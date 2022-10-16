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دوي انفجارات في كييف
دوي انفجارات في كييف
أفادت وكالة الأنباء الأوكرانية "تي إس إن" أنه سُمع دوي انفجارات في كييف اليوم الأحد. 16.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-16T10:46+0000
2022-10-16T10:46+0000
أخبار أوكرانيا
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لا تقدم "تي إس إن" تفاصيل أخرى، كما أكدت القناة اقتراب طائرات قتالية مسيّرة من مقاطعة فينيتسا. في وقت سابق من اليوم الأحد، تم الإعلان عن حالة تأهب جوي في كييف.وتم التحذير من غارات جوية، اليوم الأحد، في جميع مناطق أوكرانيا تقريبًا، وفقًا للإدارات العسكرية الإقليمية.
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

دوي انفجارات في كييف

10:46 GMT 16.10.2022
© AP Photo / Adam Schreckانفجارات في وسط كييف، أوكرانيا
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2022
© AP Photo / Adam Schreck
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أفادت وكالة الأنباء الأوكرانية "تي إس إن" أنه سُمع دوي انفجارات في كييف اليوم الأحد.
لا تقدم "تي إس إن" تفاصيل أخرى، كما أكدت القناة اقتراب طائرات قتالية مسيّرة من مقاطعة فينيتسا.
في وقت سابق من اليوم الأحد، تم الإعلان عن حالة تأهب جوي في كييف.
وتم التحذير من غارات جوية، اليوم الأحد، في جميع مناطق أوكرانيا تقريبًا، وفقًا للإدارات العسكرية الإقليمية.
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