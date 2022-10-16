https://sputnikarabic.ae/20221016/رئيس-الوزراء-العراقي-يؤكد-لـبلاسخارت-عمله-على-معالجة-المشكلات-الخدمية-ومكافحة-الفساد-1069093629.html

رئيس الوزراء العراقي يؤكد لـ"بلاسخارت" عمله على معالجة المشكلات الخدمية ومكافحة الفساد

رئيس الوزراء العراقي يؤكد لـ"بلاسخارت" عمله على معالجة المشكلات الخدمية ومكافحة الفساد

أكد رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، استعداد بلاده للعمل من أجل علاقات خارجية متوازنة مع المحيطين الإقليمي والدولي. 16.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-16T14:51+0000

2022-10-16T14:51+0000

2022-10-16T14:51+0000

منظمة الأمم المتحدة

العراق

أخبار العالم العربي

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وتلقت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم الأحد، بيانا عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء المكلّف، أن السوداني استقبل الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، في وقت سابق اليوم.وذكر السوداني أن اللقاء شهد مناقشة الأوضاع السياسية العامة في العراق، وتجديد التأكيد على تعزيز التعاون مع المنظمة الأممية، بالإضافة إلى مناقشة تدعيم آليات النظام الديمقراطي في العراق.وشدد محمد شياع السوداني على أن برنامجه الحكومي الجديد سيركز على معالجة المشكلات الخدمية ومكافحة الفساد، موضحا مدى حرص الحكومة العراقية القادمة على الاستماع إلى صوت الشباب، ومراعاة ملف حقوق الإنسان والأقليات.وأفاد رئيس الوزراء العراقي المكلف بأن بلاده على استعداد للعمل من أجل علاقات خارجية متوازنة مع المحيطين الإقليمي والدولي، القائمة على أساس المصالح المشتركة التي تحفظ سيادة العراق.ومن جهتها، قدمت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، التهاني الى السوداني بمناسبة تكليفه لرئاسة مجلس الوزراء، مجددة دعم البعثة الأممية لتشكيل حكومة في البلاد تلبّي تطلعات الشعب العراقي بجميع مكوناته.وكلف عبد اللطيف رشيد الرئيس العراقي المنتخب، مساء الخميس الماضي، محمد شياع السوداني، بتشكيل الحكومة الجديدة. وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن الرئيس رشيد كلف السوداني بتشكيل الحكومة بمجرد الإعلان عن انتخابه رئيسا للجمهورية من قبل مجلس النواب.من جانبه، استنكر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، تكليف الرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد لمحمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة بعد ترشيحه من قبل الإطار التنسيقي (الذي يضم أحزابا وقوى شيعية) الذي يعد خصم التيار الصدري.ووجّه المتحدث باسم مقتدى الصدر صالح محمد العراقي، في بيان، انتقادا لاذعا للحكومة، معتبرا أن السوداني بدأ يشكل "حكومة ائتلافية تبعية ميليـشياوية".

https://sputnikarabic.ae/20221013/تكليف-محمد-شياع-السوداني-بتشكيل-الحكومة-العراقية-1068998405.html

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