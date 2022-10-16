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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221016/تحذير-من-الغارات-الجوية-في-جميع-مناطق-أوكرانيا-تقريبا-1069083074.html
تحذير من الغارات الجوية في جميع مناطق أوكرانيا تقريبا
تحذير من الغارات الجوية في جميع مناطق أوكرانيا تقريبا
تم التحذير من غارات جوية، اليوم الأحد، في جميع مناطق أوكرانيا تقريبًا، وفقًا للإدارات العسكرية الإقليمية. 16.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-16T10:13+0000
2022-10-16T10:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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على وجه الخصوص، تم نشر تحذيرات من الغارات الجوية والدعوات للذهاب إلى الملاجئ في قنوات تلغرام الإدارات العسكرية الإقليمية في مقاطعات بولتافا وتشيرنيغوفيا وتشيراكسكي وتشيرنوفيتسكايا وأوديسا وإيفانو- فرانكوفسكايا وروفنينسكايا وسومي، بالإضافة إلى قاعة مدينة خميلنيتسكي.في وقت سابق، تم الإعلان عن حالة تأهب جوي في كييف ومقاطعة زابوروجيه في الأراضي التي يسيطر عليها الجيش الأوكراني.أفادت وسائل الإعلام الأوكرانية، يومي 10 و11 أكتوبر/تشرين الأول، عن انفجارات وأضرار لحقت بالبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك الطاقة.
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

تحذير من الغارات الجوية في جميع مناطق أوكرانيا تقريبا

10:13 GMT 16.10.2022
© AP Photo / Efrem Lukatskyانفجارات في وسط كييف، أوكرانيا
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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تم التحذير من غارات جوية، اليوم الأحد، في جميع مناطق أوكرانيا تقريبًا، وفقًا للإدارات العسكرية الإقليمية.
على وجه الخصوص، تم نشر تحذيرات من الغارات الجوية والدعوات للذهاب إلى الملاجئ في قنوات تلغرام الإدارات العسكرية الإقليمية في مقاطعات بولتافا وتشيرنيغوفيا وتشيراكسكي وتشيرنوفيتسكايا وأوديسا وإيفانو- فرانكوفسكايا وروفنينسكايا وسومي، بالإضافة إلى قاعة مدينة خميلنيتسكي.
في وقت سابق، تم الإعلان عن حالة تأهب جوي في كييف ومقاطعة زابوروجيه في الأراضي التي يسيطر عليها الجيش الأوكراني.
أفادت وسائل الإعلام الأوكرانية، يومي 10 و11 أكتوبر/تشرين الأول، عن انفجارات وأضرار لحقت بالبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك الطاقة.
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