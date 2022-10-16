عربي
https://sputnikarabic.ae/20221016/بيسكوف-يؤكد-أن-مواطني-أوروبا-هم-المتضررون-من-تحديد-أسعار-الغاز-الروسي-1069088272.html
بيسكوف يؤكد أن مواطني أوروبا هم المتضررون من تحديد أسعار الغاز الروسي
بيسكوف يؤكد أن مواطني أوروبا هم المتضررون من تحديد أسعار الغاز الروسي
أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن مواطني أوروبا هم المتضررون في حال تحديد أسعار الغاز الروسي. 16.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-16T12:56+0000
2022-10-16T12:56+0000
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104289/81/1042898190_0:249:2757:1799_1920x0_80_0_0_a49505a26e96afca1b337849d66c8a39.jpg
وقال بيسكوف في مداخلة تلفزيونية، إنه في حال تحديد الاتحاد الأوروبي لأسعار الغاز الروسي، سيصبح ذلك ثمناً سيدفعه مواطنو الدول التي ستنضم لهذا القرار.وأضاف: "الآن الكثير من الدول تتعامل مع عواقب قراراتها الخاطئة". وتابع: "الانضمام إلى فريق مؤيدي هذا القرار، بالطبع، سيكون ثمنا آخر سيتوجب دفعه على مواطني تلك الدول".وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد صرح الأربعاء الماضي، بأنه، وفقا للتقديرات، فإن آلية التسعير الفوري للغاز، ستجلب لأوروبا خسائر بقيمة 300 مليار يورو، أو ما يعادل 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو.وأضاف: "كان من الممكن تجنب ذلك، حال تم استخدام العقود الطويلة الأجل، المرتبطة بالنفط".يذكر أن في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أعلن الاتحاد الأوروبي عن الحزمة الثامنة من العقوبات ضد روسيا، التي تتضمن أساسا تشريعيا لتحديد سقف سعر شحنات النفط الروسي المنقولة بحراً إلى دول ثالثة، ومن المقرر أن يتم وضع حد للسعر في 5 ديسمبر/كانون الأول، للنفط، وفي 5 فبراير/شباط 2023، للمنتجات النفطية، كما تجري مناقشة أيضا وضع سقف لأسعار الغاز.
https://sputnikarabic.ae/20221014/شرخ-في-أوروبا-حول-وضع-سقف-لسعر-الغاز-الروسي-ومسؤول-غربي-يؤكد-وجود-معسكرين---1069043632.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104289/81/1042898190_12:0:2743:2048_1920x0_80_0_0_58a62cbbada399d23716ed8bba5ab547.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي

بيسكوف يؤكد أن مواطني أوروبا هم المتضررون من تحديد أسعار الغاز الروسي

12:56 GMT 16.10.2022
© Sputnik . Sergei Guneyev / الانتقال إلى بنك الصورالمتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، 5 يونيو 2019
المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، 5 يونيو 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2022
© Sputnik . Sergei Guneyev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن مواطني أوروبا هم المتضررون في حال تحديد أسعار الغاز الروسي.
وقال بيسكوف في مداخلة تلفزيونية، إنه في حال تحديد الاتحاد الأوروبي لأسعار الغاز الروسي، سيصبح ذلك ثمناً سيدفعه مواطنو الدول التي ستنضم لهذا القرار.

وأضاف: "الآن الكثير من الدول تتعامل مع عواقب قراراتها الخاطئة".
وتابع: "الانضمام إلى فريق مؤيدي هذا القرار، بالطبع، سيكون ثمنا آخر سيتوجب دفعه على مواطني تلك الدول".
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2022
شرخ في أوروبا حول وضع سقف لسعر الغاز الروسي ومسؤول غربي يؤكد وجود "معسكرين"
14 أكتوبر, 19:36 GMT
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد صرح الأربعاء الماضي، بأنه، وفقا للتقديرات، فإن آلية التسعير الفوري للغاز، ستجلب لأوروبا خسائر بقيمة 300 مليار يورو، أو ما يعادل 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو.

وأضاف: "كان من الممكن تجنب ذلك، حال تم استخدام العقود الطويلة الأجل، المرتبطة بالنفط".

يذكر أن في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أعلن الاتحاد الأوروبي عن الحزمة الثامنة من العقوبات ضد روسيا، التي تتضمن أساسا تشريعيا لتحديد سقف سعر شحنات النفط الروسي المنقولة بحراً إلى دول ثالثة، ومن المقرر أن يتم وضع حد للسعر في 5 ديسمبر/كانون الأول، للنفط، وفي 5 فبراير/شباط 2023، للمنتجات النفطية، كما تجري مناقشة أيضا وضع سقف لأسعار الغاز.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Специалист Международного противоминного центра ВС РФ во время разминирования территории прилегающей к дороге в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:43 GMTПредположительно взрыв на Львовской ТЭЦ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала