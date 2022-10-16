https://sputnikarabic.ae/20221016/ترامب-يقول-إنه-يمكن-بسهولة-انتخابه-رئيسا-لوزراء-إسرائيل-1069092378.html

ترامب يقول إنه يمكن بسهولة انتخابه رئيسا لوزراء إسرائيل

ترامب يقول إنه يمكن بسهولة انتخابه رئيسا لوزراء إسرائيل

نشر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تغريدة على شبكة التواصل الاجتماعي التي يملكها انتقد فيها اليهود في بلاده، معتبرا أنه لا يحظى بالتقدير الكافي من قبلهم... 16.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-16T14:39+0000

2022-10-16T14:39+0000

2022-10-16T14:39+0000

دونالد ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

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وكتب ترامب على شبكة "Trut Social" على ما نقلت القناة السابعة الإسرائيلية: "لم يفعل أي رئيس لإسرائيل أكثر مما فعلت من أجلها. والمثير للدهشة أن مجتمعنا المسيحي الإنجيلي يقدر مجهوداتي أكثر بكثير من اليهود، وخاصة أولئك الذين يعيشون في الولايات المتحدة".وأضاف أنه في حين أن يهود أمريكا لا يقدرونه بما فيه الكفاية، فإنه في إسرائيل يحظى باحترام كبير بشكل خاص، وقال: "بالنسبة لليهود الذين يعيشون في إسرائيل، إنها قصة مختلفة تماما. لدي تصنيف عال هناك ويمكن بسهولة انتخابي رئيسا لوزراء إسرائيل".وخلص ترامب إلى أن "يهود الولايات المتحدة بحاجة إلى إعادة ضبط وفهم ما لديهم في إسرائيل - قبل فوات الأوان بالنسبة لهم".وهذه ليست المرة الأولى التي ينتقد فيها ترامب اليهود في بلاده والذين يبلغ عددهم نحو 6 ملايين نسمة.في يونيو/حزيران 2021، صرح الرئيس الأمريكي السابق، أن "اليهود الأمريكيين لا يحبون إسرائيل بما فيه الكفاية"، معربا عن حسرته على حصوله على نصيب ضئيل من أصوات اليهود الأمريكيين في الانتخابات الرئاسية التي جرت أواخر 2020 وفاز فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن.وقال ترامب وقتها في مقابلة مع صحيفة "عامي" الأسبوعية الأرثوذكسية المتطرفة: "هل تعلمون ما الذي يفاجئني حقا؟ لقد فعلت مرتفعات الجولان وفعلت القدس وفعلت إيران، كما فعلت أشياء أخرى كثيرة "، في إشارة منه إلى قراره بالاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان والقدس وانسحابه من الاتفاق النووي الإيراني.وتابع أن "اليهود الذين يعيشون في الولايات المتحدة لا يحبون إسرائيل بما فيه الكفاية"، ولفت إلى أنه كان يستبعد المجتمع الأرثوذكسي من انتقاده، والذين كانوا يدعمونه بشكل مرتفع جدا.وأردف: "أعتقد أننا حصلنا على 25 في المئة من أصوات اليهود، وهذا غير منطقي، يبدو الأمر غريبا بالنسبة لي".وخلال سنوات ولايته اعترف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارته بلاده من تل أبيب إليها، وهي خطوة امتنعت عنها الإدارات الأمريكية السابقة كافة، كما اعترف بالسيادة الأمريكية على هضبة الجولان السوري المحتل، ودعم الاستيطان الإسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة، فضلا عن دفعه "صفقة القرن" التي يصفها الفلسطينيون بـ "المجحفة".

https://sputnikarabic.ae/20210617/ترامب-يهود-الولايات-المتحدة-لا-يحبون-إسرائيل-بما-فيه-الكفاية-1049281768.html

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