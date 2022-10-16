https://sputnikarabic.ae/20221016/الصليب-الأحمر-ينشر-خزانات-كبيرة-تخفيفا-لمأساة-العطش-التي-يعانيها-سكان-الحسكة-شرقي-سوريا-صور-1069104419.html

"الصليب الأحمر" ينشر خزانات كبيرة تخفيفا لمأساة العطش التي يعانيها سكان الحسكة شرقي سوريا... صور

"الصليب الأحمر" ينشر خزانات كبيرة تخفيفا لمأساة العطش التي يعانيها سكان الحسكة شرقي سوريا... صور

مع دخول مأساة انقطاع مياه الشرب التي يعيشها مليون مدني سوري في مدينة الحسكة، بدأ الصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر ‏السوري في نشر خزانات كبيرة في شوارع... 16.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-16T17:54+0000

2022-10-16T17:54+0000

2022-10-16T17:54+0000

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وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، بأنه "في ظل الجهود الحكومية السورية لسد جزء بسيط من حاجة السكان من مياه الشرب أنهى متطوعو منظمة الهلال الأحمر العربي السوري بالحسكة، اليوم الأحد الموافق 16 أكتوبر/ تشرين الأول، تركيب 11 خزانا كبيرا إضافيا قدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمرفي لتركيبها في شوارع مركز مدينة الحسكة، بغية تأمين مياه صالحة للشرب في ظل استمرار قطع المياه عن الأهالي للشهر الثالث على التوالي بسبب توقف محطة علوك الواقعة تحت سيطرة الجيش التركي شمالي المحافظة عن العمل بشكل تام".وبيّنت منسقة مشروع المياه وإعادة التأهيل في منظمة الهلال الأحمر بالحسكة، المهندسة نورة عبد الوهاب، لـ"سبوتنيك" أن "الإجراءات الحكومية بالتعاون مع عدة جهات تتواصل لتأمين مياه الشرب الآمنة لأبناء مدينة الحسكة، في ظل استمرار المحتل التركي بجريمته بحق مليون مواطن، وقطع مياه الشرب من مصدرها الوحيد عنهم للشهر الثالث على التوالي".ولفتت إلى أن "تركيب الخزانات يأتي في إطار الحلول الإسعافية لزيادة كميات المياه المعبأة في الخزانات، وتأمين جزء من مياه الشرب للأهالي حيث يتم تأمين مايقارب 3000 متر مكعب من المياه في حين أن الحاجة اليومية تصل إلى 160 الف متر مكعب من المياه وهي تعتبر ضخة واحدة من محطة علوك".وأضافت عبد الوهاب أنهم "مستمرون بتركيب الخزانات في مركز مدينة الحسكة، حيث تم الانتهاء من تركيب 11 خزانا اليوم بسعة 5 مترات مكعبة كمرحلة أولى، وسيكون هناك مرحلة ثانية لتركيب خزانات أخرى بعد مراعاة التوزع المكاني والأخذ بعين الاعتبار كثافة التجمعات السكانية ضمن خطة توزيع بالتعاون مع محافظة الحسكة، في حين بلغ عدد الخزانات المركبة في الأحياء الجنوبية لمدينة الحسكة 290 خزانا سعة 5 مترات مكعبة و74 خزانا سعة 2 متر مكعب بدعم من منظمة العمل ضد الجوع"، بحسب عبد الوهاب.وأكدت منسقة مشروع المياه وإعادة التأهيل في منظمة الهلال الأحمر بالحسكة، نورة عبد الوهاب، بأنهم "يقومون يوميا بالتعاون مع مؤسسة مياه الحسكة بتعقيم الخزانات والتأكد من وجود مادة الكلور فيها حفاظاً على صحة المدنيين في ظل تفشي وباء" الكوليرا" نتيجة استخدام المياه غير الصالحة للشرب".ويستمر الجيش التركي من طرف وقوات "قسد" من طرف أخر بتعطيل عمل محطة علوك بريف الحسكة للشهر الثالث على التوالي، والتي تعتبر المصدر الوحيد لمليون مواطن في مدينة الحسكة والقرى المحيطة بها والتجمعات السكانية الممتدة على طول خط الجر الممتد من رأس العين حتى محطة الحمة وهي المرة الـ32 التي يتم قطعها منذ عام 2019 بعد سيطرة الجيش التركي على منطقة رأس العين الحدودية شمالي محافظة الحسكة.

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