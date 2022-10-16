https://sputnikarabic.ae/20221016/الفلبين-تستخدم-ألوان-الشفاء-لعلاج-السوريين-من-آثار-الحرب-صور-1069103299.html

الفلبين تستخدم "ألوان الشفاء" لعلاج السوريين من آثار الحرب... صور

الفلبين تستخدم "ألوان الشفاء" لعلاج السوريين من آثار الحرب... صور

نظمت سفارة جمهورية الفلبين في العاصمة السورية دمشق، اليوم الأحد، معرضا تشكيليا يقوم على فكرة (العلاج ‏بالرسم والألوان)، شاركت فيه 11 دولة عربية وأجنبية.‏ 16.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-16T17:32+0000

2022-10-16T17:32+0000

2022-10-16T17:32+0000

تقارير سبوتنيك

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افتتح القائم بأعمال السفارة في دمشق، فيدا ثريا فيرزوسا، المعرض في المركز الثقافي العربي في حي أبو رمانة في دمشق، بحضور أعضاء السلك الدبلوماسي المقيمين في دمشق ورئيسة وأعضاء النادي الدبلوماسي السوري وعدد من سيدات الأعمال السوريات.ويضم المعرض أكثر من 100 لوحة لـ50 فنانا من الدبلوماسيين والموظفين الأمميين ومشاركا من (بنغلاديش وبلجيكا واليونان وإندونيسيا وفلسطين وباكستان والفلبين وصربيا والسودان وسوريا وفنزويلا).وأشارت فيرزوسا في كلمة لها أمام الحضور أن هذا المعرض يأتي ضمن احتفالات جمهورية الفلبين بشهر المتاحف إلى جانب العديد الأنشطة الفنية والثقافية، مضيفة أن معرض العلاج بالفن يضم أعمالا فنية لأعضاء النادي الدبلوماسي السوري وموظفي صندوق الأمم المتحدة للسكان والجالية الفلبينية وموظفو سفارة جمهورية الفلبين.وقالت: "اخترنا موضوع (ألوان الأمل والشفاء) لأننا نعتقد أنه من خلال العلاج بالفن، يمكننا استخدام التعبير عن الألوان في تمرين للتعاطف مع الذات والشفاء الداخلي، ونشكر وزارة الخارجية والمغتربين السورية على دعم إقامة هذا المعرض الذي يقام لأول مرة في تاريخ العلاقات الدبلوماسية الفلبينية السورية في مجال الدبلوماسية الثقافية".ولفتت القائمة بأعمال السفارة الفلبينية في تصريح للصحفيين إلى أن "الشيء المشترك الذي جمع بين كل اللوحات هو الحس المعنوي والصحة النفسية"، وقالت: "حاولنا أن يكون هناك فرصة بين المجتمع السوري والمجتمع الفلبيني وبقية المجتمعات لكي نعتني بأنفسنا من خلال المشاركة في رسم اللوحات".وتابعت: "هذه أول تجربة للمشاركين إذ لا داعي لأي مشارك أن يكون لديه أي خلفية فنية وبما أنني فنانة ومعلمة فقد قمت بمساعدات السيدات المشاركات على إنجاز اللوحات التي لم تكن تحتاج لأي أسس أو تجربة فنية سابقة وبذلك نساعد أنفسنا".وأردفت: "لدينا اتفاقيات بين البلدين وسنحاول استثمار هذه الاتفاقيات بإقامة العديد من المشاريع الثقافية والفنية خلال الفترة القادمة بالتعاون مع وزارتي الثقافة والخارجية والمغتربين وسأحاول خلال فترة وجودي في سوريا أن أقيم مثل هذه النشاطات".وأوضحت المقداد أن "سفارة الفلبين بدمشق السيدة دعت مشكورة السيدات الدبلوماسيات وسيدات المجتمع السوري للمشاركة في هذا المعرض الذي جاء عنوانه: ألوان الأمل والشفاء"، لافتة إلى أن "أغلب المشاركات لم تكن لديهن سابق تجربة في مجال الرسم، فاستطاعت كل سيدة من خلال تقنية بسيطة تعتمد على استخدام الألوان تعلمتها عبر السفارة الفلبينية بدمشق من قبل الفنانين أن ترسم لوحة جميلة على طريقتها الخاصة تعبر فيها من خلال الألوان عما يجول في خاطرها، بما يشبه تجربة أي كاتب يعبر بالكلمات وبالشعر عما يجول في خاطره".وأضافت المقداد: "استطاعت كل سيدة من السيدات المشاركات أن تخرج مكنونات نفسها وترسمها بالألوان على الورق وهو ما يمثل نوعا من الشفاء والراحة والنفسية سيما بعد سنوات من الحرب".وأضافت: "يسعدنا التعاون مع السفارة الفلبينية في إقامة هذا المعرض ونشكر القائمة بأعمال السفارة الفلبينية وهي بالمناسبة فنانة تشكيلية وسبق أن أقامت ورشة فنية في مقر إقامتها بدمشق لأعضاء السفارة ولأعضاء النادي الدبلوماسي السوري وموظفين من صندوق الأمم المتحدة قبل إقامة هذا المعرض الذي تقوم فكرته على التشافي والتعافي عن طريق مزج الألوان وهي طريقة من طرق الفن العلاجية التي تحرفها القائمة بأعمال السفارة".وتابعت: "يسعدنا هذا التعاون مع السفارة الفلبينية في إقامة المعرض في المركز الثقافي في حي أبو رمانة، الذي استضاف فعاليات عدة خلال السنوات السابقة بالتعاون مع سفارات الدول الصديقة بدمشق ومنها معرض القماش (الباتيك) للسفارة الأندونيسية ومحاضرة للسفير البرازيلي ونرحب بإقامة أنشطة مشتركة تقيمها السفارات الشقيقة والصديقة".

https://sputnikarabic.ae/20220916/لأول-مرة-مصانع-الخليل-الفلسطينية-تشارك-في-معرض-صناعي-تستضيفه-دمشق-1067830235.html

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