https://sputnikarabic.ae/20221016/بايدن-ينتقد-الخطة-الاقتصادية-الأصلية-لرئيسة-الوزراء-البريطانية-1069075589.html
بايدن ينتقد الخطة الاقتصادية الأصلية لرئيسة الوزراء البريطانية
بايدن ينتقد الخطة الاقتصادية الأصلية لرئيسة الوزراء البريطانية
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه لم يكن الشخص الوحيد الذي كان يرى أن الخطة الاقتصادية الأصلية لرئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، خطأ. 16.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-16T02:17+0000
2022-10-16T02:17+0000
2022-10-16T04:37+0000
جو بايدن
بريطانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال بايدن: "لم أكن الوحيد الذي كان يرى أنها كانت خطأ".وامتنع البيت الأبيض عن التعليق على مشاكل تراس.وأقر وزير الخزانة البريطاني الجديد، جيريمي هانت، السبت، بالأخطاء التي ارتكبها سلفه وألمح إلى أنه قد يلغي الكثير من خطط خفض الضرائب لرئيسة الوزراء المحافظة ليز تراس، من أجل تحقيق الاستقرار في البلاد بعد أسابيع من الاضطرابات الاقتصادية والسياسية.
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جو بايدن, بريطانيا
بايدن ينتقد الخطة الاقتصادية الأصلية لرئيسة الوزراء البريطانية
02:17 GMT 16.10.2022 (تم التحديث: 04:37 GMT 16.10.2022) تابعنا عبر
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه لم يكن الشخص الوحيد الذي كان يرى أن الخطة الاقتصادية الأصلية لرئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، خطأ.
وامتنع البيت الأبيض عن التعليق على مشاكل تراس.
وأقر وزير الخزانة البريطاني الجديد، جيريمي هانت، السبت، بالأخطاء التي ارتكبها سلفه وألمح إلى أنه قد يلغي الكثير من خطط خفض الضرائب لرئيسة الوزراء المحافظة ليز تراس، من أجل تحقيق الاستقرار في البلاد بعد أسابيع من الاضطرابات الاقتصادية والسياسية.