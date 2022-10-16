https://sputnikarabic.ae/20221016/العراق-يعلن-انطلاق-عملية-أمنية-في-محافظة-كركوك-1069079473.html
العراق يعلن انطلاق عملية أمنية في محافظة كركوك
العراق يعلن انطلاق عملية أمنية في محافظة كركوك
أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، انطلاق عملية أمنية في محافظة كركوك. 16.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-16T07:53+0000
2022-10-16T07:53+0000
2022-10-16T07:53+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء هذا في بيان صادر، اليوم الأحد، عن هيئة الحشد الشعبي بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).وقال البيان إن قوة من اللواء 40 في الحشد الشعبي، أطلقت اليوم عملية دهم وتفتيش وتطهير المناطق الواقعة قرب نهر الزاب في محافظة كركوك.وأوضح البيان أن العملية الأمنية تهدف لملاحقة العناصر الإرهابية وذلك بعد ورود معلومات استخبارية تفيد بتسلل عناصر تنظيم "داعش" (محظور في روسيا ودول أخرى) إلى بعض القرى لتهديد المواطنين في المحافظة.يشار إلى أن العراق كان قد أعلن، في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، طرد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، لكن خلايا نائمة تابعة للتنظيم لا تزال تنشط في بعض مناطق البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20221015/الجيش-الإيراني-يزعم-أنه-يرصد-القواعد-الأمريكية-في-كردستان-العراق-1069073166.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم
العراق يعلن انطلاق عملية أمنية في محافظة كركوك
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أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، انطلاق عملية أمنية في محافظة كركوك.
جاء هذا في بيان صادر، اليوم الأحد، عن هيئة الحشد الشعبي بحسب وكالة الأنباء العراقية
(واع).
وقال البيان إن قوة من اللواء 40 في الحشد الشعبي، أطلقت اليوم عملية دهم وتفتيش وتطهير المناطق الواقعة قرب نهر الزاب في محافظة كركوك.
وأوضح البيان أن العملية الأمنية تهدف لملاحقة العناصر الإرهابية وذلك بعد ورود معلومات استخبارية تفيد بتسلل عناصر تنظيم "داعش" (محظور في روسيا ودول أخرى) إلى بعض القرى لتهديد المواطنين في المحافظة.
يشار إلى أن العراق كان قد أعلن، في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، طرد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، لكن خلايا نائمة تابعة للتنظيم لا تزال تنشط في بعض مناطق البلاد.