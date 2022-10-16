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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221016/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1069077602.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 16.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-16T05:49+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
متخصصو المركز الدولي للأعمال المتعلقة بالألغام التابع للقوات المسلحة الروسية أثناء عملية إزالة الألغام من محطة وقود في ماريوبول، 7 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

05:49 GMT 16.10.2022
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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05:50 GMT 16.10.2022
تضرر مبنى إدارة مدينة دونيتسك نتيجة قصف القوات الأوكرانية
05:49 GMT 16.10.2022
إعلان حالة التأهب الجوي في أوكرانيا
تم إعلان حالة التأهب الجوي في عاصمة أوكرانيا، ومدينة كييف، ومقاطعة كييف، وكذلك في مقاطعتي تشيركاسي وبولتافا، حسب صحيفة "سترانا.أو".
05:40 GMT 16.10.2022
قمر صناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2022
"قتلة الأقمار الصناعية"... ما هي أنظمة "تيرادا" و"رودولف"
05:37 GMT
05:34 GMT 16.10.2022
الخارجية الصينية تحث مواطنيها على مغادرة أوكرانيا في أقرب وقت
دعت وزارة الخارجية في الصينية، اليوم الأحد، مواطنيها إلى مغادرة أراضي أوكرانيا، حسبما ذكرت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية نقلا عن بيان للوزارة.
05:33 GMT 16.10.2022
اعتقال أحد المتهمين في تفجير جسر القرم
قال ابن رومان سولومكو، المتهم في قضية انفجار جسر القرم، اليوم الأحد، إن والده اعتقل في شبه جزيرة القرم.
وبحسب مراسل "سبوتنيك" إن منزل سولومكو، المتورط في قضية انفجار جسر القرم، يقع في خيرسون، حيث تمكن من الاتصال بنجله مكسيم والذي أكد أن والده اعتقل في شبه جزيرة القرم.
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Предположительно взрыв на Львовской ТЭЦ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:29 GMT
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