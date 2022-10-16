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https://sputnikarabic.ae/20221016/بث-مباشر-مباراة-ريال-مدريد-وبرشلونة-في-الدوري-الإسباني-1069091172.html
الشوط الأول... ريال مدريد (1) وبرشلونة (0) في الدوري الإسباني
الشوط الأول... ريال مدريد (1) وبرشلونة (0) في الدوري الإسباني
تابعوا معنا مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني، على ملعب سانتياغو برنابيو معقل الفريق الملكي. 16.10.2022, سبوتنيك عربي
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رياضة
نادي برشلونة
أخبار نادي ريال مدريد
الدوري الإسباني
ترتيب الدوري الإسباني
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رياضة, نادي برشلونة, أخبار نادي ريال مدريد, الدوري الإسباني, ترتيب الدوري الإسباني, новый онлайн для белой редактуры
رياضة, نادي برشلونة, أخبار نادي ريال مدريد, الدوري الإسباني, ترتيب الدوري الإسباني, новый онлайн для белой редактуры
كريم بنزيما - سبوتنيك عربي

الشوط الأول... ريال مدريد (1) وبرشلونة (0) في الدوري الإسباني

13:34 GMT 16.10.2022 (تم التحديث: 14:44 GMT 16.10.2022)
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تابعوا معنا مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني، على ملعب سانتياغو برنابيو معقل الفريق الملكي.
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14:49 GMT 16.10.2022
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14:45 GMT 16.10.2022
عرضية من روبرتو جارسيا ورأسية من عثمان ديمبيلي خرجت أعلى مرمى ريال مدريد إلى خارج الملعب
14:42 GMT 16.10.2022
هجمة خطيرة لبرشلونة ولكن ليفاندوفسكي يهدر بغرابة هدف التعادل من أمام المرمى الخالي
14:40 GMT 16.10.2022
خطأ لصالح بوسكيتس ضد فالفيردي في وسط الملعب
14:38 GMT 16.10.2022
برشلونة يحاول السيطرة على وسط الملعب
14:36 GMT 16.10.2022
ضغط قوي من هجوم ريال مدريد على دفاعات برشلونة
14:33 GMT 16.10.2022
شاهد هدف بنزيما
14:32 GMT 16.10.2022
جاء الهدف من إنطلاقة قوية من فينسيوس ويسدد الكرة يتصدى لها شتيجن ثم ترتد يقابلها بنزيما بتسديدة بيسراه تسكن الشباك
14:29 GMT 16.10.2022
14:28 GMT 16.10.2022
جوووووول بنزيما
14:26 GMT 16.10.2022
عرضية من فينسيوس داخل منطقة الجزاء يتصدى لها تير شتيجن
14:25 GMT 16.10.2022
فينسيوس يسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء تصطدم باحد مدافعي برشلونة وتخرج ركنية لصالح الريال
14:23 GMT 16.10.2022
برشلونة يدخل أجواء المباراة سريعا ويبادل مدريد الهجمات
14:21 GMT 16.10.2022
ضغط مدريدي في بداية اللقاء ولكن برشلونة متماسك ويحاول الحفاظ على هدوء أعصابه
14:17 GMT 16.10.2022
ضربة البداية
14:08 GMT 16.10.2022
برأيك من سيفوز اليوم بالمباراة ريال مدريد أم برشلونة؟
14:07 GMT 16.10.2022
لاعبو الفريقين يجرون عمليات الإحماء
14:06 GMT 16.10.2022
البارسا في سنتياغو برنابيو
14:02 GMT 16.10.2022
لحظة وصول ريال مدريد لملعب المباراة
13:58 GMT 16.10.2022
تشكيل برشلونة
حراسة المرمى: أندريه تير شتيجن.
خط الدفاع: سيرجي روبرتو، جوليس كوندي، إريك جارسيا، أليخاندرو بالدي.
خط الوسط: فرينكي دي يونج، سيرجيو بوسكيتس، بيدري.
خط الهجوم: رافينيا، روبرت ليفاندوفسكي، عثمان ديمبلي.
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