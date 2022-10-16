https://sputnikarabic.ae/20221016/تايوان-ترد-على-تهديدات-الرئيس-الصيني-بإمكانية-استخدام-القوة-لضمها-1069081308.html
تايوان ترد على تهديدات الرئيس الصيني بإمكانية استخدام "القوة" لضمها
تايوان ترد على تهديدات الرئيس الصيني بإمكانية استخدام "القوة" لضمها
ردت تايوان (الصين)، اليوم الأحد، على تصريحات الرئيس الصيني شي جين بينغ، الذي أكد أن "الصين ستسعى إلى إعادة التوحيد السلمي، لكنها لن تتعهد بالتخلي عن استخدام... 16.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-16T09:27+0000
2022-10-16T09:27+0000
2022-10-16T09:27+0000
الصين
أخبار تايوان
التوتر العسكري بين الصين وتايوان
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وقال المكتب الرئاسي في تايوا، في بيان له، إن "مجلس الأمن القومي يتابع الوضع عن كثب وسيواصل منح الكثير من الاهتمام للتطورات اللاحقة"، مشيرا إلى أن تايوان "عبرت عن رأيها بشكل واضح".وحسب متحدث الرئاسة، تشانغ تون-هان، قال: "نحن نرفض بحزم سياسة صين واحدة بنظامين"، مضيفا: "لقد تعاهد التايوانيون على عدم التنازل عن السيادة على الأرض والديمقراطية والحرية، ولا يجب أن تكون المواجهة العسكرية خيارا بالنسبة لطرفي مضيق تايوان".وأشار المتحدث إلى تصريحات رئيسة تايوان، تساي إينغ وين،الأسبوع الماضي، والتي قالت إن تايوان "مستعدة للعمل مع بكين من أجل إيجاد طرق متفق عليها للحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان".وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ، قال في وقت سابق اليوم، إن بكين تمكنت من السيطرة الكاملة على هونغ كونغ، وستمضي قدما على النهج ذاته في تايوان (الصين).وأكد شي، حلال افتتاح المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الحاكم في الصين، والذي يعقد مرة كل خمس سنوات، أن الصين ستسعى إلى إعادة التوحيد السلمي مع تايوان، لكنها لن تتعهد بالتخلي عن استخدام القوة.وشدد الرئيس الصيني على أن بلاده ترفض "عقلية الحرب الباردة" في السياسة الدولية، مشيرا إلى أن بكين ستعزز قدرات الردع الاستراتيجي وستشرع في بناء جيش على مستوى عالمي.
https://sputnikarabic.ae/20221016/الرئيس-الصيني-يتعهد-بمكافحة-انفصالية-تايوان-ويرفض-عقلية-الحرب-الباردة-في-السياسة-الدولية-1069076591.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان
الصين, أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان
تايوان ترد على تهديدات الرئيس الصيني بإمكانية استخدام "القوة" لضمها
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ردت تايوان (الصين)، اليوم الأحد، على تصريحات الرئيس الصيني شي جين بينغ، الذي أكد أن "الصين ستسعى إلى إعادة التوحيد السلمي، لكنها لن تتعهد بالتخلي عن استخدام القوة".
وقال المكتب الرئاسي في تايوا، في بيان له، إن "مجلس الأمن القومي يتابع الوضع عن كثب وسيواصل منح الكثير من الاهتمام للتطورات اللاحقة"، مشيرا إلى أن تايوان "عبرت عن رأيها بشكل واضح".
وحسب متحدث الرئاسة، تشانغ تون-هان، قال: "نحن نرفض بحزم سياسة صين واحدة بنظامين"، مضيفا: "لقد تعاهد التايوانيون على عدم التنازل عن السيادة على الأرض والديمقراطية والحرية، ولا يجب أن تكون المواجهة العسكرية خيارا بالنسبة لطرفي مضيق تايوان".
وأشار المتحدث إلى تصريحات رئيسة تايوان، تساي إينغ وين،الأسبوع الماضي، والتي قالت إن تايوان "مستعدة للعمل مع بكين من أجل إيجاد طرق متفق عليها للحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان".
وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ، قال في وقت سابق اليوم، إن بكين تمكنت من السيطرة الكاملة على هونغ كونغ، وستمضي قدما على النهج ذاته في تايوان (الصين)
.
وأكد شي، حلال افتتاح المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الحاكم في الصين، والذي يعقد مرة كل خمس سنوات
، أن الصين ستسعى إلى إعادة التوحيد السلمي مع تايوان، لكنها لن تتعهد بالتخلي عن استخدام القوة
.
وشدد الرئيس الصيني على أن بلاده ترفض "عقلية الحرب الباردة" في السياسة الدولية، مشيرا إلى أن بكين ستعزز قدرات الردع الاستراتيجي وستشرع في بناء جيش على مستوى عالمي.