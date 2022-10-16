https://sputnikarabic.ae/20221016/تقارير-إخبارية-تفيد-بأن-العلماء-الأتراك-طوروا-مشروع-مركز-الغاز-في-تركيا-قبل-اقتراح-بوتين-1069082372.html
تقارير إخبارية تفيد بأن العلماء الأتراك طوروا مشروع مركز الغاز في تركيا قبل اقتراح بوتين
تقارير إخبارية تفيد بأن العلماء الأتراك طوروا مشروع مركز الغاز في تركيا قبل اقتراح بوتين
ذكرت تقارير إخبارية محلية في تركيا أن مجموعة من العلماء الأتراك طورت مشروع إنشاء مركز للغاز في تركيا قبل اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لفكرة مماثلة. 16.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-16T10:07+0000
2022-10-16T10:07+0000
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اقتصاد
روسيا
أخبار تركيا اليوم
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وأفادت صحيفة "يني شفق" التركية، اليوم الأحد، أن المشروع الذي طوره علماء أتراك يمكنه نقل 75 مليار متر مكعب من الغاز في العام.وأوضحت الصحيفة أن فكرة إنشاء مركز للغاز في تركيا طورها العلماء الأتراك قبل 3 أشهر من اقتراح الرئيس الروسي لفكرة مماثلة.ولفتت إلى أن علماء في كلية الهندسة في جامعة "جوموشان" تمكنوا من إعداد مشروع يتحدث عن تحول تركيا إلى دولة مركزية في أمن الطاقة في أوراسيا.وأوضح أن توزيع الغاز من تركيا سيتم عبر 3 مسارات ـ جنوبي لتزويد إيطاليا، وأوسط لتزويد صربيا ودول أخرى، بينما يكون المسار الشمالي لتزويد رومانيا والمجر وسلوفينيا وألمانيا.يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان أصدرا توجيهات بالعمل على دراسة مفصلة وعاجلة بشأن إنشاء مركز للغاز الروسي في تركيا، حسبما ذكر المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، الخميس الماضي، الذي أوضح أن الرد التركي على مقترح بوتين كان إيجابيا.واقترح بوتين، خلال كلمته في المنتدى الدولي لأسبوع الطاقة الروسي، أن روسيا قد تنقل غاز "التيار الشمالي" عبر البحر الأسود وتركيا.ولفت الرئيس الروسي إلى إمكانية نقل الحجم المفقود من العبور على طول (التيار الشمالي) على طول قاع بحر البلطيق، إلى منطقة البحر الأسود.وعلق فاتح دونمز، وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي على اقتراح بوتين بالتأكيد أن هذا المقترح ممكن تقنيا ويجب دراسته بالتفصيل.
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اقتصاد, روسيا, أخبار تركيا اليوم
اقتصاد, روسيا, أخبار تركيا اليوم
تقارير إخبارية تفيد بأن العلماء الأتراك طوروا مشروع مركز الغاز في تركيا قبل اقتراح بوتين
10:07 GMT 16.10.2022 (تم التحديث: 10:08 GMT 16.10.2022) تابعنا عبر
ذكرت تقارير إخبارية محلية في تركيا أن مجموعة من العلماء الأتراك طورت مشروع إنشاء مركز للغاز في تركيا قبل اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لفكرة مماثلة.
وأفادت صحيفة "يني شفق" التركية، اليوم الأحد، أن المشروع الذي طوره علماء أتراك يمكنه نقل 75 مليار متر مكعب من الغاز في العام.
وأوضحت الصحيفة أن فكرة إنشاء مركز للغاز في تركيا
طورها العلماء الأتراك قبل 3 أشهر من اقتراح الرئيس الروسي لفكرة مماثلة.
ولفتت إلى أن علماء في كلية الهندسة في جامعة "جوموشان" تمكنوا من إعداد مشروع يتحدث عن تحول تركيا إلى دولة مركزية في أمن الطاقة في أوراسيا.
وقال رئيس كلية "جوموشان" للهندسة الجيوفيزيائية إن العلماء مستعدون لتقديم الدعم العلمي الكامل لهذا المشروع، مشيرا إلى أن تركيا أثبتت أنه بإمكانها حماية أوروبا من البرد في الشتاء.
وأوضح أن توزيع الغاز من تركيا سيتم عبر 3 مسارات ـ جنوبي لتزويد إيطاليا، وأوسط لتزويد صربيا ودول أخرى، بينما يكون المسار الشمالي لتزويد رومانيا والمجر وسلوفينيا وألمانيا.
يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان أصدرا توجيهات بالعمل على دراسة مفصلة وعاجلة بشأن إنشاء مركز للغاز الروسي
في تركيا، حسبما ذكر المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، الخميس الماضي، الذي أوضح أن الرد التركي على مقترح بوتين كان إيجابيا.
واقترح بوتين، خلال كلمته في المنتدى الدولي لأسبوع الطاقة الروسي، أن روسيا قد تنقل غاز "التيار الشمالي" عبر البحر الأسود وتركيا.
ولفت الرئيس الروسي إلى إمكانية نقل الحجم المفقود من العبور على طول (التيار الشمالي) على طول قاع بحر البلطيق، إلى منطقة البحر الأسود.
وقال بوتين: "من الممكن جعل الطرق الرئيسية لتوريد الوقود، من الغاز الطبيعي
لدينا إلى أوروبا عبر تركيا، وإنشاء أكبر مركز للغاز لأوروبا في تركيا، إذا كان بالطبع شركاؤنا مهتمون بهذا".
وعلق فاتح دونمز، وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي على اقتراح بوتين بالتأكيد أن هذا المقترح ممكن تقنيا
ويجب دراسته بالتفصيل.