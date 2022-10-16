عربي
https://sputnikarabic.ae/20221016/الرئيس-الصيني-يتعهد-بمكافحة-انفصالية-تايوان-ويرفض-عقلية-الحرب-الباردة-في-السياسة-الدولية-1069076591.html
الرئيس الصيني يتعهد بمكافحة انفصالية تايوان ويرفض عقلية الحرب الباردة في السياسة الدولية
الرئيس الصيني يتعهد بمكافحة انفصالية تايوان ويرفض عقلية الحرب الباردة في السياسة الدولية
قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الأحد، إن بكين تمكنت من السيطرة الكاملة على هونغ كونغ، وستمضي قدما على النهج ذاته في تايوان (الصين). 16.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-16T04:23+0000
2022-10-16T04:44+0000
الصين
شي جين بينغ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/10/1069076445_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_65532897a54bdd7826d92fcea049ce8b.jpg
جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الحاكم في الصين، والذي يعقد مرة كل خمس سنوات.وأكد شي أن الصين ستسعى إلى إعادة التوحيد السلمي مع تايوان، لكنها لن تتعهد بالتخلي عن استخدام القوة.وشدد الرئيس الصيني على أن بلاده ترفض "عقلية الحرب الباردة" في السياسة الدولية، مشيرا إلى أن بكين ستعزز قدرات الردع الاستراتيجي وستشرع في بناء جيش على مستوى عالمي.
https://sputnikarabic.ae/20221016/الرئيس-الصيني-يقول-إن-مؤتمر-الحزب-الشيوعي-يعقد-في-لحظة-حرجة-بالنسبة-للصين-1069075703.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/10/1069076445_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_b5ce18722a4051fabd9dc7f0330f0f27.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الصين, شي جين بينغ
الصين, شي جين بينغ

الرئيس الصيني يتعهد بمكافحة انفصالية تايوان ويرفض عقلية الحرب الباردة في السياسة الدولية

04:23 GMT 16.10.2022 (تم التحديث: 04:44 GMT 16.10.2022)
© AFP 2022 / NOEL CELISالرئيس الصيني شي جين بينغ خلال افتتاح المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الحاكم في الصين الأحد 16 أكتوبر 2022
الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال افتتاح المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الحاكم في الصين الأحد 16 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2022
© AFP 2022 / NOEL CELIS
تابعنا عبرTelegram
قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الأحد، إن بكين تمكنت من السيطرة الكاملة على هونغ كونغ، وستمضي قدما على النهج ذاته في تايوان (الصين).
جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الحاكم في الصين، والذي يعقد مرة كل خمس سنوات.
وأكد شي أن الصين ستسعى إلى إعادة التوحيد السلمي مع تايوان، لكنها لن تتعهد بالتخلي عن استخدام القوة.
الرئيس الصيني شي جين بينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2022
الرئيس الصيني يفتتح المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي ويقول إنه يعقد في "لحظة حرجة"
02:29 GMT
وشدد الرئيس الصيني على أن بلاده ترفض "عقلية الحرب الباردة" في السياسة الدولية، مشيرا إلى أن بكين ستعزز قدرات الردع الاستراتيجي وستشرع في بناء جيش على مستوى عالمي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Предположительно взрыв на Львовской ТЭЦ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала