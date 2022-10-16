https://sputnikarabic.ae/20221016/تقارير-إخبارية-تفيد-بأن-العلماء-الأتراك-طوروا-مشروع-مركز-الغاز-في-تركيا-قبل-اقتراح-بوتين-1069082372.html

تقارير إخبارية تفيد بأن العلماء الأتراك طوروا مشروع مركز الغاز في تركيا قبل اقتراح بوتين

تقارير إخبارية تفيد بأن العلماء الأتراك طوروا مشروع مركز الغاز في تركيا قبل اقتراح بوتين

ذكرت تقارير إخبارية محلية في تركيا أن مجموعة من العلماء الأتراك طورت مشروع إنشاء مركز للغاز في تركيا قبل اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لفكرة مماثلة. 16.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-16T10:07+0000

2022-10-16T10:07+0000

2022-10-16T10:08+0000

اقتصاد

روسيا

أخبار تركيا اليوم

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وأفادت صحيفة "يني شفق" التركية، اليوم الأحد، أن المشروع الذي طوره علماء أتراك يمكنه نقل 75 مليار متر مكعب من الغاز في العام.وأوضحت الصحيفة أن فكرة إنشاء مركز للغاز في تركيا طورها العلماء الأتراك قبل 3 أشهر من اقتراح الرئيس الروسي لفكرة مماثلة.ولفتت إلى أن علماء في كلية الهندسة في جامعة "جوموشان" تمكنوا من إعداد مشروع يتحدث عن تحول تركيا إلى دولة مركزية في أمن الطاقة في أوراسيا.وأوضح أن توزيع الغاز من تركيا سيتم عبر 3 مسارات ـ جنوبي لتزويد إيطاليا، وأوسط لتزويد صربيا ودول أخرى، بينما يكون المسار الشمالي لتزويد رومانيا والمجر وسلوفينيا وألمانيا.يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان أصدرا توجيهات بالعمل على دراسة مفصلة وعاجلة بشأن إنشاء مركز للغاز الروسي في تركيا، حسبما ذكر المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، الخميس الماضي، الذي أوضح أن الرد التركي على مقترح بوتين كان إيجابيا.واقترح بوتين، خلال كلمته في المنتدى الدولي لأسبوع الطاقة الروسي، أن روسيا قد تنقل غاز "التيار الشمالي" عبر البحر الأسود وتركيا.ولفت الرئيس الروسي إلى إمكانية نقل الحجم المفقود من العبور على طول (التيار الشمالي) على طول قاع بحر البلطيق، إلى منطقة البحر الأسود.وعلق فاتح دونمز، وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي على اقتراح بوتين بالتأكيد أن هذا المقترح ممكن تقنيا ويجب دراسته بالتفصيل.

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اقتصاد, روسيا, أخبار تركيا اليوم