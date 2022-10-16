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https://sputnikarabic.ae/20221016/تركيا-تعلن-اعتقال-أحد-عناصر-داعش-بعد-محاولته-التسلل-من-سوريا-1069087499.html
تركيا تعلن اعتقال أحد عناصر "داعش" بعد محاولته التسلل من سوريا
تركيا تعلن اعتقال أحد عناصر "داعش" بعد محاولته التسلل من سوريا
اعتقلت قوات الأمن في تركيا شخصا يشتبه في انتمائه إلى تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا ودول أخرى). 16.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-16T12:23+0000
2022-10-16T12:23+0000
أخبار تركيا اليوم
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جاء ذلك بعد محاولته التسلل إلى البلاد قادما من سوريا في ولاية شانلي أورفة جنوبي البلاد، بحسب وكالة "الأناضول".ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية أن فرق تابعة لقوات الدرك في الولاية حصلت على معلومات استخبارية تفيد بمحاولة أحد عناصر التنظيم التسلل إلى تركيا، حيث كثفت التدابير على الحدود.وأوضحت المصادر أن فرق قوات الدرك أوقفت المشتبه به عند الخط الحدودي، مؤكدة أنه تبين أنه عضو في تنظيم "داعش" الإرهابي.ولفتت إلى أن المشتبه به نقل إلى قيادة قوات الدرك، حيث تتواصل الإجراءات القانونية بحقه.
https://sputnikarabic.ae/20220907/تركيا-تقبض-على-5-قياديين-من-داعش-خططوا-لشن-هجوم-داخل-أراضيها-1067422222.html
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أخبار تركيا اليوم
أخبار تركيا اليوم

تركيا تعلن اعتقال أحد عناصر "داعش" بعد محاولته التسلل من سوريا

12:23 GMT 16.10.2022
© Sakis Mitrolidisعناصر الشرطة اليونانية تقف أمام مدخل الحدود التركية اليونانية في كاستانيي (إفروس)، 28 فبراير 2020
عناصر الشرطة اليونانية تقف أمام مدخل الحدود التركية اليونانية في كاستانيي (إفروس)، 28 فبراير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2022
© Sakis Mitrolidis
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اعتقلت قوات الأمن في تركيا شخصا يشتبه في انتمائه إلى تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا ودول أخرى).
جاء ذلك بعد محاولته التسلل إلى البلاد قادما من سوريا في ولاية شانلي أورفة جنوبي البلاد، بحسب وكالة "الأناضول".
الشرطة التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2022
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7 سبتمبر, 11:41 GMT
ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية أن فرق تابعة لقوات الدرك في الولاية حصلت على معلومات استخبارية تفيد بمحاولة أحد عناصر التنظيم التسلل إلى تركيا، حيث كثفت التدابير على الحدود.
وأوضحت المصادر أن فرق قوات الدرك أوقفت المشتبه به عند الخط الحدودي، مؤكدة أنه تبين أنه عضو في تنظيم "داعش" الإرهابي.
ولفتت إلى أن المشتبه به نقل إلى قيادة قوات الدرك، حيث تتواصل الإجراءات القانونية بحقه.
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