https://sputnikarabic.ae/20221016/المدعي-العام-في-طهران-يؤكد-أن-الهدوء-يسيطر-على-سجن-إيفين-بعد-الحريق-الذي-أصاب-8-أشخاص-1069078531.html

المدعي العام في طهران يؤكد أن الهدوء يسيطر على سجن إيفين بعد الحريق الذي أصاب 8 أشخاص

المدعي العام في طهران يؤكد أن الهدوء يسيطر على سجن إيفين بعد الحريق الذي أصاب 8 أشخاص

أكد المدعي العام في طهران، علي صالحي، اليوم الأحد، أن "الهدوء مستتب في سجن إيفين الآن". 16.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-16T06:44+0000

2022-10-16T06:44+0000

2022-10-16T06:44+0000

أخبار إيران

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وقال صالحي إن "نزاعا وقع بين السجناء السبت ولا علاقة له بأحداث الشغب الأخيرة"، مشيرا إلى أن "العنبر الخاص بالسجناء الأمنيين منفصل وبعيد عن سجن اللصوص والمدانين بملفات مالية الذي اندلع فيه حريق ونزاع"، حسب وكالة أنباء فارس الإيرانية.واندلع حريق، أمس السبت، في سجن "إيفين" وسط العاصمة الإيرانية طهران، نتيجة إشعال النار في مخزن ملابس داخل السجن.وقالت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، إن الحريق سببه عدد من مثيري الشغب المحتجزين داخل السجن عقب صراع بينهم، مشيرة إلى أن الوضع أصبح تحت سيطرة الأمن. وأوضحت أنه تم فصل مثيري الشغب عن باقي السجناء الذين تم إعادتهم إلى أماكن حبسهم.إلى ذلك، نقلت وكالة "تسنيم"عن أحد رجال الإنقاذ في مكان الحادث، قوله إنه لم يتم تسجيل قتلى جراء الحريق، الذي تمت السيطرة عليه، مشيرا إلى أن حصيلة مصابي الحريق وصل إلى 8 مصابين. تشهد إيران احتجاجات في عدة مناطق منذ وفاة فتاة عقب توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في البلاد بسبب ما قالت إنه "طريقة غير ملائمة لارتداء الحجاب".

https://sputnikarabic.ae/20221015/وكالة-اندلاع-حريق-في-سجن-إيفين-بطهران-بعد-إضرام-النار-في-مستودع-ملابس-1069070223.html

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