https://sputnikarabic.ae/20221016/تحذير-من-الغارات-الجوية-في-جميع-مناطق-أوكرانيا-تقريبا-1069083074.html
تحذير من الغارات الجوية في جميع مناطق أوكرانيا تقريبا
تحذير من الغارات الجوية في جميع مناطق أوكرانيا تقريبا
تم التحذير من غارات جوية، اليوم الأحد، في جميع مناطق أوكرانيا تقريبًا، وفقًا للإدارات العسكرية الإقليمية. 16.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-16T10:13+0000
2022-10-16T10:13+0000
2022-10-16T10:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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على وجه الخصوص، تم نشر تحذيرات من الغارات الجوية والدعوات للذهاب إلى الملاجئ في قنوات تلغرام الإدارات العسكرية الإقليمية في مقاطعات بولتافا وتشيرنيغوفيا وتشيراكسكي وتشيرنوفيتسكايا وأوديسا وإيفانو- فرانكوفسكايا وروفنينسكايا وسومي، بالإضافة إلى قاعة مدينة خميلنيتسكي.في وقت سابق، تم الإعلان عن حالة تأهب جوي في كييف ومقاطعة زابوروجيه في الأراضي التي يسيطر عليها الجيش الأوكراني.أفادت وسائل الإعلام الأوكرانية، يومي 10 و11 أكتوبر/تشرين الأول، عن انفجارات وأضرار لحقت بالبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك الطاقة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
تحذير من الغارات الجوية في جميع مناطق أوكرانيا تقريبا
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تم التحذير من غارات جوية، اليوم الأحد، في جميع مناطق أوكرانيا تقريبًا، وفقًا للإدارات العسكرية الإقليمية.
على وجه الخصوص، تم نشر تحذيرات من الغارات الجوية والدعوات للذهاب إلى الملاجئ في قنوات تلغرام الإدارات العسكرية الإقليمية في مقاطعات بولتافا وتشيرنيغوفيا وتشيراكسكي وتشيرنوفيتسكايا وأوديسا وإيفانو- فرانكوفسكايا وروفنينسكايا وسومي، بالإضافة إلى قاعة مدينة خميلنيتسكي.
في وقت سابق، تم الإعلان عن حالة تأهب جوي في كييف ومقاطعة زابوروجيه في الأراضي التي يسيطر عليها الجيش الأوكراني.
أفادت وسائل الإعلام الأوكرانية، يومي 10 و11 أكتوبر/تشرين الأول، عن انفجارات وأضرار لحقت بالبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك الطاقة.