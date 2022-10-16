https://sputnikarabic.ae/20221016/الكرملين-يعلن-عقد-بوتين-اجتماعا-عملياتيا-لمجلس-الأمن-الروسي-1069092047.html
الكرملين يعلن عقد بوتين اجتماعا "عملياتيا" لمجلس الأمن الروسي
الكرملين يعلن عقد بوتين اجتماعا "عملياتيا" لمجلس الأمن الروسي
كشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، أن جدول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يتضمن لقاء مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفيث. 16.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-16T14:20+0000
2022-10-16T14:20+0000
2022-10-16T14:20+0000
فلاديمير بوتين
روسيا
الكرملين
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وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد، إنه "ليس من المقرر عقد اجتماع مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة (مع بوتين)".كما صرح بيسكوف أن "بوتين سيعقد الأسبوع المقبل اجتماعًا عملياتيا أسبوعيًا مع أعضاء مجلس الأمن الروسي".وفي هذا الاجتماع الأسبوعي الدوري، يناقش بوتين وأعضاء مجلس الأمن الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، وكذلك قضايا الأمن الداخلي والخارجي.واعتبر بيسكوف، اليوم الأحد في 16 أكتوبر/تشرن الأول، أن مواطني أوروبا هم المتضررون في حال تحديد أسعار الغاز الروسي.وقال بيسكوف في مداخلة تلفزيونية، إنه في حال تحديد الاتحاد الأوروبي لأسعار الغاز الروسي، سيصبح ذلك ثمناً سيدفعه مواطنو الدول التي ستنضم لهذا القرار.وأضاف: "الآن الكثير من الدول تتعامل مع عواقب قراراتها الخاطئة".وتابع: "الانضمام إلى فريق مؤيدي هذا القرار، بالطبع، سيكون ثمنا آخر سيتوجب دفعه على مواطني تلك الدول".
https://sputnikarabic.ae/20221012/الكرملين-يعلن-أن-بوتين-أطلع-نظيره-الإماراتي-على-الوضع-في-محطة-زابوروجيه-للطاقة-النووية-1068928645.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
فلاديمير بوتين, روسيا, الكرملين
فلاديمير بوتين, روسيا, الكرملين
الكرملين يعلن عقد بوتين اجتماعا "عملياتيا" لمجلس الأمن الروسي
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كشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، أن جدول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يتضمن لقاء مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفيث.
وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد، إنه "ليس من المقرر عقد اجتماع مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة (مع بوتين)".
كما صرح بيسكوف أن "بوتين سيعقد الأسبوع المقبل اجتماعًا عملياتيا أسبوعيًا مع أعضاء مجلس الأمن الروسي".
وفي هذا الاجتماع الأسبوعي الدوري، يناقش بوتين وأعضاء مجلس الأمن الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، وكذلك قضايا الأمن الداخلي والخارجي.
واعتبر بيسكوف، اليوم الأحد في 16 أكتوبر/تشرن الأول، أن مواطني أوروبا هم المتضررون في حال تحديد أسعار الغاز الروسي.
وقال بيسكوف في مداخلة تلفزيونية، إنه في حال تحديد الاتحاد الأوروبي لأسعار الغاز الروسي، سيصبح ذلك ثمناً سيدفعه مواطنو الدول التي ستنضم لهذا القرار.
وأضاف
: "الآن الكثير من الدول تتعامل مع عواقب قراراتها الخاطئة".
وتابع: "الانضمام إلى فريق مؤيدي هذا القرار، بالطبع، سيكون ثمنا آخر سيتوجب دفعه على مواطني تلك الدول".