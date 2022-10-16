https://sputnikarabic.ae/20221016/سلطنة-عمان-تؤكد-أن-قرارات-أوبك--تبنى-على-اعتبارات-اقتصادية-بحتة--1069087778.html

سلطنة عمان تؤكد أن قرارات "أوبك +" تبنى على اعتبارات اقتصادية بحتة

سلطنة عمان تؤكد أن قرارات "أوبك +" تبنى على اعتبارات اقتصادية بحتة

أكدت وزارة الطاقة والمعادن في سلطنة عمان، اليوم الأحد، أن قرارات مجموعة "أوبك +" للدول المصدرة للنفط تُبنى على اعتبارات اقتصادية بحتة ومعطيات السوق. 16.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-16T12:37+0000

2022-10-16T12:37+0000

2022-10-16T12:37+0000

أوبك

سلطنة عمان

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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت الوزارة، عبر تويتر، "تبنى قرارات (أوبك بلس) على اعتبارات اقتصادية بحتة وعلى حقائق العرض، والطلب في السوق والاستجابة لها باستباقية وأسلوب عملي وموضوعي".وأضافت: "يأتي القرار الأخير لأوبك بلس بإجراء خفض في الإنتاج منسجما مع قراراتها السابقة من حيث استناده إلى معطيات السوق ومتغيراته".وكان التكتل قد اتخذ قرارا بخفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا.وأكدت أن القرار "كان مهما وضروريا لطمأنة السوق ودعم استقراره، كما أن آليات عمل مجموعة أوبك بلس تقتضي اتخاذ قراراتها بالتوافق وبإجماع كل الدول الأعضاء".وانتقدت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى، في وقت سابق، قرار "أوبك +" خفض إنتاج النفط؛ واعتبرته "قرارا قصير النظر، ويمثل انحيازا لروسيا".ووصل الأمر أيضا إلى أن أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه يجب على واشنطن الآن "إعادة التفكير" في علاقتها مع الرياض بعد قرار "أوبك بلس".من جانبها، رفضت السعودية هذه التصريحات "التي لا تستند إلى الحقائق"، مشيرة إلى أن قرار أوبك بلس اتُخذ بالإجماع من كافة دول المجموعة.وشددت على أنها لا تقبل أي نوع من الإملاءات، وترفض أي تصرفات تهدف لتحوير الأهداف، التي تسعى إليها لحماية الاقتصاد العالمي.ويواجه قطاع الطاقة في أوروبا أزمة غير مسبوقة وارتفاعاً في أسعار الكهرباء والغاز؛ لا سيما بعد انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وفرض العقوبات الغربية على موسكو.

https://sputnikarabic.ae/20221015/أمين-عام-أوابك-يشيد-بقرار-أوبك-خفض-إنتاج-النفط-1069057871.html

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