الدفاعية والعسكرية".وفي الـ30 من أيار/مايو الماضي، استعرض وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في أبوظبي، التعاون في مجال التدريب العسكري والصناعات الدفاعية بين البلدين، وذلك خلال زيارته، هي الأولى من نوعها لوزير دفاع تركي، للإمارات منذ 15 عاما.وفي شباط/فبراير الماضي، التقى ولي عهد أبو ظبي السابق رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حاليا، محمد بن زايد آل نهيان، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في أول زيارة للدولة الخليجية منذ قرابة 10 أعوام.وتابع البيان أن الرئيس الإماراتي أجرى اتصاله بنظيره التركي للإعراب عن تعازيه في ضحايا انفجار في منجم للفحم الذي وقع أمس السبت في ولاية بارتين شمالي البلاد وأسفر عن مصرع 41 شخصا.كما أعلن وزير الصحة فخر الدين قوجة، في وقت سابق من اليوم، أن هناك 5 جرحى على الأقل في حالة خطيرة.وتعتبر حوادث المناجم شائعة في تركيا؛ وتعد كارثة منجم سوما للفحم في مدينة مانيسا التركية عام 2014 الأفظع في تاريخها، عندما قتل نحو 300 من عمال المناجم جراء انفجار في محول للكهرباء ما أدى إلى اندلاع حريق تلاه انهيار، نتج عنه محاصرة عدد كبير من العمال على عمق كيلومترين من سطح الأرض وأربعة كيلومترات من مدخل المنجم.

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