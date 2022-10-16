https://sputnikarabic.ae/20221016/رئيس-الوزراء-العراقي-يؤكد-أنه-لن-يسمح-باستباحة-أموال-المواطنين-1069081469.html
رئيس الوزراء العراقي يؤكد أنه لن يسمح باستباحة أموال المواطنين
رئيس الوزراء العراقي يؤكد أنه لن يسمح باستباحة أموال المواطنين
أكد رئيس الوزراء العراقي المكلف بتشكيل الحكومة محمد شياع السوداني، أنه لن يسمح باستباحة أموال المواطنين. 16.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-16T09:35+0000
2022-10-16T09:35+0000
2022-10-16T09:35+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء هذا في تغريدة له، اليوم الأحد، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".وكتب السوداني: "لنْ نتوانى أبدًا في اتخاذ إجراءات حقيقية لكبح جماح الفساد الذي استشرى بكل وقاحة في مفاصل الدولة ومؤسساتها".وأضاف رئيس الوزراء العراقي: "وضعنا هذا الملفَّ في أول أولويات برنامجنا".وتابع السوداني: "لن نسمحَ بأن تُستباحَ أموال العراقيين، كما حصل مع أموال أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين".يأتي هذا بالتزامن مع توجيه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بفتح تحقيق بشأن وجود مخالفات في عملية صرف الأمانات الضريبية في وزارة المال.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم
رئيس الوزراء العراقي يؤكد أنه لن يسمح باستباحة أموال المواطنين
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أكد رئيس الوزراء العراقي المكلف بتشكيل الحكومة محمد شياع السوداني، أنه لن يسمح باستباحة أموال المواطنين.
جاء هذا في تغريدة له، اليوم الأحد، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وكتب السوداني: "لنْ نتوانى أبدًا في اتخاذ إجراءات حقيقية لكبح جماح الفساد الذي استشرى
بكل وقاحة في مفاصل الدولة ومؤسساتها".
وأضاف رئيس الوزراء العراقي: "وضعنا هذا الملفَّ في أول أولويات برنامجنا".
وتابع السوداني: "لن نسمحَ بأن تُستباحَ أموال العراقيين، كما حصل مع أموال أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين".
يأتي هذا بالتزامن مع توجيه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بفتح تحقيق بشأن وجود مخالفات في عملية صرف الأمانات الضريبية في وزارة المال.