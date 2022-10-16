عربي
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221016/القوات-المسلحة-الروسية-تواصل-قصف-منشآت-الطاقة-الأوكرانية-1069085605.html
القوات المسلحة الروسية تواصل قصف منشآت الطاقة الأوكرانية
القوات المسلحة الروسية تواصل قصف منشآت الطاقة الأوكرانية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات المسلحة الروسية قصفت بواسطة صواريخ عالية الدقة منشآت الطاقة الأوكرانية. 16.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-16T11:27+0000
2022-10-16T11:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0a/1068836008_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_be1da0b1a4e57c9b47d2387264d2a088.jpg
وقال ممثل الوزارة: "خلال 24 ساعة واصلت القوات المسلحة الروسية قصفها بواسطة سلاح عالي الدقة لمنشأت الإدارة العسكرية ونظام الطاقة الأوكراني. تم إصابة جميع الأهداف".كما أكد أن القوات المسلحة قضت على 40 عسكرياً أوكرانيا على اتجاه زابوروجيه في منطقة حي فريميفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، ودمرت دبابة و3 شاحنات.وأضاف أنه خلال اشتباكات عنيفة لوحدة الجيش الروسي تمكن الجيش من الحفاظ على مواقعه، وكبّد العدو خسائر ملموسة. تم القضاء على أكثر من 250 عسكرياً أوكرانيا، و11 دبابة، و14 مدرعة ومدفعين".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0a/1068836008_180:0:828:486_1920x0_80_0_0_000e657f126dbb2639cea6e4177bfc9c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

القوات المسلحة الروسية تواصل قصف منشآت الطاقة الأوكرانية

11:27 GMT 16.10.2022
حريق في محطة الطاقة الحرارية في لفوف، أوكرانيا
حريق في محطة الطاقة الحرارية في لفوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2022
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات المسلحة الروسية قصفت بواسطة صواريخ عالية الدقة منشآت الطاقة الأوكرانية.
وقال ممثل الوزارة: "خلال 24 ساعة واصلت القوات المسلحة الروسية قصفها بواسطة سلاح عالي الدقة لمنشأت الإدارة العسكرية ونظام الطاقة الأوكراني. تم إصابة جميع الأهداف".
كما أكد أن القوات المسلحة قضت على 40 عسكرياً أوكرانيا على اتجاه زابوروجيه في منطقة حي فريميفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، ودمرت دبابة و3 شاحنات.
وأضاف أنه خلال اشتباكات عنيفة لوحدة الجيش الروسي تمكن الجيش من الحفاظ على مواقعه، وكبّد العدو خسائر ملموسة. تم القضاء على أكثر من 250 عسكرياً أوكرانيا، و11 دبابة، و14 مدرعة ومدفعين".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Специалист Международного противоминного центра ВС РФ во время разминирования территории прилегающей к дороге в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:01 GMTПредположительно взрыв на Львовской ТЭЦ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала