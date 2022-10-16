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https://sputnikarabic.ae/20221016/الكاظمي-يوجه-بفتح-تحقيق-في-مخالفات-صرف-الأمانات-الضريبية-1069078084.html
الكاظمي يوجه بفتح تحقيق في مخالفات صرف الأمانات الضريبية
الكاظمي يوجه بفتح تحقيق في مخالفات صرف الأمانات الضريبية
وجّه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بفتح تحقيق بشأن وجود مخالفات في عملية صرف الأمانات الضريبية في وزارة المال. 16.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-16T06:24+0000
2022-10-16T06:24+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء هذا في بيان صادر عن مكتب رئيس مجلس الوزراء، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان: "وجه رئيس مجلس الوزراء بإجراء تحقيق بالتصريحات والمعلومات المتضمنة وجود مخالفات بعملية صرف الأمانات الضريبية في وزارة المالية".وأضاف البيان: "نرجو إجراء ما يلزم بشكل أصولي وإعلامنا نتائج التحقيق بالسرعة الممكنة".يأتي هذا في الوقت الذي كلف فيه عبد اللطيف رشيد الرئيس العراقي المنتخب، محمد شياع السوداني، بتشكيل الحكومة الجديدة.
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أخبار العراق اليوم
أخبار العراق اليوم

الكاظمي يوجه بفتح تحقيق في مخالفات صرف الأمانات الضريبية

06:24 GMT 16.10.2022
© AFP 2022 / STEFANIE LOOSرئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي
رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2022
© AFP 2022 / STEFANIE LOOS
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وجّه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بفتح تحقيق بشأن وجود مخالفات في عملية صرف الأمانات الضريبية في وزارة المال.
جاء هذا في بيان صادر عن مكتب رئيس مجلس الوزراء، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
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أمس, 21:45 GMT
وقال البيان: "وجه رئيس مجلس الوزراء بإجراء تحقيق بالتصريحات والمعلومات المتضمنة وجود مخالفات بعملية صرف الأمانات الضريبية في وزارة المالية".
وأضاف البيان: "نرجو إجراء ما يلزم بشكل أصولي وإعلامنا نتائج التحقيق بالسرعة الممكنة".
يأتي هذا في الوقت الذي كلف فيه عبد اللطيف رشيد الرئيس العراقي المنتخب، محمد شياع السوداني، بتشكيل الحكومة الجديدة.
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