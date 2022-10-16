عربي
https://sputnikarabic.ae/20221016/بوريل-يعتبر-أن-السلطات-الإيرانية-مسؤولة-عن-حياة-المحتجزين-الأوروبيين-في-سجن-إيفين-1069096135.html
بوريل يعتبر أن السلطات الإيرانية مسؤولة عن حياة المحتجزين الأوروبيين في سجن إيفين
بوريل يعتبر أن السلطات الإيرانية مسؤولة عن حياة المحتجزين الأوروبيين في سجن إيفين
قال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إنه يتابع التقارير عن الوضع في سجن إيفين والذي اندلع فيه حريق جراء أعمال شغب أسفرت عن مقتل... 16.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-16T15:54+0000
2022-10-16T15:54+0000
إيران
أخبار إيران
أخبار الاتحاد الأوروبي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/10/1069082888_0:58:1280:778_1920x0_80_0_0_3568c9f64ce293e3feb23a57d0f4723f.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وقال بوريل في تغريدة له عبر موقع "تويتر"، اليوم الأحد: "السلطات الإيرانية مسؤولة عن حياة جميع المحتجزين، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان ومواطنو الاتحاد الأوروبي".وأفاد بوريل بأنه أعرب لوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان عن بالغ قلقه إزاء الأوضاع.وسقط أربعة قتلى وأصيب 61 آخرون لاستنشاقهم الدخان الناجم عن الحريق الذي اندلع في سجن إيفين، والذي شهد أيضا اندلاع أعمال شغب أمس السبت، في العاصمة الإيرانية طهران.وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، اليوم الأحد في 16 أكتوبر/ تشرين الأول، أنه "توفي 4 سجناء بسبب استنشاق الدخان الناجم عن الحرائق، وأصيب 61 سجينا آخرون، وتم علاج 51 من المصابين في العيادات الخارجية".وأضافت الوكالة الرسمية أن "جميع السجناء المتوفين كانوا من بين المحكوم عليهم بالسرقة الذين كانوا يقضون عقوباتهم".
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/10/1069082888_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_b54c0ee6d3628d6e46d4ca1dd5d65055.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, أخبار الاتحاد الأوروبي
إيران, أخبار إيران, أخبار الاتحاد الأوروبي

بوريل يعتبر أن السلطات الإيرانية مسؤولة عن حياة المحتجزين الأوروبيين في سجن إيفين

15:54 GMT 16.10.2022
© AFP 2022 / -قتلى وجرحى إثر حريق في سجن إيفين، في العاصمة الإيرانية طهران. السبت 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2022
قتلى وجرحى إثر حريق في سجن إيفين، في العاصمة الإيرانية طهران. السبت 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2022
© AFP 2022 / -
تابعنا عبرTelegram
قال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إنه يتابع التقارير عن الوضع في سجن إيفين والذي اندلع فيه حريق جراء أعمال شغب أسفرت عن مقتل عدة أشخاص.
القاهرة - سبوتنيك. وقال بوريل في تغريدة له عبر موقع "تويتر"، اليوم الأحد: "السلطات الإيرانية مسؤولة عن حياة جميع المحتجزين، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان ومواطنو الاتحاد الأوروبي".
وأفاد بوريل بأنه أعرب لوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان عن بالغ قلقه إزاء الأوضاع.
وسقط أربعة قتلى وأصيب 61 آخرون لاستنشاقهم الدخان الناجم عن الحريق الذي اندلع في سجن إيفين، والذي شهد أيضا اندلاع أعمال شغب أمس السبت، في العاصمة الإيرانية طهران.
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، اليوم الأحد في 16 أكتوبر/ تشرين الأول، أنه "توفي 4 سجناء بسبب استنشاق الدخان الناجم عن الحرائق، وأصيب 61 سجينا آخرون، وتم علاج 51 من المصابين في العيادات الخارجية".
وأضافت الوكالة الرسمية أن "جميع السجناء المتوفين كانوا من بين المحكوم عليهم بالسرقة الذين كانوا يقضون عقوباتهم".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Специалист Международного противоминного центра ВС РФ во время разминирования территории прилегающей к дороге в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:43 GMTПредположительно взрыв на Львовской ТЭЦ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала