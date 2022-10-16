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https://sputnikarabic.ae/20221016/سلطنة-عمان-تؤكد-أنها-تؤمن-بأحقية-إيران-في-امتلاك-برنامج-نووي-للأغراض-السلمية-1069088898.html
سلطنة عمان تؤكد أنها تؤمن بأحقية إيران في امتلاك برنامج نووي للأغراض السلمية
سلطنة عمان تؤكد أنها تؤمن بأحقية إيران في امتلاك برنامج نووي للأغراض السلمية
أكد سفير سلطنة عمان لدى طهران، إبراهيم بن أحمد المعيني، أن "مسقط تؤمن بأن من حق إيران امتلاك برنامج نووي للأغراض السلمية". 16.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-16T13:04+0000
2022-10-16T13:04+0000
أخبار إيران
سلطنة عمان
الاتفاق النووي الإيراني
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وقال المعيني، في حوار خاص مع صحيفة الوفاق الإيرانية، إن بلاده "ساهمت بشكل إيجابي في التوصل إلى الاتفاق النووي الإيراني الموقع في عام 2015، حيث ترى بأن التوصل إلى الاتفاق يساهم في استقرار المنطقة والجهود مستمرة في هذا الصدد"، متمنيا أن "تقضي المفاوضات الجارية للعودة للاتفاق".ووصف العلاقات بين طهران ومسقط، بالقوية والمتينة، مؤكدا أن "هناك تعاون كبير بين البلدين في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، كما يوجد تعاون كبير بين البلدين في العديد من الملفات الدولية".وقال المعيني، إن "العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد تنامياً وتطوراً سريعاً في مختلف المجالات، ومن المرتقب أن يكون هناك تعاون مشترك يتمثل في مد خط أنبوب الغاز من إيران إلى سلطنة عمان".وأضاف: "الموضوع قيد الدراسات الفنية لتنفيذ هذا المشروع، وكذلك التعاون المشترك في حقل بخاء – هنغام، الأمر الذي سوف يعد تطوراً كبيراً للتعاون الاقتصادي، فضلاً عمّا تشهده الحركة التجارية النشطة المباشرة بين البلدين، حيث سجلت الإحصائيات ارتفاع الأرقام عمّا كانت عليه في السابق".
https://sputnikarabic.ae/20220521/إيران-توافق-على-إحياء-مشروع-خط-أنابيب-الغاز-إلى-سلطنة-عمان-1062521709.html
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أخبار إيران, سلطنة عمان, الاتفاق النووي الإيراني
أخبار إيران, سلطنة عمان, الاتفاق النووي الإيراني

سلطنة عمان تؤكد أنها تؤمن بأحقية إيران في امتلاك برنامج نووي للأغراض السلمية

13:04 GMT 16.10.2022
© AFP 2022 / HOمفاعل أراك النووي الإيراني بالماء الثقيل
مفاعل أراك النووي الإيراني بالماء الثقيل - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2022
© AFP 2022 / HO
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أكد سفير سلطنة عمان لدى طهران، إبراهيم بن أحمد المعيني، أن "مسقط تؤمن بأن من حق إيران امتلاك برنامج نووي للأغراض السلمية".
وقال المعيني، في حوار خاص مع صحيفة الوفاق الإيرانية، إن بلاده "ساهمت بشكل إيجابي في التوصل إلى الاتفاق النووي الإيراني الموقع في عام 2015، حيث ترى بأن التوصل إلى الاتفاق يساهم في استقرار المنطقة والجهود مستمرة في هذا الصدد"، متمنيا أن "تقضي المفاوضات الجارية للعودة للاتفاق".
عامل يتكلم عبر الراديو من حقل غاز ضخم في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2022
إيران توافق على إحياء مشروع خط أنابيب الغاز إلى سلطنة عمان
21 مايو, 16:59 GMT
ووصف العلاقات بين طهران ومسقط، بالقوية والمتينة، مؤكدا أن "هناك تعاون كبير بين البلدين في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، كما يوجد تعاون كبير بين البلدين في العديد من الملفات الدولية".
وقال المعيني، إن "العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد تنامياً وتطوراً سريعاً في مختلف المجالات، ومن المرتقب أن يكون هناك تعاون مشترك يتمثل في مد خط أنبوب الغاز من إيران إلى سلطنة عمان".
وأضاف: "الموضوع قيد الدراسات الفنية لتنفيذ هذا المشروع، وكذلك التعاون المشترك في حقل بخاء – هنغام، الأمر الذي سوف يعد تطوراً كبيراً للتعاون الاقتصادي، فضلاً عمّا تشهده الحركة التجارية النشطة المباشرة بين البلدين، حيث سجلت الإحصائيات ارتفاع الأرقام عمّا كانت عليه في السابق".
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