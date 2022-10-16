https://sputnikarabic.ae/20221016/القوات-المسلحة-الروسية-تواصل-قصف-منشآت-الطاقة-الأوكرانية-1069085605.html
القوات المسلحة الروسية تواصل قصف منشآت الطاقة الأوكرانية
القوات المسلحة الروسية تواصل قصف منشآت الطاقة الأوكرانية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات المسلحة الروسية قصفت بواسطة صواريخ عالية الدقة منشآت الطاقة الأوكرانية. 16.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-16T11:27+0000
2022-10-16T11:27+0000
2022-10-16T11:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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وقال ممثل الوزارة: "خلال 24 ساعة واصلت القوات المسلحة الروسية قصفها بواسطة سلاح عالي الدقة لمنشأت الإدارة العسكرية ونظام الطاقة الأوكراني. تم إصابة جميع الأهداف".كما أكد أن القوات المسلحة قضت على 40 عسكرياً أوكرانيا على اتجاه زابوروجيه في منطقة حي فريميفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، ودمرت دبابة و3 شاحنات.وأضاف أنه خلال اشتباكات عنيفة لوحدة الجيش الروسي تمكن الجيش من الحفاظ على مواقعه، وكبّد العدو خسائر ملموسة. تم القضاء على أكثر من 250 عسكرياً أوكرانيا، و11 دبابة، و14 مدرعة ومدفعين".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
القوات المسلحة الروسية تواصل قصف منشآت الطاقة الأوكرانية
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات المسلحة الروسية قصفت بواسطة صواريخ عالية الدقة منشآت الطاقة الأوكرانية.
وقال ممثل الوزارة: "خلال 24 ساعة واصلت القوات المسلحة الروسية قصفها بواسطة سلاح عالي الدقة لمنشأت الإدارة العسكرية ونظام الطاقة الأوكراني. تم إصابة جميع الأهداف".
كما أكد أن القوات المسلحة قضت على 40 عسكرياً أوكرانيا على اتجاه زابوروجيه في منطقة حي فريميفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، ودمرت دبابة و3 شاحنات.
وأضاف أنه خلال اشتباكات عنيفة لوحدة الجيش الروسي تمكن الجيش من الحفاظ على مواقعه، وكبّد العدو خسائر ملموسة. تم القضاء على أكثر من 250 عسكرياً أوكرانيا، و11 دبابة، و14 مدرعة ومدفعين".