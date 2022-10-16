https://sputnikarabic.ae/20221016/الملك-السعودي-يؤكد-أن-بلاده-تعمل-جاهدة-على-دعم-استقرار-وتوازن-أسواق-النفط-العالمية-1069111621.html
الملك السعودي يؤكد أن بلاده تعمل جاهدة على دعم استقرار وتوازن أسواق النفط العالمية
الملك السعودي يؤكد أن بلاده تعمل جاهدة على دعم استقرار وتوازن أسواق النفط العالمية
أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أن السعودية تعمل على دعم استقرار وتوازن أسواق النفط العالمية، بوصف البترول عنصراً مهماً في دعم نمو الاقتصاد... 16.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-16T21:20+0000
2022-10-16T21:20+0000
2022-10-16T21:20+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
العالم العربي
أخبار العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104491/24/1044912406_0:0:1904:1071_1920x0_80_0_0_78c94dcd53c5a9d777f54bf7552d7751.jpg
وقال الملك سلمان، في خطابه السنوي لأعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، "تسعى المملكة حثيثا نحو ضمان مناعة ركائز عالم الطاقة الثلاث مجتمعة وهي، (أمن إمدادات الطاقة الضرورية، والتنمية الاقتصادية المستمرة من خلال توفير مصادر طاقة موثوقة، ومواجهة التغير المناخي)".وأضاف: "تعمل بلادنا جاهدة ضمن استراتيجيتها للطاقة، على دعم استقرار وتوازن أسواق النفط العالمية، بوصف البترول عنصراً مهماً في دعم نمو الاقتصاد العالمي، ويتجلى ذلك في دورها المحوري في تأسيس واستمرار اتفاق مجموعة (أوبك بلس) نتيجة مبادراتها لتسريع استقرار الأسواق واستدامة إمداداتها".وأكد العاهل السعودي أن "المملكة تمضي بخطى متسارعة نحو مواجهة التحديات البيئية وفي مقدمتها التغيرّ المناخي مستهدفة الحياد الصفري للانبعاثات".وشدد على أن "مكانة المملكة ودورها المحوري على الصعيدين السياسي والاقتصادي وموقعها الإستراتيجي جعلتها دائماً في قلب العالم مواكبة لمستجداته ومُسهمة في مواجهة تحدياته ومستثمرةً لفرصه ومجالاته".وافتتح العاهل السعودي- عبر الاتصال المرئي- مساء اليوم، أعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104491/24/1044912406_0:0:1732:1299_1920x0_80_0_0_b3b0cb912b3873d6f143ab9cd4cacf83.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
الملك السعودي يؤكد أن بلاده تعمل جاهدة على دعم استقرار وتوازن أسواق النفط العالمية
تابعنا عبر
أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أن السعودية تعمل على دعم استقرار وتوازن أسواق النفط العالمية، بوصف البترول عنصراً مهماً في دعم نمو الاقتصاد العالمي.
وقال الملك سلمان، في خطابه السنوي لأعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، "تسعى المملكة حثيثا نحو ضمان مناعة ركائز عالم الطاقة الثلاث مجتمعة وهي، (أمن إمدادات الطاقة الضرورية
، والتنمية الاقتصادية المستمرة من خلال توفير مصادر طاقة موثوقة، ومواجهة التغير المناخي)".
وأضاف: "تعمل بلادنا جاهدة ضمن استراتيجيتها للطاقة، على دعم استقرار وتوازن أسواق النفط العالمية
، بوصف البترول عنصراً مهماً في دعم نمو الاقتصاد العالمي، ويتجلى ذلك في دورها المحوري في تأسيس واستمرار اتفاق مجموعة (أوبك بلس) نتيجة مبادراتها لتسريع استقرار الأسواق واستدامة إمداداتها".
وأكد العاهل السعودي أن "المملكة تمضي بخطى متسارعة نحو مواجهة التحديات البيئية وفي مقدمتها التغيرّ المناخي مستهدفة الحياد الصفري للانبعاثات".
وشدد على أن "مكانة المملكة ودورها المحوري على الصعيدين السياسي والاقتصادي وموقعها الإستراتيجي جعلتها دائماً في قلب العالم مواكبة لمستجداته ومُسهمة في مواجهة تحدياته ومستثمرةً لفرصه ومجالاته".
وافتتح العاهل السعودي- عبر الاتصال المرئي- مساء اليوم، أعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.