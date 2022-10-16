https://sputnikarabic.ae/20221016/دوي-انفجارات-في-كييف-1069084286.html
دوي انفجارات في كييف
دوي انفجارات في كييف
أفادت وكالة الأنباء الأوكرانية "تي إس إن" أنه سُمع دوي انفجارات في كييف اليوم الأحد. 16.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-16T10:46+0000
2022-10-16T10:46+0000
2022-10-16T10:46+0000
أخبار أوكرانيا
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لا تقدم "تي إس إن" تفاصيل أخرى، كما أكدت القناة اقتراب طائرات قتالية مسيّرة من مقاطعة فينيتسا. في وقت سابق من اليوم الأحد، تم الإعلان عن حالة تأهب جوي في كييف.وتم التحذير من غارات جوية، اليوم الأحد، في جميع مناطق أوكرانيا تقريبًا، وفقًا للإدارات العسكرية الإقليمية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
دوي انفجارات في كييف
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أفادت وكالة الأنباء الأوكرانية "تي إس إن" أنه سُمع دوي انفجارات في كييف اليوم الأحد.
لا تقدم "تي إس إن" تفاصيل أخرى، كما أكدت القناة اقتراب طائرات قتالية مسيّرة من مقاطعة فينيتسا.
في وقت سابق من اليوم الأحد، تم الإعلان عن حالة تأهب جوي في كييف.
وتم التحذير من غارات جوية، اليوم الأحد، في جميع مناطق أوكرانيا تقريبًا، وفقًا للإدارات العسكرية الإقليمية.