بيسكوف يؤكد أن مواطني أوروبا هم المتضررون من تحديد أسعار الغاز الروسي
© Sputnik . Sergei Guneyev / الانتقال إلى بنك الصورالمتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، 5 يونيو 2019
© Sputnik . Sergei Guneyev/
أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن مواطني أوروبا هم المتضررون في حال تحديد أسعار الغاز الروسي.
وقال بيسكوف في مداخلة تلفزيونية، إنه في حال تحديد الاتحاد الأوروبي لأسعار الغاز الروسي، سيصبح ذلك ثمناً سيدفعه مواطنو الدول التي ستنضم لهذا القرار.
وأضاف: "الآن الكثير من الدول تتعامل مع عواقب قراراتها الخاطئة".
وأضاف: "الآن الكثير من الدول تتعامل مع عواقب قراراتها الخاطئة".
وتابع: "الانضمام إلى فريق مؤيدي هذا القرار، بالطبع، سيكون ثمنا آخر سيتوجب دفعه على مواطني تلك الدول".
14 أكتوبر, 19:36 GMT
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد صرح الأربعاء الماضي، بأنه، وفقا للتقديرات، فإن آلية التسعير الفوري للغاز، ستجلب لأوروبا خسائر بقيمة 300 مليار يورو، أو ما يعادل 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو.
وأضاف: "كان من الممكن تجنب ذلك، حال تم استخدام العقود الطويلة الأجل، المرتبطة بالنفط".
يذكر أن في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أعلن الاتحاد الأوروبي عن الحزمة الثامنة من العقوبات ضد روسيا، التي تتضمن أساسا تشريعيا لتحديد سقف سعر شحنات النفط الروسي المنقولة بحراً إلى دول ثالثة، ومن المقرر أن يتم وضع حد للسعر في 5 ديسمبر/كانون الأول، للنفط، وفي 5 فبراير/شباط 2023، للمنتجات النفطية، كما تجري مناقشة أيضا وضع سقف لأسعار الغاز.
وأضاف: "كان من الممكن تجنب ذلك، حال تم استخدام العقود الطويلة الأجل، المرتبطة بالنفط".
يذكر أن في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أعلن الاتحاد الأوروبي عن الحزمة الثامنة من العقوبات ضد روسيا، التي تتضمن أساسا تشريعيا لتحديد سقف سعر شحنات النفط الروسي المنقولة بحراً إلى دول ثالثة، ومن المقرر أن يتم وضع حد للسعر في 5 ديسمبر/كانون الأول، للنفط، وفي 5 فبراير/شباط 2023، للمنتجات النفطية، كما تجري مناقشة أيضا وضع سقف لأسعار الغاز.