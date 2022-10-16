https://sputnikarabic.ae/20221016/العراق-يفتتح-مطار-كركوك-الدولي-بعد-عام-ونصف-من-التأجيل-1069081148.html
العراق يفتتح مطار كركوك الدولي بعد عام ونصف من التأجيل
العراق يفتتح مطار كركوك الدولي بعد عام ونصف من التأجيل
أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الأحد، افتتاح مطار كركوك الدولي أمام الرحلات الداخلية والخارجية، وذلك رغم الانتهاء من أعمال إنشائه منذ مطلع شباط/فبراير 2021. 16.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-16T09:25+0000
2022-10-16T09:25+0000
2022-10-16T09:25+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102592/51/1025925145_0:311:4560:2876_1920x0_80_0_0_32fc1a4ccc21ba0f8a3206f898eed591.jpg
وذكرت الوزارة في بيان، أن "وزير النقل الكابتن ناصر حسين بندر الشبلي ممثلا عن دولة رئيس الوزراء، افتتح اليوم الأحد مطار كركوك الدولي أمام الرحلات الداخلية والخارجية بعد سنين من الانتظار".وقال وزير النقل العراقي: "حققنا اليوم إنجازاً مهما للحكومة يضاف إلى سلسلة إنجازات وزارة النقل بافتتاح صرح حضاري مهم ومردود اقتصادي لمحافظة كركوك، بالإضافة إلى ما يوفره هذا الإنجاز من فرص عمل كبيرة لأبناء المحافظة".وشُيد مطار كركوك الدولي على جزء من أراضي قاعدة عسكرية سابقة، وبدأ العمل فعليا به مطلع عام 2019، وانتهت أعمال التشييد وأصبح جاهزا للافتتاح منذ شباط/فبراير 2021، إلا أنه لم يتم افتتاحه منذ ذلك الحين، وهو الأمر الذي أثار استياء إدارة كركوك، قائلةً إن "ضغوطاً سياسية" تقف عقبة في طريق افتتاح المطار.وتعول حكومة كركوك الغنية بالنفط على المطار في خلق فرص عمل كثيرة.ويتوقع أن يستخدم المطار نحو ثلاثة ملايين مسافر سنويا.
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102592/51/1025925145_156:0:4404:3186_1920x0_80_0_0_db0a66b6d6638493712a372f1b5b6025.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
العراق يفتتح مطار كركوك الدولي بعد عام ونصف من التأجيل
تابعنا عبر
أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الأحد، افتتاح مطار كركوك الدولي أمام الرحلات الداخلية والخارجية، وذلك رغم الانتهاء من أعمال إنشائه منذ مطلع شباط/فبراير 2021.
وذكرت
الوزارة في بيان، أن "وزير النقل الكابتن ناصر حسين بندر الشبلي ممثلا عن دولة رئيس الوزراء، افتتح اليوم الأحد مطار كركوك الدولي أمام الرحلات الداخلية والخارجية بعد سنين من الانتظار".
وقال وزير النقل العراقي: "حققنا اليوم إنجازاً مهما للحكومة يضاف إلى سلسلة إنجازات وزارة النقل بافتتاح صرح حضاري مهم ومردود اقتصادي لمحافظة كركوك، بالإضافة إلى ما يوفره هذا الإنجاز من فرص عمل كبيرة لأبناء المحافظة".
وأضاف أن "المطار سيبدأ من اليوم باستقبال الرحلات الجوية القادمة من العراق
وأن الطائرة الرئاسية العراقية هبطت على أرض مطار كركوك، حيث سيسهل عملية النقل والشحن للنهوض بالواقع الاقتصادي والسياحي للبلد".
وشُيد مطار كركوك الدولي على جزء من أراضي قاعدة عسكرية سابقة، وبدأ العمل فعليا به مطلع عام 2019، وانتهت أعمال التشييد وأصبح جاهزا للافتتاح منذ شباط/فبراير 2021، إلا أنه لم يتم افتتاحه منذ ذلك الحين، وهو الأمر الذي أثار استياء إدارة كركوك، قائلةً إن "ضغوطاً سياسية" تقف عقبة في طريق افتتاح المطار.
وتعول حكومة كركوك
الغنية بالنفط على المطار في خلق فرص عمل كثيرة.
ويتوقع أن يستخدم المطار نحو ثلاثة ملايين مسافر سنويا.