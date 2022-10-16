https://sputnikarabic.ae/20221016/الرئيس-الصيني-يسرد-ثلاثة-أحداث-مهمة-شهدتها-الصين-خلال-العقد-الماضي-1069077990.html
الرئيس الصيني يسرد ثلاثة أحداث مهمة شهدتها الصين خلال العقد الماضي
الرئيس الصيني يسرد ثلاثة أحداث مهمة شهدتها الصين خلال العقد الماضي
قال شي جين بينغ، اليوم الأحد، إنه في العقد الماضي، مررت الصين بثلاثة أحداث مهمة تتسم بأهمية عملية كبيرة ومغزى تاريخي بعيد المدى بالنسبة لقضايا الحزب والشعب. 16.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-16T06:18+0000
2022-10-16T06:18+0000
2022-10-16T06:18+0000
الصين
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وقال شي جين، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني الـ20 للحزب الشيوعي الصيني: "استقبلنا الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني، وولجنا إلى عصر جديد من الاشتراكية ذات الخصائص الصينية، وأتممنا المهمة التاريخية الخاصة بتذليل المشاكل المستعصية للقضاء على الفقر وإنجاز بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل، ومن ثم تحقيق هدف الكفاح بحلول الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني". وأضاف أن ذلك شكَّل انتصارا تاريخيا حققه الحزب الشيوعي الصيني والشعب الصيني من خلال التضامن والكفاح، وانتصارا تاريخيا سيبقى متألقا في سجل تاريخ تطور الأمة الصينية، وأيضا انتصارا تاريخيا سيكون له تأثير بعيد المدى على العالم.
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MIA „Rosiya Segodnya“
الصين
الرئيس الصيني يسرد ثلاثة أحداث مهمة شهدتها الصين خلال العقد الماضي
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قال شي جين بينغ، اليوم الأحد، إنه في العقد الماضي، مررت الصين بثلاثة أحداث مهمة تتسم بأهمية عملية كبيرة ومغزى تاريخي بعيد المدى بالنسبة لقضايا الحزب والشعب.
وقال شي جين، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني الـ20 للحزب الشيوعي الصيني: "استقبلنا الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني، وولجنا إلى عصر جديد من الاشتراكية ذات الخصائص الصينية، وأتممنا المهمة التاريخية الخاصة بتذليل المشاكل المستعصية للقضاء على الفقر وإنجاز بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل، ومن ثم تحقيق هدف الكفاح بحلول الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني".
وأضاف أن ذلك شكَّل انتصارا تاريخيا حققه الحزب الشيوعي الصيني والشعب الصيني من خلال التضامن والكفاح، وانتصارا تاريخيا سيبقى متألقا في سجل تاريخ تطور الأمة الصينية، وأيضا انتصارا تاريخيا سيكون له تأثير بعيد المدى على العالم.