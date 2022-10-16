https://sputnikarabic.ae/20221016/باريس-تتابع-الأوضاع-في-سجن-إيفين-وتطالب-إيران-بتحمل-مسؤوليتها-تجاه-المسجونين-1069097977.html

باريس تتابع الأوضاع في سجن إيفين وتطالب إيران بتحمل مسؤوليتها تجاه المسجونين

باريس تتابع الأوضاع في سجن إيفين وتطالب إيران بتحمل مسؤوليتها تجاه المسجونين

أكدت وزارة الخارجية الفرنسية أنها تتابع عن كثب الأوضاع في سجن إيفين في طهران، والذي شهد سقوط أربعة قتلى، مذكرة إيران بمسؤوليتها عن سلامة المحتجزين. 16.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-16T16:44+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان اليوم الأحد، أن "فرنسا تتابع باهتمام الوضع في سجن إيفين في طهران كما تقوم بالتنسيق مع عائلات معتقلينا حيث يوجد العديد من المعتقلين الفرنسيين في هذا السجن".وتابع البيان أن "فرنسا تذكر إيران بمسؤولياتها تجاه جميع المعتقلين في إيفين، بمن فيهم المسجونون هناك لأسباب سياسية".وسقط أربعة قتلى وأصيب 61 آخرون لاستنشاقهم الدخان الناجم عن الحريق الذي اندلع في سجن إيفين، والذي شهد أيضا اندلاع أعمال شغب أمس السبت، في العاصمة الإيرانية طهران.وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، اليوم الأحد في 16 أكتوبر/ تشرين الأول، أنه "توفي 4 سجناء بسبب استنشاق الدخان الناجم عن الحرائق، وأصيب 61 سجينا آخرون، وتم علاج 51 من المصابين في العيادات الخارجية".وأضافت الوكالة الرسمية أن "جميع السجناء المتوفين كانوا من بين المحكوم عليهم بالسرقة الذين كانوا يقضون عقوباتهم".واليوم قال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إنه يتابع التقارير عن الوضع في سجن إيفين والذي اندلع فيه حريق جراء أعمال شغب أسفرت عن مقتل عدة أشخاص.وكتب بوريل تغريدة عبر موقع "تويتر"، اليوم الأحد: "السلطات الإيرانية مسؤولة عن حياة جميع المحتجزين، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان ومواطنو الاتحاد الأوروبي".وأفاد بوريل بأنه أعرب لوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان عن بالغ قلقه إزاء الأوضاع.

https://sputnikarabic.ae/20221016/المدعي-العام-في-طهران-يؤكد-أن-الهدوء-يسيطر-على-سجن-إيفين-بعد-الحريق-الذي-أصاب-8-أشخاص-1069078531.html

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