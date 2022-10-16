https://sputnikarabic.ae/20221016/الرئيس-الصيني-يتعهد-بمكافحة-انفصالية-تايوان-ويرفض-عقلية-الحرب-الباردة-في-السياسة-الدولية-1069076591.html
الرئيس الصيني يتعهد بمكافحة انفصالية تايوان ويرفض عقلية الحرب الباردة في السياسة الدولية
الرئيس الصيني يتعهد بمكافحة انفصالية تايوان ويرفض عقلية الحرب الباردة في السياسة الدولية
قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الأحد، إن بكين تمكنت من السيطرة الكاملة على هونغ كونغ، وستمضي قدما على النهج ذاته في تايوان (الصين). 16.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-16T04:23+0000
2022-10-16T04:23+0000
2022-10-16T04:44+0000
الصين
شي جين بينغ
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جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الحاكم في الصين، والذي يعقد مرة كل خمس سنوات.وأكد شي أن الصين ستسعى إلى إعادة التوحيد السلمي مع تايوان، لكنها لن تتعهد بالتخلي عن استخدام القوة.وشدد الرئيس الصيني على أن بلاده ترفض "عقلية الحرب الباردة" في السياسة الدولية، مشيرا إلى أن بكين ستعزز قدرات الردع الاستراتيجي وستشرع في بناء جيش على مستوى عالمي.
https://sputnikarabic.ae/20221016/الرئيس-الصيني-يقول-إن-مؤتمر-الحزب-الشيوعي-يعقد-في-لحظة-حرجة-بالنسبة-للصين-1069075703.html
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الصين, شي جين بينغ
الرئيس الصيني يتعهد بمكافحة انفصالية تايوان ويرفض عقلية الحرب الباردة في السياسة الدولية
04:23 GMT 16.10.2022 (تم التحديث: 04:44 GMT 16.10.2022) تابعنا عبر
قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الأحد، إن بكين تمكنت من السيطرة الكاملة على هونغ كونغ، وستمضي قدما على النهج ذاته في تايوان (الصين).
جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الحاكم في الصين، والذي يعقد مرة كل خمس سنوات
.
وأكد شي أن الصين ستسعى إلى إعادة التوحيد السلمي مع تايوان، لكنها لن تتعهد بالتخلي عن استخدام القوة
.
وشدد الرئيس الصيني على أن بلاده ترفض "عقلية الحرب الباردة" في السياسة الدولية، مشيرا إلى أن بكين ستعزز قدرات الردع الاستراتيجي وستشرع في بناء جيش على مستوى عالمي.