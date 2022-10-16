https://sputnikarabic.ae/20221016/الشاباك-يعتقل-إسرائيليين-بتهمة-جمع-معلومات-استخبارية-لمنظمة-في-غزة-صورة-1069086852.html
"الشاباك" يعتقل إسرائيليين بتهمة جمع معلومات استخبارية لمنظمة في غزة... صورة
"الشاباك" يعتقل إسرائيليين بتهمة جمع معلومات استخبارية لمنظمة في غزة... صورة
أعلنت إسرائيل، اليوم الأحد، اعتقال إسرائيليين اثنين بتهمة تعاونهما مع "منظمة" في قطاع غزة، قاما بتحويل أموال وأسلحة وجمع معلومات استخبارية عن الجيش. 16.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-16T12:10+0000
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وحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، وجّه المدعي العام الإسرائيلي اتهامات أمنية خطيرة بحق مواطنين إسرائيليين يقيمان في النقب بعد اتصالاتهما مع ناشط في منظمة "إرهابية" من قطاع غزة، حسب وصفها.وكان المتهمان وهما سعد أبو رقيق (20 عامًا) وسامح الأنباري (21 عامًا) قد اعتقلا الشهر الماضي، في إطار تحقيق مشترك بين الشاباك وشرطة النقب.وكشف التحقيق أنه خلال العلاقة التي تربطهما بالناشط من قطاع غزة، قاما بمهام تحويل الأموال بناء على طلبه. وطلب نفس الناشط من الأنباري أداء "مهام أمنية" إضافية تتضمن المساعدة في نقل الأسلحة إلى شخص آخر ووافق عليها.وجاء في بيان جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) أن هذا يكشف عن نشاطات لمنظمات "إرهابية" في قطاع غزة، تسعى لتجنيد مواطنين إسرائيليين من أصل عربي لغرض تنفيذ أنشطة إرهابية. وكشفت التحقيقات عن وجود اتصالات وعلاقات بين مواطنين إسرائيليين ونشطاء من قطاع غزة، كما أكد البيان أن أجهزة الأمن الإسرائيلية تواصل العمل لإحباط النشاطات الإرهابية والمتورطين فيها".
https://sputnikarabic.ae/20221012/الشاباك-الإسرائيلي-يعتقل-4-فلسطينيين-من-الضفة-بدعوى-التخطيط-لعمليات-إطلاق-نار-1068946735.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار قطاع غزة
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار قطاع غزة
"الشاباك" يعتقل إسرائيليين بتهمة جمع معلومات استخبارية لمنظمة في غزة... صورة
12:10 GMT 16.10.2022 (تم التحديث: 12:17 GMT 16.10.2022) تابعنا عبر
أعلنت إسرائيل، اليوم الأحد، اعتقال إسرائيليين اثنين بتهمة تعاونهما مع "منظمة" في قطاع غزة، قاما بتحويل أموال وأسلحة وجمع معلومات استخبارية عن الجيش.
وحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، وجّه المدعي العام الإسرائيلي اتهامات أمنية خطيرة بحق مواطنين إسرائيليين يقيمان في النقب بعد اتصالاتهما مع ناشط في منظمة "إرهابية" من قطاع غزة
، حسب وصفها.
وكان المتهمان وهما سعد أبو رقيق (20 عامًا) وسامح الأنباري (21 عامًا) قد اعتقلا الشهر الماضي، في إطار تحقيق مشترك بين الشاباك وشرطة النقب.
وكشف التحقيق أنه خلال العلاقة التي تربطهما بالناشط من قطاع غزة، قاما بمهام تحويل الأموال بناء على طلبه.
وطلب نفس الناشط من الأنباري أداء "مهام أمنية" إضافية تتضمن المساعدة في نقل الأسلحة إلى شخص آخر ووافق عليها.
وجاء في بيان جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك
) أن هذا يكشف عن نشاطات لمنظمات "إرهابية" في قطاع غزة، تسعى لتجنيد مواطنين إسرائيليين من أصل عربي لغرض تنفيذ أنشطة إرهابية.
وكشفت التحقيقات عن وجود اتصالات وعلاقات بين مواطنين إسرائيليين ونشطاء من قطاع غزة، كما أكد البيان أن أجهزة الأمن الإسرائيلية تواصل العمل لإحباط النشاطات الإرهابية والمتورطين فيها".