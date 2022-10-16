https://sputnikarabic.ae/20221016/الهلال-الأحمر-السعودي-يعلن-إنفاق-أكثر-من-25-مليون-دولار-على-مشاريع-الأمن-الغذائي-والزراعي-1069105070.html
الهلال الأحمر السعودي يعلن إنفاق أكثر من 25 مليون دولار على مشاريع الأمن الغذائي والزراعي
الهلال الأحمر السعودي يعلن إنفاق أكثر من 25 مليون دولار على مشاريع الأمن الغذائي والزراعي
أفادت هيئة الهلال الأحمر السعودي بأن المملكة أنفقت أكثر من 25 مليون دولار خلال السنوات الماضية، في مشاريع الأمن الغذائي والزراعي. 16.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-16T18:24+0000
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وقال المتحدث باسم الهيئة عبد العزيز الصوينع، في تصريح له بمناسبة يوم الأغذية العالمي إن ما أنفقته الهيئة على هذه المشاريع يعادل أكثر من 36% من إجمالي المساعدات المالية التي قدمتها الهيئة في مختلف القطاعات، حيث تجاوزت 68 مليون دولار.وأضاف الصوينع، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس": "الهيئة أقامت 4 مشاريع كبرى للأمن الغذائي، بواقع 12.5% من إجمالي المشاريع الإنسانية والإغاثية التي أقامها الهلال الأحمر السعودي في مختلف بلدان العالم الأكثر احتياجاً، لتأتي في المرتبة الثانية بعد المشاريع الصحية".وتابع المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر: "حجم المساعدات التي تقدمها الهيئة في مجال الأمن الغذائي والزراعي، وعدد المشاريع التي أقامتها في هذا القطاع، يكشفان بشكل واضح حرص الهيئة على الإسهام بفعالية في الخطط الدولية الرامية لتوفير الغذاء الصحي والكافي لكل سكان العالم ومكافحة الفقر والجوع".وأكد الصوينع أن مساعدات الهلال الأحمر المرتبطة بالأمن الغذائي والزراعي توزعت على عدد كبير من بلدان العالم، خاصة في قارتي آسيا وأفريقيا.وأشار إلى أن "مختلف الأعمال الإغاثية التي قدمتها الهيئة خارج حدود المملكة تضمنت جانباً رئيساً يركز على توفير الأغذية الصحية للمتضررين من الكوارث والأزمات، وكذلك المجتمعات التي تعاني نقصاً في إمدادات الطعام والشراب".وتحتفل منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" في 16 أكتوبر/تشرين الأول من كل عام بيوم الأغذية العالمي ويشارك في إحيائها مختلف الدول والمنظمات العالمية.
https://sputnikarabic.ae/20220630/السعودية-تعلن-عن-حزمة-مشاريع-ومساعدات-لتنمية-وإعمار-اليمن-بقيمة-600-مليون-دولار-1064469553.html
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الهلال الأحمر السعودي يعلن إنفاق أكثر من 25 مليون دولار على مشاريع الأمن الغذائي والزراعي
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أفادت هيئة الهلال الأحمر السعودي بأن المملكة أنفقت أكثر من 25 مليون دولار خلال السنوات الماضية، في مشاريع الأمن الغذائي والزراعي.
وقال المتحدث باسم الهيئة عبد العزيز الصوينع، في تصريح له بمناسبة يوم الأغذية العالمي إن ما أنفقته الهيئة على هذه المشاريع يعادل أكثر من 36% من إجمالي المساعدات المالية التي قدمتها الهيئة في مختلف القطاعات، حيث تجاوزت 68 مليون دولار.
وأضاف الصوينع، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس": "الهيئة أقامت 4 مشاريع كبرى للأمن الغذائي، بواقع 12.5% من إجمالي المشاريع الإنسانية والإغاثية
التي أقامها الهلال الأحمر السعودي في مختلف بلدان العالم الأكثر احتياجاً، لتأتي في المرتبة الثانية بعد المشاريع الصحية".
وتابع المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر: "حجم المساعدات التي تقدمها الهيئة في مجال الأمن الغذائي والزراعي، وعدد المشاريع التي أقامتها في هذا القطاع، يكشفان بشكل واضح حرص الهيئة على الإسهام بفعالية في الخطط الدولية الرامية لتوفير الغذاء الصحي
والكافي لكل سكان العالم ومكافحة الفقر والجوع".
وأكد الصوينع أن مساعدات الهلال الأحمر المرتبطة بالأمن الغذائي والزراعي توزعت على عدد كبير من بلدان العالم، خاصة في قارتي آسيا وأفريقيا.
وأشار إلى أن "مختلف الأعمال الإغاثية التي قدمتها الهيئة خارج حدود المملكة تضمنت جانباً رئيساً يركز على توفير الأغذية الصحية
للمتضررين من الكوارث والأزمات، وكذلك المجتمعات التي تعاني نقصاً في إمدادات الطعام والشراب".
وتحتفل منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" في 16 أكتوبر/تشرين الأول من كل عام بيوم الأغذية العالمي ويشارك في إحيائها مختلف الدول والمنظمات العالمية.