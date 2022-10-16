https://sputnikarabic.ae/20221016/المقاتلة-الأوكرانية-سو-27-تخسر-مبارزة-أمام-المنظومة-الروسية-إس-300-1069080492.html
المقاتلة الأوكرانية "سو-27" تخسر مبارزة أمام المنظومة الروسية "إس-300"
المقاتلة الأوكرانية "سو-27" تخسر مبارزة أمام المنظومة الروسية "إس-300"
فشلت المقاتلة الأوكرانية "سو-27" في قتال مع نظام الصواريخ الروسي "إس-300"، حسب خبراء عسكريين أمريكيين. 16.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-16T09:06+0000
2022-10-16T09:06+0000
2022-10-16T09:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
سلاح روسيا
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بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، ورثت الدولة الأوكرانية عددًا كبيرًا من الطائرات العسكرية من مختلف الأنواع، بما في ذلك مقاتلات سو-27. كانت الأخيرة في ذلك الوقت تعتبر واحدة من أفضل الطائرات في العالم في فئتها. وفقًا لخبراء أمريكيين، وقعت مبارزة منذ بعض الوقت بين طائرة أوكرانية من طراز سو-27 مسلحة بصواريخ AGM-88 الأمريكية ونظام دفاع جوي روسي إس-300في4، وفقا لمجلة "ووتش ميلاتري".قال مؤلفو المنشور الأمريكي: "إن مقاتلة أوكرانية من طراز سو-27 تحمل صواريخ أمريكية واجهت أخيرا وجهاً لوجه، إس-300في4 الروسي".وفقًا للصحفيين الأمريكيين، اقتربت المقاتلة الأوكرانية سو-27 المسلحة بصواريخ AGM-88 الأمريكية من الحدود الروسية على ارتفاع منخفض. كانت المقاتلة تحلق برفقة طائرة أخرى – سو-24إم إر، ومع ذلك، فقد واجهت إحدى المقاتلات في طريقها النظام الروسي إس-300في4.وبحسب خبراء عسكريين، فقد تم اعتراض الطائرات وإسقاطها على مسافة نحو 217 كم، وهي من أبعد عمليات الاعتراض في التاريخ. يستخدم إس-300في4 نوعين من الصواريخ القادرة على ضرب أهداف على مدى يزيد عن 200 كم – 48إن6دي إم، بمدى 250 كم و40إن6، بمدى 400 كم. كلا الصاروخين سريعان للغاية ويمكنهما إصابة أهداف عالية السرعة.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, سلاح روسيا
المقاتلة الأوكرانية "سو-27" تخسر مبارزة أمام المنظومة الروسية "إس-300"
09:06 GMT 16.10.2022 (تم التحديث: 09:36 GMT 16.10.2022) تابعنا عبر
فشلت المقاتلة الأوكرانية "سو-27" في قتال مع نظام الصواريخ الروسي "إس-300"، حسب خبراء عسكريين أمريكيين.
بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، ورثت الدولة الأوكرانية عددًا كبيرًا من الطائرات العسكرية من مختلف الأنواع، بما في ذلك مقاتلات سو-27. كانت الأخيرة في ذلك الوقت تعتبر واحدة من أفضل الطائرات في العالم في فئتها. وفقًا لخبراء أمريكيين، وقعت مبارزة منذ بعض الوقت بين طائرة أوكرانية من طراز سو-27 مسلحة بصواريخ AGM-88 الأمريكية ونظام دفاع جوي روسي إس-300في4، وفقا لمجلة "ووتش ميلاتري".
قال مؤلفو المنشور الأمريكي: "إن مقاتلة أوكرانية من طراز سو-27 تحمل صواريخ أمريكية واجهت أخيرا وجهاً لوجه، إس-300في4 الروسي".
ذكر مؤلفو المجلة أن سو-27 الأوكرانية، نظرًا لعمرها وإلكترونيات الطيران التي عفا عليها الزمن، ليست ذات فائدة تذكر في المعارك الجوية مع الطائرات الأخرى. ومع ذلك، لا يزال من الممكن استخدامها لضرب الأهداف الأرضية. حاولت القوات الجوية الأوكرانية فعل هذا قبل أيام قليلة.
وفقًا للصحفيين الأمريكيين، اقتربت المقاتلة الأوكرانية سو-27 المسلحة بصواريخ AGM-88 الأمريكية من الحدود الروسية على ارتفاع منخفض. كانت المقاتلة تحلق برفقة طائرة أخرى – سو-24إم إر، ومع ذلك، فقد واجهت إحدى المقاتلات في طريقها النظام الروسي إس-300في4.
كانت سو-27 تتحرك على ارتفاع منخفض للغاية، لكنها تعرضت للهجوم من نظام الدفاع الجوي الروسي إس-300في4، الذي أسقطها. كما تم تدمير الطائرة الثانية سو-24إم إر.
وبحسب خبراء عسكريين، فقد تم اعتراض الطائرات وإسقاطها على مسافة نحو 217 كم، وهي من أبعد عمليات الاعتراض في التاريخ. يستخدم إس-300في4 نوعين من الصواريخ القادرة على ضرب أهداف على مدى يزيد عن 200 كم – 48إن6دي إم، بمدى 250 كم و40إن6، بمدى 400 كم. كلا الصاروخين سريعان للغاية ويمكنهما إصابة أهداف عالية السرعة.