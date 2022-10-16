تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
05:50 GMT 16.10.2022
تضرر مبنى إدارة مدينة دونيتسك نتيجة قصف القوات الأوكرانية
05:49 GMT 16.10.2022
تم إعلان حالة التأهب الجوي في عاصمة أوكرانيا، ومدينة كييف، ومقاطعة كييف، وكذلك في مقاطعتي تشيركاسي وبولتافا، حسب صحيفة "سترانا.أو".
05:40 GMT 16.10.2022
05:34 GMT 16.10.2022
دعت وزارة الخارجية في الصينية، اليوم الأحد، مواطنيها إلى مغادرة أراضي أوكرانيا، حسبما ذكرت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية نقلا عن بيان للوزارة.
05:33 GMT 16.10.2022
قال ابن رومان سولومكو، المتهم في قضية انفجار جسر القرم، اليوم الأحد، إن والده اعتقل في شبه جزيرة القرم.
وبحسب مراسل "سبوتنيك" إن منزل سولومكو، المتورط في قضية انفجار جسر القرم، يقع في خيرسون، حيث تمكن من الاتصال بنجله مكسيم والذي أكد أن والده اعتقل في شبه جزيرة القرم.