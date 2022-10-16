عربي
https://sputnikarabic.ae/20221016/المدعي-العام-في-طهران-يؤكد-أن-الهدوء-يسيطر-على-سجن-إيفين-بعد-الحريق-الذي-أصاب-8-أشخاص-1069078531.html
المدعي العام في طهران يؤكد أن الهدوء يسيطر على سجن إيفين بعد الحريق الذي أصاب 8 أشخاص
المدعي العام في طهران يؤكد أن الهدوء يسيطر على سجن إيفين بعد الحريق الذي أصاب 8 أشخاص
أكد المدعي العام في طهران، علي صالحي، اليوم الأحد، أن "الهدوء مستتب في سجن إيفين الآن". 16.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-16T06:44+0000
2022-10-16T06:44+0000
أخبار إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/04/1046178840_0:0:1878:1056_1920x0_80_0_0_6a4a2788f344ece9a53c8d88ebc8554c.jpg
وقال صالحي إن "نزاعا وقع بين السجناء السبت ولا علاقة له بأحداث الشغب الأخيرة"، مشيرا إلى أن "العنبر الخاص بالسجناء الأمنيين منفصل وبعيد عن سجن اللصوص والمدانين بملفات مالية الذي اندلع فيه حريق ونزاع"، حسب وكالة أنباء فارس الإيرانية.واندلع حريق، أمس السبت، في سجن "إيفين" وسط العاصمة الإيرانية طهران، نتيجة إشعال النار في مخزن ملابس داخل السجن.وقالت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، إن الحريق سببه عدد من مثيري الشغب المحتجزين داخل السجن عقب صراع بينهم، مشيرة إلى أن الوضع أصبح تحت سيطرة الأمن. وأوضحت أنه تم فصل مثيري الشغب عن باقي السجناء الذين تم إعادتهم إلى أماكن حبسهم.إلى ذلك، نقلت وكالة "تسنيم"عن أحد رجال الإنقاذ في مكان الحادث، قوله إنه لم يتم تسجيل قتلى جراء الحريق، الذي تمت السيطرة عليه، مشيرا إلى أن حصيلة مصابي الحريق وصل إلى 8 مصابين. تشهد إيران احتجاجات في عدة مناطق منذ وفاة فتاة عقب توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في البلاد بسبب ما قالت إنه "طريقة غير ملائمة لارتداء الحجاب".
https://sputnikarabic.ae/20221015/وكالة-اندلاع-حريق-في-سجن-إيفين-بطهران-بعد-إضرام-النار-في-مستودع-ملابس-1069070223.html
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/04/1046178840_75:0:1483:1056_1920x0_80_0_0_4a7daa62a3cc0dfaf07fed19b9872e51.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار إيران
أخبار إيران

المدعي العام في طهران يؤكد أن الهدوء يسيطر على سجن إيفين بعد الحريق الذي أصاب 8 أشخاص

06:44 GMT 16.10.2022
© -حريق في إيران
حريق في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2022
© -
تابعنا عبرTelegram
أكد المدعي العام في طهران، علي صالحي، اليوم الأحد، أن "الهدوء مستتب في سجن إيفين الآن".
وقال صالحي إن "نزاعا وقع بين السجناء السبت ولا علاقة له بأحداث الشغب الأخيرة"، مشيرا إلى أن "العنبر الخاص بالسجناء الأمنيين منفصل وبعيد عن سجن اللصوص والمدانين بملفات مالية الذي اندلع فيه حريق ونزاع"، حسب وكالة أنباء فارس الإيرانية.
الشرطة الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2022
اندلاع حريق في سجن "إيفين" بطهران بعد إضرام النار في مستودع ملابس
أمس, 19:41 GMT
واندلع حريق، أمس السبت، في سجن "إيفين" وسط العاصمة الإيرانية طهران، نتيجة إشعال النار في مخزن ملابس داخل السجن.
وقالت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، إن الحريق سببه عدد من مثيري الشغب المحتجزين داخل السجن عقب صراع بينهم، مشيرة إلى أن الوضع أصبح تحت سيطرة الأمن. وأوضحت أنه تم فصل مثيري الشغب عن باقي السجناء الذين تم إعادتهم إلى أماكن حبسهم.
إلى ذلك، نقلت وكالة "تسنيم"عن أحد رجال الإنقاذ في مكان الحادث، قوله إنه لم يتم تسجيل قتلى جراء الحريق، الذي تمت السيطرة عليه، مشيرا إلى أن حصيلة مصابي الحريق وصل إلى 8 مصابين.
تشهد إيران احتجاجات في عدة مناطق منذ وفاة فتاة عقب توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في البلاد بسبب ما قالت إنه "طريقة غير ملائمة لارتداء الحجاب".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Специалист Международного противоминного центра ВС РФ во время разминирования территории прилегающей к дороге в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:49 GMTПредположительно взрыв на Львовской ТЭЦ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала