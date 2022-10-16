عربي
https://sputnikarabic.ae/20221016/المكسيك-مقتل-12-شخصا-في-هجوم-مسلح-على-حانة-1069077315.html
مقتل 12 شخصا إثر هجوم مسلح على حانة في المكسيك
مقتل 12 شخصا إثر هجوم مسلح على حانة في المكسيك
أعلنت السلطات المحلية في المكسيك أن هجوما لمسلحين مجهولين فتحوا النار في حانة في مدينة إيرابواتو في وسط المكسيك، مساء السبت، أوقع 12 قتيلا. 16.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-16T05:25+0000
2022-10-16T05:28+0000
المكسيك
أخبار المكسيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104409/91/1044099123_0:13:2951:1672_1920x0_80_0_0_a9576e1d3aeb03bcf1f63e7539050a76.jpg
وأفادت السلطات أن القتلى 6 نساء و6 رجال، كما أصيب ثلاثة أشخاص آخرين في الهجوم.بحسب وسائل إعلام محلية، يعد ذلك ثاني عملية إطلاق نار عشوائي في ولاية جواناخواتو خلال أقل من شهر.وقالت حكومة المدينة في بيان إن قوات الأمن تحاول تعقب المهاجمين، فيما لم يتضح على الفور الدافع وراء إطلاق النار.وجواناخواتو مركز تصنيع رئيسي وموقع إنتاج لكثير من شركات صناعة السيارات الكبرى في العالم، وقد شهدت في السنوات الأخيرة حروبا ضارية بين عصابات مخدرات متناحرة.
https://sputnikarabic.ae/20221015/العاصفة-الاستوائية-كارل-تقترب-من-ساحل-المكسيك-1069047171.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104409/91/1044099123_161:0:2784:1967_1920x0_80_0_0_bd365ef6e6e3323f09f4cfbf2e1e5216.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
المكسيك, أخبار المكسيك
المكسيك, أخبار المكسيك

مقتل 12 شخصا إثر هجوم مسلح على حانة في المكسيك

05:25 GMT 16.10.2022 (تم التحديث: 05:28 GMT 16.10.2022)
© AP Photo / Gerardo Sanchezالشرطة المكسيكية
الشرطة المكسيكية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2022
© AP Photo / Gerardo Sanchez
تابعنا عبرTelegram
أعلنت السلطات المحلية في المكسيك أن هجوما لمسلحين مجهولين فتحوا النار في حانة في مدينة إيرابواتو في وسط المكسيك، مساء السبت، أوقع 12 قتيلا.
وأفادت السلطات أن القتلى 6 نساء و6 رجال، كما أصيب ثلاثة أشخاص آخرين في الهجوم.
بحسب وسائل إعلام محلية، يعد ذلك ثاني عملية إطلاق نار عشوائي في ولاية جواناخواتو خلال أقل من شهر.
عاصفة غبارية في مدينة دير الزور شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2022
العاصفة الاستوائية "كارل" تقترب من ساحل المكسيك
أمس, 03:12 GMT
وقالت حكومة المدينة في بيان إن قوات الأمن تحاول تعقب المهاجمين، فيما لم يتضح على الفور الدافع وراء إطلاق النار.
وجواناخواتو مركز تصنيع رئيسي وموقع إنتاج لكثير من شركات صناعة السيارات الكبرى في العالم، وقد شهدت في السنوات الأخيرة حروبا ضارية بين عصابات مخدرات متناحرة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Предположительно взрыв на Львовской ТЭЦ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала