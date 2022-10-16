https://sputnikarabic.ae/20221016/بوريل-يعتبر-أن-السلطات-الإيرانية-مسؤولة-عن-حياة-المحتجزين-الأوروبيين-في-سجن-إيفين-1069096135.html
بوريل يعتبر أن السلطات الإيرانية مسؤولة عن حياة المحتجزين الأوروبيين في سجن إيفين
بوريل يعتبر أن السلطات الإيرانية مسؤولة عن حياة المحتجزين الأوروبيين في سجن إيفين
قال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إنه يتابع التقارير عن الوضع في سجن إيفين والذي اندلع فيه حريق جراء أعمال شغب أسفرت عن مقتل... 16.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-16T15:54+0000
2022-10-16T15:54+0000
2022-10-16T15:54+0000
إيران
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القاهرة - سبوتنيك. وقال بوريل في تغريدة له عبر موقع "تويتر"، اليوم الأحد: "السلطات الإيرانية مسؤولة عن حياة جميع المحتجزين، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان ومواطنو الاتحاد الأوروبي".وأفاد بوريل بأنه أعرب لوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان عن بالغ قلقه إزاء الأوضاع.وسقط أربعة قتلى وأصيب 61 آخرون لاستنشاقهم الدخان الناجم عن الحريق الذي اندلع في سجن إيفين، والذي شهد أيضا اندلاع أعمال شغب أمس السبت، في العاصمة الإيرانية طهران.وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، اليوم الأحد في 16 أكتوبر/ تشرين الأول، أنه "توفي 4 سجناء بسبب استنشاق الدخان الناجم عن الحرائق، وأصيب 61 سجينا آخرون، وتم علاج 51 من المصابين في العيادات الخارجية".وأضافت الوكالة الرسمية أن "جميع السجناء المتوفين كانوا من بين المحكوم عليهم بالسرقة الذين كانوا يقضون عقوباتهم".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, أخبار الاتحاد الأوروبي
إيران, أخبار إيران, أخبار الاتحاد الأوروبي
بوريل يعتبر أن السلطات الإيرانية مسؤولة عن حياة المحتجزين الأوروبيين في سجن إيفين
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قال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إنه يتابع التقارير عن الوضع في سجن إيفين والذي اندلع فيه حريق جراء أعمال شغب أسفرت عن مقتل عدة أشخاص.
القاهرة - سبوتنيك. وقال بوريل في تغريدة له عبر موقع "تويتر"، اليوم الأحد: "السلطات الإيرانية مسؤولة عن حياة جميع المحتجزين، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان ومواطنو الاتحاد الأوروبي".
وأفاد بوريل بأنه أعرب لوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان عن بالغ قلقه إزاء الأوضاع.
وسقط أربعة قتلى وأصيب 61 آخرون لاستنشاقهم الدخان الناجم عن الحريق الذي اندلع في سجن إيفين، والذي شهد أيضا اندلاع أعمال شغب أمس السبت، في العاصمة الإيرانية طهران.
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)
، اليوم الأحد في 16 أكتوبر/ تشرين الأول، أنه "توفي 4 سجناء بسبب استنشاق الدخان الناجم عن الحرائق، وأصيب 61 سجينا آخرون، وتم علاج 51 من المصابين في العيادات الخارجية".
وأضافت الوكالة الرسمية أن "جميع السجناء المتوفين كانوا من بين المحكوم عليهم بالسرقة الذين كانوا يقضون عقوباتهم".