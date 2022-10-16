https://sputnikarabic.ae/20221016/المكسيك-مقتل-12-شخصا-في-هجوم-مسلح-على-حانة-1069077315.html
مقتل 12 شخصا إثر هجوم مسلح على حانة في المكسيك
مقتل 12 شخصا إثر هجوم مسلح على حانة في المكسيك
أعلنت السلطات المحلية في المكسيك أن هجوما لمسلحين مجهولين فتحوا النار في حانة في مدينة إيرابواتو في وسط المكسيك، مساء السبت، أوقع 12 قتيلا. 16.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-16T05:25+0000
2022-10-16T05:25+0000
2022-10-16T05:28+0000
المكسيك
أخبار المكسيك
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وأفادت السلطات أن القتلى 6 نساء و6 رجال، كما أصيب ثلاثة أشخاص آخرين في الهجوم.بحسب وسائل إعلام محلية، يعد ذلك ثاني عملية إطلاق نار عشوائي في ولاية جواناخواتو خلال أقل من شهر.وقالت حكومة المدينة في بيان إن قوات الأمن تحاول تعقب المهاجمين، فيما لم يتضح على الفور الدافع وراء إطلاق النار.وجواناخواتو مركز تصنيع رئيسي وموقع إنتاج لكثير من شركات صناعة السيارات الكبرى في العالم، وقد شهدت في السنوات الأخيرة حروبا ضارية بين عصابات مخدرات متناحرة.
https://sputnikarabic.ae/20221015/العاصفة-الاستوائية-كارل-تقترب-من-ساحل-المكسيك-1069047171.html
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المكسيك, أخبار المكسيك
مقتل 12 شخصا إثر هجوم مسلح على حانة في المكسيك
05:25 GMT 16.10.2022 (تم التحديث: 05:28 GMT 16.10.2022) تابعنا عبر
أعلنت السلطات المحلية في المكسيك أن هجوما لمسلحين مجهولين فتحوا النار في حانة في مدينة إيرابواتو في وسط المكسيك، مساء السبت، أوقع 12 قتيلا.
وأفادت السلطات أن القتلى 6 نساء و6 رجال، كما أصيب ثلاثة أشخاص آخرين في الهجوم
.
بحسب وسائل
إعلام محلية، يعد ذلك ثاني عملية إطلاق نار عشوائي في ولاية جواناخواتو خلال أقل من شهر.
وقالت حكومة المدينة في بيان إن قوات الأمن تحاول تعقب المهاجمين، فيما لم يتضح على الفور الدافع وراء إطلاق النار.
وجواناخواتو مركز تصنيع رئيسي وموقع إنتاج لكثير من شركات صناعة السيارات الكبرى في العالم، وقد شهدت في السنوات الأخيرة حروبا ضارية بين عصابات مخدرات متناحرة.