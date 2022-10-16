https://sputnikarabic.ae/20221016/سلطنة-عمان-تؤكد-أنها-تؤمن-بأحقية-إيران-في-امتلاك-برنامج-نووي-للأغراض-السلمية-1069088898.html

سلطنة عمان تؤكد أنها تؤمن بأحقية إيران في امتلاك برنامج نووي للأغراض السلمية

سلطنة عمان تؤكد أنها تؤمن بأحقية إيران في امتلاك برنامج نووي للأغراض السلمية

أكد سفير سلطنة عمان لدى طهران، إبراهيم بن أحمد المعيني، أن "مسقط تؤمن بأن من حق إيران امتلاك برنامج نووي للأغراض السلمية". 16.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-16T13:04+0000

2022-10-16T13:04+0000

2022-10-16T13:04+0000

أخبار إيران

سلطنة عمان

الاتفاق النووي الإيراني

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/0a/1047749992_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b92c69f87fbafd5e698c68331fea85db.jpg

وقال المعيني، في حوار خاص مع صحيفة الوفاق الإيرانية، إن بلاده "ساهمت بشكل إيجابي في التوصل إلى الاتفاق النووي الإيراني الموقع في عام 2015، حيث ترى بأن التوصل إلى الاتفاق يساهم في استقرار المنطقة والجهود مستمرة في هذا الصدد"، متمنيا أن "تقضي المفاوضات الجارية للعودة للاتفاق".ووصف العلاقات بين طهران ومسقط، بالقوية والمتينة، مؤكدا أن "هناك تعاون كبير بين البلدين في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، كما يوجد تعاون كبير بين البلدين في العديد من الملفات الدولية".وقال المعيني، إن "العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد تنامياً وتطوراً سريعاً في مختلف المجالات، ومن المرتقب أن يكون هناك تعاون مشترك يتمثل في مد خط أنبوب الغاز من إيران إلى سلطنة عمان".وأضاف: "الموضوع قيد الدراسات الفنية لتنفيذ هذا المشروع، وكذلك التعاون المشترك في حقل بخاء – هنغام، الأمر الذي سوف يعد تطوراً كبيراً للتعاون الاقتصادي، فضلاً عمّا تشهده الحركة التجارية النشطة المباشرة بين البلدين، حيث سجلت الإحصائيات ارتفاع الأرقام عمّا كانت عليه في السابق".

https://sputnikarabic.ae/20220521/إيران-توافق-على-إحياء-مشروع-خط-أنابيب-الغاز-إلى-سلطنة-عمان-1062521709.html

أخبار إيران

سلطنة عمان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إيران, سلطنة عمان, الاتفاق النووي الإيراني