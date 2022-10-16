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دوي 16 انفجارا في بيلغورود
دوي 16 انفجارا في بيلغورود
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" أنه تم تشغيل نظام الدفاع الجوي فوق بيلغورود الروسية، وسُمع ستة عشر انفجارًا. 16.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-16T09:21+0000
2022-10-16T10:00+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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ودوى اليوم الأحد قرابة الساعة 11.00 بتوقيت موسكو 16 انفجارا وسط بيلغورود.وفقًا لمراسل "سبوتنيك" ، اهتزت النوافذ في المنازل، وانطلقت أجهزة إنذار السيارات، وتفاوتت الأصوات من الصوت الهادئ إلى مرتفع جدًا.وقال حاكم المقاطعة فياتشيسلاف غلادكوف إن شخصين، حسب المعلومات الأولية، أصيبا نتيجة قصف أوكرانيا لبيلغورود.وكتب المحافظ على تلغرام: "لقد تم القصف. أنا أتجول في منطقة المدينة ومنطقة بيلغورود. بناء على النتائج، سأشارك المعلومات بالتأكيد. حسب المعطيات الأولية، هناك جريحان". وبحسب تقارير تم استهداف أراضي مطار بيلغورود.وأفاد مكتب الأمن الفيدرالي، في وقت سابق، أن عدد الهجمات الأوكرانية على مناطق بيلغورود وبريانسك وكورسك ازداد بشكل كبير منذ بداية أكتوبر/تشرين الأول.
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

دوي 16 انفجارا في بيلغورود

09:21 GMT 16.10.2022 (تم التحديث: 10:00 GMT 16.10.2022)
© Sputnik . Taisia Liskovets / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات قصف الطيران الحربي الأوكراني لمستودع للوقود على منطقة حدودية في روسيا، بيلغورود، 1 أبريل 2022
تداعيات قصف الطيران الحربي الأوكراني لمستودع للوقود على منطقة حدودية في روسيا، بيلغورود، 1 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2022
© Sputnik . Taisia Liskovets
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أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" أنه تم تشغيل نظام الدفاع الجوي فوق بيلغورود الروسية، وسُمع ستة عشر انفجارًا.
ودوى اليوم الأحد قرابة الساعة 11.00 بتوقيت موسكو 16 انفجارا وسط بيلغورود.
وفقًا لمراسل "سبوتنيك" ، اهتزت النوافذ في المنازل، وانطلقت أجهزة إنذار السيارات، وتفاوتت الأصوات من الصوت الهادئ إلى مرتفع جدًا.
وقال حاكم المقاطعة فياتشيسلاف غلادكوف إن شخصين، حسب المعلومات الأولية، أصيبا نتيجة قصف أوكرانيا لبيلغورود.
وكتب المحافظ على تلغرام: "لقد تم القصف. أنا أتجول في منطقة المدينة ومنطقة بيلغورود. بناء على النتائج، سأشارك المعلومات بالتأكيد. حسب المعطيات الأولية، هناك جريحان".
وبحسب تقارير تم استهداف أراضي مطار بيلغورود.
وأفاد مكتب الأمن الفيدرالي، في وقت سابق، أن عدد الهجمات الأوكرانية على مناطق بيلغورود وبريانسك وكورسك ازداد بشكل كبير منذ بداية أكتوبر/تشرين الأول.
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