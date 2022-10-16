https://sputnikarabic.ae/20221016/تركيا-تعلن-اعتقال-أحد-عناصر-داعش-بعد-محاولته-التسلل-من-سوريا-1069087499.html
تركيا تعلن اعتقال أحد عناصر "داعش" بعد محاولته التسلل من سوريا
تركيا تعلن اعتقال أحد عناصر "داعش" بعد محاولته التسلل من سوريا
اعتقلت قوات الأمن في تركيا شخصا يشتبه في انتمائه إلى تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا ودول أخرى). 16.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-16T12:23+0000
2022-10-16T12:23+0000
2022-10-16T12:23+0000
أخبار تركيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104473/21/1044732114_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4d96f6baf91debaefe2586ee167ace34.jpg
جاء ذلك بعد محاولته التسلل إلى البلاد قادما من سوريا في ولاية شانلي أورفة جنوبي البلاد، بحسب وكالة "الأناضول".ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية أن فرق تابعة لقوات الدرك في الولاية حصلت على معلومات استخبارية تفيد بمحاولة أحد عناصر التنظيم التسلل إلى تركيا، حيث كثفت التدابير على الحدود.وأوضحت المصادر أن فرق قوات الدرك أوقفت المشتبه به عند الخط الحدودي، مؤكدة أنه تبين أنه عضو في تنظيم "داعش" الإرهابي.ولفتت إلى أن المشتبه به نقل إلى قيادة قوات الدرك، حيث تتواصل الإجراءات القانونية بحقه.
https://sputnikarabic.ae/20220907/تركيا-تقبض-على-5-قياديين-من-داعش-خططوا-لشن-هجوم-داخل-أراضيها-1067422222.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104473/21/1044732114_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_35cfbba2e5cf69629a6db8aee568d2b8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم
تركيا تعلن اعتقال أحد عناصر "داعش" بعد محاولته التسلل من سوريا
تابعنا عبر
اعتقلت قوات الأمن في تركيا شخصا يشتبه في انتمائه إلى تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا ودول أخرى).
جاء ذلك بعد محاولته التسلل إلى البلاد قادما من سوريا في ولاية شانلي أورفة جنوبي البلاد، بحسب وكالة "الأناضول"
.
ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية أن فرق تابعة لقوات الدرك في الولاية حصلت على معلومات استخبارية تفيد بمحاولة أحد عناصر التنظيم
التسلل إلى تركيا، حيث كثفت التدابير على الحدود.
وأوضحت المصادر أن فرق قوات الدرك أوقفت المشتبه به عند الخط الحدودي، مؤكدة أنه تبين أنه عضو في تنظيم "داعش" الإرهابي.
ولفتت إلى أن المشتبه به نقل إلى قيادة قوات الدرك، حيث تتواصل الإجراءات القانونية بحقه.