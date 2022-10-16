https://sputnikarabic.ae/20221016/خبير-تغذية-يكشف-عن-الغذاء-رقم-واحد-لفقدان-الوزن-1069077026.html

خبير تغذية يكشف عن الغذاء رقم واحد لفقدان الوزن

خبير تغذية يكشف عن الغذاء رقم واحد لفقدان الوزن

الفطر من أشهر الأطعمة الخريفية. فهو منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف الغذائية. يؤكد المدرب الشخصي كينتا هاياشي أن الفطر هو ملك النظام الغذائي. يوصي بتناوله... 16.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-16T05:11+0000

2022-10-16T05:11+0000

2022-10-16T05:11+0000

علوم

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الفطر هو الغذاء رقم واحد الموصى به ليس فقط لفقدان الوزن، ولكن أيضًا لتحسين الصحة.هناك أنواع عديدة من الفطر يسهل تخزينها. التجميد يدمر خلاياها ويزيد من محتواها الغذائي ويحسن الطعم. تزداد كمية بعض العناصر المفيدة أثناء التجفيف.سأل موقع "نيوز ياهو" الياباني هاياشي عن فوائد الفطر، والذي يعتبره الغذاء الأول الذي يجب تناوله.الكثير من الأليافبيتا جلوكان، الألياف الغذائية الموجودة في الفطر، لها فوائد أخرى إلى جانب تحسين وظيفة الأمعاء.تقوية جهاز المناعة خاصية مهمة بشكل خاص للمنتجات في نظام غذائي بكمية محدودة من الطعام. بغض النظر عن مدى توازن النظام الغذائي، لا يزال الجهاز المناعي يضعف بسبب الأنظمة الغذائية المنخفضة السعرات الحرارية.يؤثر بيتا جلوكان على البكتيريا المعوية ويعزز إفراز الكوليسترول. إذا كانت اللحوم الدهنية هي السائدة في نظامك الغذائي، فمن المستحسن تنويع الوصفات باستخدام الفطر. إنها تمنع ارتفاع مستويات الكوليسترول، مما سيسهم بلا شك في تعزيز الصحة.تأثير قوي لمكافحة الشيخوخةالإرغوثيونين، المتوفر بكثرة بشكل خاص في عيش الغراب من عائلة فطر المحار، هو نوع من الأحماض الأمينية ذات الخصائص العالية المضادة للأكسدة، أي تأثير مجدد.لديه قدرة ممتازة على إزالة الأكسجين النشط من الجسم، وبالتالي فهو عنصر غذائي مفيد لخبراء التغذية الذين يمارسون الرياضة بشكل مكثف.يُطلق على الإرغوثيونين اسم فيتامين طول العمر، ويُعتقد أن قوته المضادة للأكسدة أكبر بآلاف المرات من فيتامينE ، وهو عضو بارز في عائلة الفيتامينات المضادة للأكسدة.يحتوي الإرغوثيونين على تأثير تجميلي على الجلد ويمنع تلف الحمض النووي، لذلك سيحظى في المستقبل باهتمام متزايد فيما يتعلق بجمال البشرة وصحتها.العنصر الطبي للتجديداكتسبت حقن الجلوتاثيون شعبية في كوريا الجنوبية. هذه المادة لها تأثير تجميلي على الجلد. الجلوتاثيون عنصر موجود أيضًا في الفطر. يمنع إنتاج الميلانين ويزيد من فعالية فيتامين سي الضروري للبشرة الجميلة. هذا حقا مغذي مجدد.على الرغم من استخدام الجلوتاثيون في المستحضرات الصيدلانية، إلا أنه يتم تصنيعه في الجسم من الأحماض الأمينية مثل حمض الجلوتاميك والجليسين والسيستين. أضف الفطر والفلفل والبروكلي المليء بفيتامين سي إلى الطبق الرئيسي، وهو مصدر للبروتين، وستحصل على ما تحتاجه بالضبط.يوضح المدرب: "الفطر يحسن وظائف الكبد ويعزز إزالة السموم، لذلك يوصى به بشكل خاص لمن يشربونه. مثل الإرغوثيونين، يحتوي الجلوتاثيون على خصائص قوية مضادة للشيخوخة، لذلك لا غنى عن الفطر إذا كنت تسعى جاهدة من أجل الجمال".وفرة من الفيتاميناتالفطر غني بفيتامينات B و D. فيتامين B1 ضروري لاستقلاب الكربوهيدرات، و B2 لعملية التمثيل الغذائي للدهون، لذلك فهو مهم لكن راقب مستوياتها، خاصة أثناء اتباع نظام غذائي.يحتوي الفطر أيضًا على فيتامين ب 6، الذي يشارك في عملية التمثيل الغذائي للبروتين. إنه طبق جانبي ممتاز لأطباق اللحوم والأسماك.ينصح هاياشي أن "فيتامين B3 النياسين، المتوفر بكثرة، يلعب دورًا مهمًا في تحويل العناصر الغذائية إلى طاقة. وهو أيضًا أنزيم يستخدم لتحطيم الكحول، والذي، إلى جانب الجلوتاثيون، يجعل الفطر وجبة خفيفة رائعة في المساء".فيتامين د عنصر معروف يتم إنتاجه في الشمس. ومع ذلك، فإن معظم اليابانيين يستهلكون أقل من الكمية الموصى بها، ولا تعوض المكملات عن ذلك تمامًا.معادن للوقاية من الوذمةعند اتباع نظام غذائي، يشعر الكثير بالقلق من التورم.الفطر غني بالبوتاسيوم، وهو معدن يحتاجه الجسم أثناء فقدان الوزن. من غير المحتمل أن يكون النظام الغذائي العادي فيه نقص في البوتاسيوم، لكن الأنظمة الغذائية الحديثة عالية الملح تتطلب بعض الحذر من حيث توازن المعادن.

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