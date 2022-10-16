https://sputnikarabic.ae/20221016/تونس-تعلن-القبض-على-إرهابي-خطير-قبل-هروبه-إلى-دولة-أوروبية-1069085696.html
تونس تعلن القبض على إرهابي "خطير" قبل هروبه إلى دولة أوروبية
تونس تعلن القبض على إرهابي "خطير" قبل هروبه إلى دولة أوروبية
أعلنت أجهزة الأمن التونسية، اليوم الأحد، أنها تمكنت من رصد وتحديد مكان وجود أحد العناصر الإرهابية الخطيرة وإلقاء القبض عليه. 16.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-16T11:28+0000
2022-10-16T11:28+0000
2022-10-16T11:28+0000
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وحسب موقع قناة "نسمة"، قالت وزارة الداخلية التونسية في بيان، إنه تعقب العناصر التكفيرية والكشف عن تحركاتها ومخططاتها الإرهابية.وأوضحت الوزارة أن هذا العنصر الإرهابي صادر في شأنه عدة أوامر بضبطه وحكم يقضي بسجنه لمدة 14 سنة.وأضافت أنه تم ضبط 3 عناصر تكفيرية مرافقة له.وأكدت أنه كان بحوزتهم مبلغ مالي من العملات الأجنبية، والذي تم مصادرته.
https://sputnikarabic.ae/20220626/تونس-تعلن-القبض-على-خلية-8-نساء-يشتبه-بانضمامهن-إلى-تنظيم-إرهابي-1064218423.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم, العالم العربي
أخبار تونس اليوم, العالم العربي
تونس تعلن القبض على إرهابي "خطير" قبل هروبه إلى دولة أوروبية
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أعلنت أجهزة الأمن التونسية، اليوم الأحد، أنها تمكنت من رصد وتحديد مكان وجود أحد العناصر الإرهابية الخطيرة وإلقاء القبض عليه.
وحسب موقع قناة "نسمة"، قالت
وزارة الداخلية التونسية في بيان، إنه تعقب العناصر التكفيرية والكشف عن تحركاتها ومخططاتها الإرهابية.
وأوضحت الوزارة أن هذا العنصر الإرهابي صادر في شأنه عدة أوامر بضبطه وحكم يقضي بسجنه لمدة 14 سنة.
وأضافت أنه تم ضبط 3 عناصر تكفيرية مرافقة له.
وأشارت إلى أنهم كانوا بصدد التحضير للمشاركة في عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة انطلاقا من سواحل مدينة منزل عبد الرحمن في ولاية بنزرت نحو إحدى الدول الأوروبية.
وأكدت أنه كان بحوزتهم مبلغ مالي من العملات الأجنبية، والذي تم مصادرته.